ANÁLISIS | Fox News, la última en anunciar el resultado, ofrece una cobertura reducida de la victoria de Biden

Noticias CNN

(CNN Business) — Fox News fue el último en anunciar el resultado.

Después de que CNN, NBC News, CBS News, ABC News y Associated Press proyectaron que Joe Biden había sido elegido como el próximo presidente de Estados Unidos, el canal de cable favorito del presidente Trump finalmente aceptó. Dieciséis minutos después de que la primera cadena importante proyectó a Biden como ganador, Fox estaba listo para anunciar el resultado.

Pero a diferencia de las otras cadenas, Fox aún no estaba haciendo una cobertura especial con su principal equipo político en uno los momentos noticiosos más esperados de la historia reciente. Antes de que la cadena pudiera hacer el anuncio, Neil Cavuto, que era el presentador en el momento, primero tuvo que dar paso a los presentadores Bret Baier y Martha MacCallum. La transición se vio empañada por una falla de audio.

El torpe episodio presagió la cobertura reducida de Fox de la victoria de Biden sobre Trump. Durante las siguientes dos horas, la transmisión de Fox se mantuvo con marcadas diferencias a la de otros canales.

La cobertura de Fox News de la victoria de Biden

En otras cadenas, la seriedad del momento estaba clara: fue el comienzo del fin de una era. Una era definida por un escándalo tras otro, una teoría de la conspiración tras otra y una mentira tras otra. Una era en la que se normalizaron los insultos y el acoso. Una era en la que las normas se violaron repetida y descaradamente. Una era en la que el presidente avivó las llamas de la división y aplaudió los llamamientos para que se encarcelara a sus opositores políticos. Una era que terminará con cientos de miles de muertos como resultado de una pandemia manejada horriblemente.

Fox tuvo invitados al aire que felicitaron a Biden por su victoria. La expresidenta de la Comisión Nacional Demócrata Donna Brazile, por ejemplo, derramó lágrimas cuando dijo que la elección de una mujer como vicepresidenta por primera vez «no era un momento partidista».

Pero al observar a Baier y MacCallum, uno habría tenido poca o ninguna indicación del caos y el desorden que han dominado no solo la Casa Blanca sino la vida estadounidense durante los últimos cuatro años.

En cambio, Baier y MacCallum le mostraron al presidente una asombrosa cantidad de deferencia en su cobertura.

Hay «cosas interesantes que podrían pasar» hasta el 20 de enero

A pesar de su derrota, Baier y MacCallum le siguieron el juego. Baier señaló repetidamente que no hay evidencia real de un fraude electoral generalizado, pero él y MacCallum mencionaron en reiteradas ocasiones las impugnaciones legales a la elección que Trump ha prometido presentar. Esto, a pesar de que la mayoría de expertos legales las han descartado por tener poco o nada de fundamento.

«Tenemos que recordar que él es el presidente hasta el 20 de enero», dijo Baier en un momento. «Y hay cosas interesantes que podrían pasar o no durante ese tiempo mientras continúan estas disputas legales», agregó.

En otro momento, Baier volvió a decir que no se había presentado «ninguna evidencia» para respaldar las acusaciones de «fraude generalizado», pero también prometió que el canal no «dejaría de escarbar y seguir las pistas y seguir los indicadores».

MacCallum, quien el día anterior había considerado una narrativa desacreditada sobre un centro de conteo de votos en Detroit, en un momento hizo referencia a publicaciones en las redes sociales que los partidarios de Trump consideran que sugieren fraude electoral. MacCallum le preguntó al exsecretario de Prensa de la Casa Blanca Ari Fleischer: «Están hablando de Sharpies (marcadores) y boletas y fotos de ellas en el polvo. ¿Qué les dices?».

Sugerencias de un posible cambio de Fox News

En los últimos días ha habido sugerencias de que Rupert Murdoch, el magnate multimillonario de los medios propietario de Fox News, se estaba alejando de Trump. Y de que se podía ver esa división en la cobertura de Fox.

LEE: ANÁLISIS | ¿Se está volviendo contra Trump el mundo de Fox News y Murdoch?

Fox, por ejemplo, fue el primero en proyectar a Biden como ganador del crucial estado de Arizona, una decisión que inspiró furia dentro de la Casa Blanca y la campaña Trump. Jared Kushner, el yerno de Trump, se puso en contacto con Murdoch después de la declaración. Y otros asistentes de Trump contactaron a personalidades de Fox para quejarse.

Fox mantuvo ese anuncio. Pero el tono general de la red se ha mantenido firme en gran medida con apoyo a Trump.

Las sugerencias de las estrellas

Los líderes de la cadena han permitido que sus estrellas más importantes, Sean Hannity, Tucker Carlson y Laura Ingraham, salgan al aire y socaven la integridad del sistema electoral de Estados Unidos de manera deshonesta.

Incluso el sábado, personalidades prominentes como Tomi Lahren y Mark Levin sugirieron sin fundamento en Twitter que le habían robado a Trump las elecciones. Y la división de «noticias directas» de la cadena ha tratado las acusaciones infundadas lanzadas por el presidente contra el sistema electoral con mano más suave que otras cadenas y organizaciones de noticias. (Un portavoz de la cadena no brindó comentarios para esta historia).

Durante años, los críticos de Trump han observado y esperado, pensando que podría haber algún momento en el que Fox ya no podría soportar ser el medio de propaganda del presidente. Durante la investigación del ex fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Durante el juicio político. Durante la pandemia. Pero aparte de algunos breves estallidos, el canal ha seguido apoyando al presidente durante los últimos cuatro años. En los últimos momentos de la administración, no hay ningún indicio real de que eso vaya a cambiar.