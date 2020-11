Estos son los 50 mejores bares del mundo (5 están en América Latina y 3 en España)

Noticias CNN

(CNN) — Ser nombrado el mejor bar del mundo en 2020 es muy parecido a ser declarado el soltero más atractivo del mundo mientras te encuentras varado en una isla desierta.

Puede pasar algún tiempo antes de que puedas cosechar los beneficios.

El exclusivo bar de un hotel en Londres que acaba de encabezar la lista de los 50 mejores bares del mundo para 2020 también se ha vuelto de repente mucho más difícil de ingresar.

Inglaterra entró en un bloqueo de cuatro semanas el 5 de noviembre y el Connaught Bar, que solo reabrió a mediados de septiembre, lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas una vez más.

Los premios también fueron un poco diferentes este año.

En noviembre pasado, la ceremonia fue un evento de stand-up en Roundhouse de Londres, donde los expertos de la industria y los periodistas se vistieron con sus mejores galas para una noche de charlas, abrazos, tragos de cócteles y bocadillos de comida callejera.

Este año el código de vestimenta fue más «por debajo de la cintura es un desperdicio», ya que los premios se trasladaron a ese espacio social en el que todos hemos pasado demasiado tiempo: Zoom.

The Connaught Bar, en Mayfair.

A pesar de estos tiempos difíciles, el maestro mixólogo de The Connaught, Agostino Perrone, y su equipo están encantados con su victoria. «Es el logro que estábamos buscando», dice Perrone.

El Connaught Hotel de cinco estrellas ha sido una institución de Mayfair desde que abrió como el Prince of Saxe Coburg Hotel en 1815, y el elegante bar de estilo de los años 20 también tiene un linaje impresionante.

Ha estado en el top 10 de la lista de mejores bares durante los últimos 11 años, pero esta es la primera vez que llega al codiciado primer lugar.

La calidad y la consistencia han sido claves para el éxito del equipo, dice la subdirectora Maura Milia. Eso nunca es más tangible que cuando se toma uno de los icónicos martinis del bar, que afortunadamente todavía está disponible como servicio de comida para llevar.

La pandemia de coronavirus ha tenido un efecto devastador en la industria hotelera en todo el mundo.

El mixólogo senior Giorgio Bargiani agradeció al Hotel Connaught por su apoyo y explicó cómo el equipo este año había pasado el mayor tiempo posible conectándose con clientes, colegas y la industria en general a través de las redes sociales.

Perrone, mientras tanto, tiene esperanzas para el año que viene cuando se permita que el bar vuelva a abrir. «El reconocimiento es siempre una inyección de energía, una inyección de creatividad», dice.

También en Mayfair, el bar del sótano Kwant, dirigido por el mixólogo Erik Lorincz, quien llevó al American Bar en el Savoy a la victoria en la parte superior de la lista de Mejores bares en 2017, alcanzó el puesto 6 en la lista y fue nombrado Mejor Nueva Apertura.

Se inauguró en junio de 2019, por lo que es justo decir que ha sido un primer año y medio inusualmente accidentado. «Realmente, realmente espero que este sea un momento único y que miremos hacia atrás y digamos, ‘wow, eso fue 2020′», dice Lorincz.

El bar de Nueva York Dante, el número uno del año pasado, ocupó el segundo lugar este año. La acogedora hostería con azulejos de metro se encuentra en Greenwich Village. Y, a diferencia de los ganadores de Londres, todavía está abierta al público.

Sin embargo, explica el propietario, Linden Pride, las cosas han ido bien mientras el clima era cálido y podían usar sus mesas en la acera. Ahora que el invierno está a la vuelta de la esquina, están «restringidos al 25% en el interior, lo que significa 18 personas a la vez».

La Academia de los 50 mejores bares del mundo está formada por 540 expertos de la industria de bares de todo el mundo, con una división de género 50/50.

El período de evaluación se llevó a cabo entre enero de 2019 y marzo de 2020, por lo que solo se redujo un poco por la pandemia, y los votos se emitieron en julio.

Dante, en Nueva York.

Si bien el primer lugar fue una pelea como de costumbre entre Nueva York y Londres, hubo un récord en la lista de los 50 mejores de Asia, con cuatro lugares de Singapur solo entre los 15 primeros.

