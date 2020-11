Eta ya es huracán y amenaza a Centroamérica

Noticias CNN

(CNN) — Eta se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán con vientos sostenidos de 120 km/h.

Todavía se espera que el huracán Eta se intensifique rápidamente durante las próximas 18 horas a un fuerte huracán de categoría 2 con vientos de 160 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes advierte que es posible que sea aún más fuerte antes de tocar tierra.

Se espera que toque tierra en Nicaragua entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

Efectos catastróficos de las fuertes lluvias, vientos dañinos y marejadas ciclónicas ocurrirán al tocar tierra.

Hurricane #Eta Advisory 7: Eta Becomes a Hurricane. Life-Threatening Storm Surge, Damaging Winds, Flash Flooding, And Landslides Expected Across Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020

Toda Centroamérica se verá afectada por las lluvias de Eta y Nicaragua y Honduras registrarán las precipitaciones más intensas.

Eta es la vigésimo octava tormenta con nombre de la temporada activa de huracanes de 2020 y empata el récord de la cantidad de tormentas con nombre en una sola temporada establecida en 2005.

LEE: Se forma la tormenta tropical Eta en el Caribe y empata récord de la temporada con más tormentas con nombre

Esta es la primera vez que se usa el nombre Eta para una tormenta.

Las tormentas se nombran en orden alfabético, excluyendo los nombres que comienzan con las letras Q, U, X, Y o Z. En el caso de que una temporada sea excepcionalmente ocupada y haya más de 21 tormentas con nombre en una temporada, se utiliza el alfabeto griego.

Aunque 2005 tuvo la misma cantidad de tormentas con nombre, ese año no alcanzó el nombre Eta porque el NHC aumentó el total a 28 después de que terminó la temporada. En ese momento se decidió que una tormenta debería haber sido nombrada pero no fue así, según Tyler Maudlin, meteorólogo de CNN.

Entonces, técnicamente, Eta nunca se declaró esa temporada.