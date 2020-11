Doug Emhoff, el esposo de la vicepresidenta electa de EE.UU. Kamala Harris, será el primer hombre en esa posición en la historia del país

Noticias CNN

(CNN) — Douglas Emhoff, el esposo de la vicepresidenta electa Kamala Harris, será el primer hombre en ocupar es posición a partir de enero.

Segundo caballero. Segundo esposo. Segundo tipo. No importa el título formal que tenga, pero Emhoff, que es judío, hace historia por derecho propio, un reflejo de las cambiantes normas políticas y de género en la nación.

CNN proyectó el sábado que Joe Biden será el 46º presidente de Estados Unidos, por lo que Harris será la próxima vicepresidenta. Harris, senadora demócrata de California, hará historia como la primera mujer, la primera persona negra y la primera persona de ascendencia del sur de Asia que asume ese cargo.

«Estoy muy orgulloso de ti», tuiteó Emhoff el sábado, con una foto de él y Harris abrazados.

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU

— Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

¿Quién es Doug Emhoff?

Emhoff, un abogado exitoso, fue una presencia mayoritariamente tranquila y solidaria en la campaña electoral cuando Harris se postuló para presidenta durante las primarias demócratas. Harris abandonó la carrera primaria en diciembre de 2019 y se unió a Biden como su compañera de fórmula en agosto de 2020.

Emhoff se apartó del centro de atención y, a menudo, se lo veía entre bastidores en eventos de Harris luciendo una camiseta que decía «Kamala». Pero es activo en las redes sociales, y sus seguidores los hacen llamar #DougHive, siguiendo el modelo de los seguidores de Harris y #KHive.

ANÁLISIS | Kamala Harris rompe otra barrera al ser la primera vicepresidenta electa mujer, negra y de ascendencia asiática

Kamala Harris es la próxima vicepresidenta de EE.UU. 1:23

Emhoff llamó la atención el año pasado cuando subió al escenario para proteger a Harris después de que una manifestante se acercó lo suficiente para agarrar su micrófono.

Emhoff también defendió a Harris cuando Donald Trump Jr., el hijo del presidente, retuiteó una mentira racista de que Harris no es afroestadounidense porque sus padres inmigraron de Jamaica e India.

La historia de Kamala Harris y Doug Emhoff

Harris y Emhoff se conocieron después de que el mejor amigo de ella les concertó una cita a ciegas en 2013. Harris era entonces fiscal general de California. Emhoff estaba, en ese momento, divorciado de Kerstin Emhoff, con quien tiene dos hijos: Cole y Ella.

Emhoff le propuso matrimonio a Harris en 2014 después de un rápido noviazgo. La pareja se casó en el juzgado de Santa Bárbara ese mismo año en una ceremonia oficiada por Maya, la hermana de Harris.

Harris escribió en la revista Elle en mayo de 2019 que a sus hijastros se les ocurrió el apodo de «Momala» unos años después de que ella y Emhoff se casaran porque preferían el término a «madrastra».

«Mi familia significa todo para mí. Y he tenido muchos títulos a lo largo de mi carrera, y ciertamente, ‘vicepresidente’ será genial, pero ‘Momala’ siempre será el que más signifique», dijo Harris en su primer discurso después de que Biden la eligiera para postularse con él para la Casa Blanca.

1 de 22

| El evento motorizado en el que Joe Biden dio su discurso se llevó a cabo afuera del Chase Center. Gabriella Demczuk para CNN

2 de 22

| Krista Matheny reacciona mientras mira el discurso de Biden desde Times Square en Nueva York Andrew Kelly / Reuters

3 de 22

| “Esta noche el mundo entero está mirando a Estados Unidos, y creo que, en nuestro mejor momento, Estados Unidos es un faro para el mundo”, dijo Biden en su primer discurso a la nación como presidente electo. “Lideraremos no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino también con el poder de nuestro ejemplo”. Andrew Harnik / AP

4 de 22

| Gente ve el discurso de Biden desde la entrada de una casa en Nueva Orleans. Gerald Herbert / AP

5 de 22

| Personas en Times Square, en Nueva York, observan el discurso de Biden. Craig Ruttle / AP

6 de 22

| Kamala Harris sube al escenario en Wilmington. Harris es la primera mujer negra y del sur de Asia en ser vicepresidenta electa de Estados Unidos. Carolyn Kaster / AP

7 de 22

| El número 46 se ve en el evento de Biden en Wilmington. Gabriella Demczuk para CNN

8 de 22

| Los seguidores de Biden celebran su victoria fuera del Chase Center. Gabriella Demczuk para CNN

9 de 22

| La gente llena la calle frente a la Casa Blanca el 7 de noviembre. Eric Baradat / AFP vía Getty Images

10 de 22

| La gente celebra en Filadelfia el 7 de noviembre. Pensilvania fue el estado que puso a Biden por encima de los 270 votos electorales necesarios para la presidencia. Rebecca Blackwell / AP

11 de 22

| El presidente Trump saluda a sus simpatizantes mientras abandona el Trump National Golf Club en Sterling, Virginia, el 7 de noviembre. Pete Marovich / The New York Times / Redux

12 de 22

| Partidarios de Trump oran junto con un manifestante contrario en Lansing, Michigan, después de que Biden fuera proyectado como el ganador el 7 de noviembre. David Goldman / AP

13 de 22

| Gente celebra la victoria de Biden en la Plaza Black Lives Matter en Washington. Alex Brandon / AP

14 de 22

| La esposa de Biden, Jill, tuiteó esta foto después de que se proyectara su triunfo el 7 de noviembre. “Él será el presidente de todas nuestras familias”, dijo. Jill Biden / Twitter

15 de 22

| Un hombre celebra desde una azotea en Nueva York. Caitlin Ochs / Reuters

16 de 22

| Partidarios de Biden celebran en Miami el 7 de noviembre. Chandan Khanna / AFP / Getty Images

17 de 22

| Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta electa Kamala Harris, tuiteó esta foto de él y Harris que fue tomada el 7 de noviembre. “Estoy muy orgulloso de ti”, escribió Emhoff. De Doug Emhoff / Twitter

18 de 22

| Partidarios de Trump se reúnen en el Capitolio del estado de Georgia en Atlanta el 7 de noviembre. Biden mantiene una pequeña ventaja en el estado, que no ha votado por un presidente demócrata desde 1992. Chris Aluka Berry / EPA-EFE / Shutterstock

19 de 22

| Olivia Cox reacciona a la victoria de Biden en la Plaza Black Lives Matter en Washington. Alex Brandon / AP

20 de 22

| Trump juega al golf en Sterling, Virginia, el 7 de noviembre. El presidente estaba en el campo cuando se proyectó a Biden como el ganador. Patrick Semansky / AP

21 de 22

| Gente celebra en Times Square, en Nueva York, el 7 de noviembre. Joel Marklund / Bildbyran / Reuters

— Maeve Reston de CNN contribuyó a este informe.