El Atlas de Singapur fue nombrado Mejor Bar de Asia, mientras que el Coa de Hong Kong, en el puesto 8, ocupó el puesto de Mayor Escalada y el lugar de whisky y cigarros de Tokio, The SG Club, en el puesto 10, fue el bar mejor ubicado de Japón.

The Clumsies de Atenas ha sido durante mucho tiempo un pilar en la lista, pero este año tuvo su clasificación más alta, llegando al No. 3.

Tayer-Elementary de Londres, en Old Street en el este de la ciudad, fue la más Nueva Entrada más Alta, que el propietario Alex Kretana describió como «un buen toque de positividad para nuestro equipo y para nosotros mismos».

El Florería Atlántico de Buenos Aires, en el n° 7, tenía dos motivos para celebrar: fue nombrado Mejor Bar de Suramérica y Renato Giovannoni también ganó el premio Bartender de Bartenders.

Maybe Sammy, en Sydney, en el n° 11, saltó en la lista desde el n° 43 en 2019 y también se llevó el premio Art of Hospitality.

Y finalmente, Alquímico de Cartagena ganó el premio Bar Sostenible y el Galaxy Bar de Dubai fue nombrado El Que Hay que Ver de 2020.

Este año 50 Best se ha diversificado de creador de listas a recaudador de fondos, con su proyecto 50 Best for Recovery, cuyas iniciativas apoyan a restaurantes en todo el mundo.

En cuanto a los premios 50 Best Bar del próximo año, el director de contenido de 50 Best, William Drew, dice: «Es efectivamente una situación de espera y verás».

«Estamos viendo muchas opciones, porque creemos que 50 Best tiene un papel importante que desempeñar en la promoción del sector de la hostelería en tiempos muy difíciles. La forma precisa en que lo hacemos seguirá evolucionando».

Los mejores bares del mundo en 2020

1. Connaught Bar (Londres)

2. Dante (Nueva York) * El mejor bar de América del Norte *

3. The Clumsies (Atenas)

4. Atlas (Singapur) * Mejor bar en Asia *

5. Tayer / Elementary (Londres) * Nueva Entrada Más Alta *

6. Kwant (Londres) * Mejor apertura nueva *

7. Florería Atlántico (Buenos Aires) * Mejor bar en Suramérica * * Bartender de Bartenders *

8. Coa (Hong Kong) * Escalada Más Alta *

9. Jigger & Pony (Singapur)

10. The SG Club (Tokio)

11. Quizás Sammy (Sydney)

12. Attaboy (Nueva York)

13. The NoMad (Nueva York)

14. Manhattan (Singapur)

15. The Old Man (Singapur)

16. Katana Kitten (Nueva York)

17. Licorería Limantour (Ciudad de México)

18. Nativo (Singapur)

19. Paradiso (Barcelona)

20. American Bar (Londres)

21. Carnaval (Lima)

22. Salmón Gurú (Madrid)

23. Zuma (Dubai) * Mejor bar en Medio Oriente y África *

24. Little Red Door (París)

25. 1930 (Milán)

26. Two Schmucks (Barcelona)

27. El Copitas (St. Petersburg)

28. Cantina OK! (Sydney)

29. Lyaness (Londres)

30. Himkok (Oslo)

31. Baba au Rum (Atenas)

32. Panda & Sons (Edimburgo)

33. Swift (Londres)

34. Three Sheets (Londres)

35. The Bamboo Bar (Bangkok)

36. Tjoget (Estocolmo)

37. Buck and Breck (Berlín)

38. Employees Only (Ciudad de Nueva York)

39. Bulletin Place (Sydney)

40. Bar Benfiddich (Tokio )

41. Artesian (Londres)

42. Sober Company (Shanghai)

43. Disfrute de Experimental Bistro (Taipei)

44. Bar Trigona (Kuala Lumpur)

45. Drink Kong (Roma)

46. Habitación de Le Keif (Taipei)

47. Alquímico (Cartagena) * Premio de Bar Sostenible *

48. High Five (Tokio)

49. Charles H (Corea del Sur)

50. Presidente (Buenos Aires)