Eta se vuelve a fortalecer como tormenta tropical

Noticias CNN

(CNN) — La tormenta tropical Eta continúa llevando lluvias torrenciales y vientos dañinos a las islas del Caribe el sábado.

Eta había tocado tierra a lo largo de la costa de Nicaragua como huracán de categoría 4 el martes por la tarde. Llevó más de 60 cm. de lluvia a partes de Nicaragua y Honduras esta semana. Todavía están en el pronóstico para el sábado otros 5 a 13 cm. de lluvia.

Eta está lejos de terminar y parece dirigirse hacia islas en el oeste del mar Caribe y a Cuba. Se encuentra al oeste de la isla Gran Caimán y tiene vientos sostenidos de 96 km/h con ráfagas más fuertes. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 130 km fuera del centro de la tormenta.

«Se esperan condiciones de tormenta tropical para el domingo por la noche en los Cayos de la Florida y en partes de la costa sureste de Florida, donde está vigente una advertencia de tormenta tropical», dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) el sábado por la tarde.

Eta en la Islas Caimán, Cuba y Jamaica

También se espera que Eta lleve lluvias fuertes y marejadas ciclónicas a las Islas Caimán, Cuba y Jamaica este fin de semana.

Hay una advertencia de tormenta tropical para las Islas Caimán, partes del centro de Cuba, el noroeste de las Bahamas y partes del sur de Florida, incluidos los Cayos. Hay una advertencia de tormenta tropical vigente para partes del oeste de Cuba y las costas este y oeste de Florida.

Se espera que Eta se fortalezca durante las próximas 18 a 24 horas antes de tocar tierra en el centro de Cuba el domingo. Es posible que se produzcan precipitaciones totales aisladas de más de 60 cm. tanto en Cuba como en las Islas Caimán hasta mediados de la próxima semana. Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales en áreas con terrenos más altos.

También se pronostica una peligrosa marejada ciclónica de 60 cm. a 1,2 metros a lo largo de la costa de Cuba, cerca de donde Eta tocaría tierra el domingo.

Eta rumbo al sur de Florida

Después de pasar por Cuba, se espera que Eta se dirija hacia y potencialmente sobre los Cayos de la Florida el lunes. Y luego que siga hacia el golfo de México. Eta comenzará a impactar el sur de Florida el domingo, llevando consigo lluvias fuertes y vientos con fuerza de tormenta tropical.

Una advertencia por inundaciones está vigente para gran parte del sur de Florida hasta el martes por la noche, donde es posible que llueva de 15 a 25,5 cm.

«Las fuertes lluvias recientes en la región han provocado que el suelo se sature y las inundaciones repentinas urbanas podrían convertirse en una amenaza para el final del fin de semana y principios de la próxima semana, dependiendo del avance de la tormenta», dijo el meteorólogo de CNN Derek Van Dam.

#Eta is currently forecast to approach southern Florida Monday morning as a Tropical Storm. Heavy Rain is expected: 5-10 inches with isolated areas of up to 15 inches possible across portions of the Florida peninsula. For more information, please visit https://t.co/pyol8aO16N pic.twitter.com/vlH8QyJJuZ

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 7, 2020

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Gimenez, declaró el estado de emergencia el viernes mientras se monitorea la tormenta.

«Esperamos experimentar lluvias fuertes hasta el lunes y posibles vientos con fuerza de tormenta tropical a partir del domingo», afirmó Giménez.

El condado de Miami-Dade abrirá un centro de evacuación a las 2 pm ET del sábado para los residentes que viven en caravanas estáticas, áreas bajas o cualquier otra persona que necesite refugio, según un comunicado de prensa del gobierno del condado.

Pronóstico de marejada ciclónica

Además de las fuertes lluvias, se espera que Eta lleve una peligrosa marejada ciclónica a las áreas costeras de Florida. Se pronostica una marejada ciclónica de 60 a 90 cm. desde North Miami Beach hasta Marco Island, incluida la Bahía de Biscayne y los Cayos de la Florida. Se pronostica una marejada ciclónica de 30 a 60 cm. para partes de la costa este de Florida desde la línea del condado de Flagler/Volusia hasta North Miami Beach.

Después de que Eta pase por el sur de Florida y los Cayos, todavía hay incertidumbre en la ruta hacia el golfo de México y es posible que tenga cambios durante el fin de semana.

Mallika Kallingal y Alaa Elassar de CNN contribuyeron a este informe.