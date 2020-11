Observadores de conflictos mundiales emiten advertencia de un ‘peligro desconocido’ de cara a las elecciones estadounidenses

Noticias CNN

(CNN) — Un destacado grupo de expertos que monitorea la violencia en todo el mundo emitió una advertencia sin precedentes antes de las elecciones presidenciales del martes en Estados Unidos.

En un informe de 30 páginas, los rastreadores de amenazas del International Crisis Group (ICG), una organización que informa con frecuencia sobre la inestabilidad en estados fallidos y zonas de guerra, advierten que un Estados Unidos amargamente polarizado enfrenta un «peligro desconocido» en los próximos días.

«Si bien los estadounidenses se han acostumbrado a un cierto nivel de rencor en estas campañas cuatrienales, en la memoria viva no se han enfrentado a la perspectiva realista de que el presidente en el cargo pueda rechazar el resultado o que pueda producirse violencia armada», escribe el grupo.

‘Retórica tóxica’ en elecciones

En su informe, publicado la semana pasada, el ICG enumera varios factores que podrían resultar en violencia el día de las elecciones y días cercanos. Incluye la proliferación de desinformación en línea y discursos de odio, controversias recientes en torno a la justicia racial en Estados Unidos, el aumento de grupos armados y la posibilidad de elecciones presidenciales reñidas o controvertidas.

El grupo también responsabiliza al presidente Donald Trump de la violencia potencial y escribe que su «retórica tóxica y su voluntad de cortejar conflictos para promover sus intereses personales no tienen precedentes en la historia moderna de Estados Unidos».

En la campaña electoral, Trump ha afirmado que rechaza toda violencia.

Sin embargo, su negativa a denunciar y condenar enérgicamente a las facciones marginales y violentas de la ultraderecha, junto con los comentarios incendiarios sobre sus enemigos políticos percibidos, siguen planteando dudas sobre si está utilizando todo el peso de su cargo para sofocar la violencia potencial.

En su nueva advertencia, los expertos del ICG destacan el reciente llamado de Trump por un «ejército» de observadores electorales como un factor que podría contribuir a la violencia relacionada con las elecciones. El grupo escribe que «el uso de un lenguaje marcial por parte de Trump indicaría el deseo de que los partidarios, que no están entrenados en la observación de las elecciones, adopten una postura intimidante para disuadir la votación demócrata».

Los investigadores de conflictos del ICG también señalan los intentos de Trump de disminuir la confianza en el voto por correo como otro ingrediente de la violencia potencial en caso de que los resultados de las elecciones se prolonguen o impugnen. Escribieron: «Trump ya sembró la narrativa infundada de que el voto por correo ocasionó fraude masivo y buscó deslegitimar el recuento de votos posterior al día de las elecciones».

‘Nunca había visto algo así’

El potencial de violencia relacionada con las elecciones es algo que las agencias policiales de todo el país se han estado preparando para combatir.

En Los Ángeles, el departamento de policía de la ciudad ha estado llevando a cabo sesiones especiales de capacitación de una hora para el personal sobre manejo de multitudes, incluido el uso de fuerza menos que letal.

Un agente de policía veterano de alto rango dijo que no recordaba este nivel de preparación antes de cualquier elección en sus más de tres décadas en el trabajo.

“Nunca había visto algo así”, dijo la fuente, quien solicitó el anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto. «Estamos haciendo todo lo posible para estar preparados para proteger la ciudad, no hacernos daño y no convertirnos en la historia», dijo la fuente.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) ya ha desplegado cientos de policías adicionales en la ciudad para ayudar con cualquier problema relacionado con los lugares de votación.

Mientras algunas empresas en la ciudad están tapando ventanas en previsión de disturbios, incluida la emblemática tienda insignia de Macy’s en Manhattan, el comisionado de NYPD, Dermot Shea, dijo a «Good Day New York» el viernes que la policía «no le está diciendo a la gente que tape sus tiendas, pero estamos recibiendo esas preguntas de la gente».

«No estamos adoptando una postura», dijo. «Pueden tomar las precauciones que quieran. No estamos recomendando a las personas que tapen sus tiendas».

CNN se puso en contacto con muchos otros departamentos de policía en todo el país, muchos de los cuales indicaron que se están preparando para cualquier controversia relacionada con las elecciones. Han reducido el tiempo libre discrecional para los agentes alrededor del día de las elecciones y estarán operando centros de comando para monitorear posibles problemas.

Frenar la violencia

En su informe, ICG enumera varios remedios que podrían ayudar a asegurar la integridad de las elecciones estadounidenses de 2020 y potencialmente prevenir el conflicto resultante.

Por ejemplo, los expertos instan a los funcionarios del gobierno estatal y local a «familiarizarse lo más posible con las herramientas y los recursos que están a su disposición para evitar la intimidación de los votantes si surge la necesidad. Así como los mecanismos que pueden utilizar para extender el horario de votación y realizar otras adaptaciones en caso de que la votación se ralentice o se interrumpa por cualquier motivo».

Los observadores de conflictos del ICG también dicen que la prensa y las plataformas de redes sociales tienen un papel importante que desempeñar para garantizar que la desinformación no provoque violencia.

«Las redes sociales y tradicionales deben tomar precauciones adicionales para no pronunciar a los ganadores prematuramente, lo que puede crear la impresión de que el resultado ha sido arreglado o, por el contrario, fomentar el resentimiento en caso de que la llamada deba revertirse», indica el informe.

Los expertos también advierten que tales precauciones serán especialmente críticas para cubrir los estados de campo de batalla de 2020.

Los pasos de Twitter para frenar desinformación

Como informó anteriormente CNN, la plataforma de redes sociales Twitter anunció recientemente los pasos que está tomando para frenar la desinformación electoral.

La compañía dijo que los usuarios, incluidos los candidatos políticos, no pueden reclamar una victoria electoral antes de que se anuncie oficialmente.

El nuevo criterio de Twitter para eso requiere un anuncio de los funcionarios electorales estatales o una proyección pública de al menos dos medios de comunicación nacionales autorizados.

ICG indica que los gobiernos extranjeros también tienen la responsabilidad de prevenir la violencia relacionada con las elecciones dentro de Estados Unidos.

El informe advierte a los líderes extranjeros contra el reconocimiento prematuro de un ganador de las elecciones presidenciales de 2020 antes de que se hayan certificado los votos.

Y en un lenguaje que los estadounidenses no están acostumbrados a escuchar por parte de investigadores que cubren estados en vía de desarrollo y estados fallidos, el ICG escribe que «los líderes extranjeros deberían presionar a sus homólogos estadounidenses para que respeten las normas democráticas».

Pervaiz Shallwani, Scott Glover, Brynn Gingras y Kaya Yurieff de CNN contribuyeron a este informe.