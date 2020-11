Preguntas de la audiencia sobre coronavirus: los exámenes que se deben realizar las personas que superen el covid-19

Noticias CNN

(CNN Español) – En este episodio, el doctor Huerta contesta las preguntas sobre los síntomas y secuelas del coronavirus, las pruebas para detectar la enfermedad y dudas sobre la vacuna.

Preguntas sobre la pruebas de coronavirus

@drhuerta contagiado y eso no va salir en la prueba porque es muy pronto para detectar después de un día de contagio?

Buena pregunta, Ruth. La prueba molecular, aquella que descubre al virus en las vías respiratorias, empieza a ser positiva de dos a tres días antes de la aparición de los síntomas y permanece positiva —en casos leves de la enfermedad— aproximadamente hasta el día 10.

@drhuerta buenas noches, si me saque una prueba serologica el día hoy y me salió resultado reactivo IgM e IgG quiere decir que estoy en la última fase de la enfermedad o que quiere decir ello? Me recomendaría hacerme una prueba molecular. Teniendo en cuenta que no tengo síntomas.

Buena pregunta, Mary. El hecho de que tu prueba serológica haya salido reactiva a IgM e IgG indica que estás en la primera o en la segunda semana de la enfermedad. Debemos hacer la salvedad de que las pruebas serológicas no deben usarse para diagnosticar la enfermedad. Son mucho mejores para saber si una persona ya pasó la infección.

@drhuerta una consulta, si mi mamá empezó solo con fiebre y dolor de cuerpo el 12 oct se tomó la prueba molecular el 15 oct, dejó de tener la fiebre el 26. Debe volver a tomarse esta prueba y cuándo? Y desde cuándo ya puede estar con otras personas y no contagiar? Gracias

Buena pregunta, Lili. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), ya no es necesario hacer una prueba del virus para dar de alta a un paciente, basta con la evaluación clínica. Ella es contagiosa por 10 días desde el inicio de los síntomas.

@drhuerta doctor si me diagnosticaron en la prueba PCR como positiva pero solo tengo dolor de cabeza debo tener tratamiento . No he ido al doctor .

Excelente pregunta, Leticia. Es muy probable que hayas caído en el 80% de los pacientes que tienen enfermedad muy leve. Al no existir un tratamiento específico contra el virus, solo debes usar algún medicamento sintomático si los síntomas son intensos. Todo debe pasarte muy pronto. Obviamente debes comunicarte con tu médico.

@drhuerta Saludos Dr. Hace 23 días presenté síntomas leves, en mi localidad se han reportado varios casos de covid. Sería de utilidad realizarme la prueba rápida luego de tantos días?

Hola, Alexandra. Solo que tengas necesidad absoluta de saber si tuviste la enfermedad. Pero si no tienes síntomas, no creo que sea útil que te hagas una prueba serológica. Recuerda que la prueba serológica no es un buen examen para hacer diagnósticos de coronavirus, pues existe mucha variabilidad en la interpretación de sus resultados.

Preguntas sobre las secuelas del coronavirus

@drhuerta hay alguna diferencia reportada entre pacientes infectados de COVID y pacientes neurológicos con mielitis transversa o esclerosis múltiple, se requiere un manejo especial,cuáles sería el tratamiento específico? Me preocupa porque tengo un familiar en esa condición.

Buena pregunta, Ricardo. La gran mayoría de casos de mielitis transversa, la enfermedad causada por la inflamación de un segmento de la médula espinal, son parecidos desde el punto de vista clínico, pero su tratamiento puede variar dependiendo de la causa que lo desencadenó.

@drhuerta Hola buenas tardes Dr un saludo cordial.Quisera consultarle si una persona paciente covid 19 luego de su recuperación se hace la prueba serologica para ver si creó anticuerpos el resultado como saldría si esa persona tiene VIHAgradezco su respuesta.Gracias

Excelente pregunta, Jairo. Por supuesto que sí. Las personas infectadas con el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y que están bien controladas, tomando sus antirretrovirales, tienen un sistema de defensa capaz de reaccionar ante el covid-19 como una persona no infectada.

@drhuerta Dr. Buenos días, conoce ud de algún estudio científico post covid sobre la alteración del olfato, post covid (2 meses) y sigue percibiendo olores en algunos productos, ejemplo del olor: plástico quemado

Es muy variable, Giribaldi. En algunos casos desaparecen muy rápido, pero otros demoran semanas o meses. Lo importante es la evaluación clínica y el seguimiento periódico por el médico.

Otras preguntas

Quizás sea la duda de mucha gente @drhuerta https://t.co/9TcmkSwQQh

Muy buena pregunta, Dheys. Claro que sí pueden llevarla a la playa por un par de horas. Lo único que deben asegurarse es de que no haya gente alrededor. Recuerda que el virus está en la nariz y en la boca de la gente, no está en el aire de la playa. Cuídenla del sol del mediodía, por favor.

@drhuerta Se ha dicho que el nuevo coronavirus es una enf multisistémica. Al superarse exitosamente; ¿hay algún chequeo que se recomiende hacer?

— Roberto Antonio (@raheat) October 27, 2020

Buena pregunta, Roberto. Es recomendable que una persona que haya tenido covid-19 tenga consultas periódicas con el médico de cabecera, sobre todo si durante la enfermedad presentó algún tipo de complicación en un cierto órgano.

@drhuerta dr. Tengo unas dudas porfavorne podria guiar bueno ya al cumplir mi cuarentena de 15 o 21 dias..sabiendo que soy asintomatico …es nesesario que use mascarilla estando al rededor de mi familia en casa….gracias por su respuesta..saludos desde Huaraz Ancash

Buena pregunta, PDR. Si eres asintomático, el día 1 de tu proceso es el día en que te hiciste la prueba molecular y se hizo el diagnóstico. Contando a partir de ese día, has sido contagioso hasta el día 10, como los casos leves. Por lo tanto, si has estado aislado durante 21 días, ya no eres contagioso.

Preguntas sobre la vacunación

No entiendo, la vacuna es virus de Covid, porque entonces hablan como si se tratara de 2 sustancias

Hola, Esther. En realidad, las vacunas y el virus no son lo mismo. Algunas vacunas usan una tecnología mediante la cual un vector genéticamente modificado despierta la inmunidad; otras usan un gen llamado ARN mensajero; mientras que algunas más usan virus desactivados.

Lo que hace el desafío, como lo dijimos en el episodio del 21 de octubre, es vacunar primero al voluntario y luego exponerlo al virus activo completo para ver si la vacuna lo protegió de la infección.

@drhuerta , buenas noches Dr Huerta, por favor su ayuda con la siguiente pregunta, mí hice la prueba PCR y di positivo, con síntomas leves, hoy cumplo 17 días desde que me contagie, y solo tengo poca tos, cuantos días mas debe permanecer aislado?

Hola, Cumandá. Las guías de los CDC dicen que si tuviste enfermedad leve tú ya no eres contagiosa desde el día 10 de la aparición de los síntomas. Si hubieras sido hospitalizada, habrías sido contagiosa hasta 20 días después de la aparición del primer síntoma.

@drhuerta buenas noches Dr. , tengo una pregunta despues de haber dado positivo a COVID, es recomendable vacunarse contra la influenza? Y si es asi , cuanto tiempo debemos dejar pasar para hacerlo ?

Excelente pregunta, Claudia. Por supuesto que es recomendable vacunarse contra la gripe después de haber tenido covid-19. Debes esperar hasta que te sientas bien y que tu médico te dé el permiso.

