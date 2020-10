Los casos diarios de covid-19 llegarán a los seis dígitos pronto, advierte un experto, al tiempo que EE.UU. reporta un máximo de un día de más de 83.000 infecciones

Noticias CNN

(CNN) — Estados Unidos acaba de marcar un hito desgarrador: registró el viernes su número más alto de infecciones por covid-19 en un día con más de 83.000, lo que indica que es más de 6.000 que el récord anterior del país establecido en julio.

Y a medida que continúe el incremento en el otoño, las cifras diarias empeorarán, advierten los expertos.

«Fácilmente alcanzaremos cifras de seis dígitos en términos de número de casos», dijo a CNN el viernes por la noche Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. «Y las muertes van a aumentar vertiginosamente en las próximas tres o cuatro semanas, siguiendo generalmente a los casos nuevos en unas dos o tres semanas».

Esto se produce cuando el promedio de siete días del país de nuevos casos diarios superó los 63.000 el viernes, un aumento del 84% desde que el promedio comenzó a repuntar a mediados de septiembre, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

MÁS: La pandemia de coronavirus está causando una escasez ‘inaceptable’ en los suministros de medicamentos de EE. UU., según un informe

Los funcionarios de salud dicen que los topes se dan después de la reapertura de escuelas y universidades en EE.UU. y han sido impulsadas en gran medida por pequeñas reuniones, a menudo eventos familiares, que se realizan cada vez más en espacios interiores, donde es más probable que se propague el virus.

En Maryland, el gobernador dijo esta semana que las reuniones familiares eran la principal fuente de transmisión en el estado, seguidas de las fiestas en casa. En Carolina del Norte, los funcionarios de salud informaron el viernes su recuento diario más alto de casos y dijeron que continúan viendo grupos «de reuniones sociales y religiosas».

A diferencia de muchos países europeos que también experimentan picos, EE.UU. nunca bajó mucho su línea base diaria de casos, lo que significa que la acumulación de casos podría ser peor, dicen los expertos.

Y eso es antes de varios días festivos populares, cuando los funcionarios de salud se preocupan de que más estadounidenses puedan bajar la guardia y optar por visitar a familiares y amigos y generar más oleadas.

En Dakota del Norte, con la tasa de nuevos casos per cápita más alta del país, el gobernador Doug Burgum pidió un «desafío de Acción de Gracias», instando a los residentes a seguir las pautas de mitigación como máscaras y distanciamiento social para reducir los números antes de la festividad.

«Sería muy bueno compartir con todos ustedes en Acción de Gracias que nuestros números bajan a medida que nos acercamos al período de vacaciones», afirmó el viernes. «Que tenemos cada vez más capacidad hospitalaria. Que nuestras escuelas han permanecido abiertas, que nuestros negocios están abiertos durante la temporada navideña».

34 estados informan aumento de casos

El presidente ha dicho en los últimos días que el país está a la vuelta de la esquina en lo que respecta a la pandemia. Pero los patrones alarmantes en todo el país cuentan una historia diferente.

Al menos 34 estados informaron más casos nuevos de covid-19 en la última semana que la semana anterior, según datos de la Johns Hopkins. En Georgia, los funcionarios de salud informaron el viernes su mayor número de casos en un día desde principios de septiembre. Los funcionarios de salud de Ohio reportaron un récord de nuevos casos diarios por tercer día consecutivo, y en Oklahoma, los funcionarios informaron más de 1.000 nuevas infecciones por cuarto día consecutivo.

Y más de 41.000 pacientes de covid-19 estaban en hospitales de EE.UU. el viernes, según el Proyecto de seguimiento de covid. En Illinois, el número de pacientes hospitalizados con covid-19 aumentó en al menos un 17% durante la última semana, dijo el gobernador el viernes.

La directora de salud pública de Illinois, la Dra. Ngozi Ezike, hizo un llamado emocional a los residentes sobre la importancia de cubrirse el rostro.

MIRA: Preguntas de la audiencia sobre coronavirus: ¿podemos ser más susceptibles a infecciones ahora que no nos exponemos tanto a virus y bacterias?

«A medida que vemos que los números aumentan en los hospitales, la gente está trayendo más camas, tratando de prepararse para las unidades de covid nuevamente. Y este personal que pasó por todo ese dolor para tratar de salvar a la mayor cantidad de personas que pueden, ven que la historia se repite», dijo. «Todavía no tenemos una vacuna, pero tenemos una máscara, y le pedimos a la gente que la use, y no sé qué más podemos decir».

En Tennessee, los funcionarios del hospital dijeron que los casos nuevos en el área metropolitana de Nashville han aumentado un 50% en las últimas dos semanas, y los hospitales en el área vieron un aumento del 40% en los pacientes durante el mismo período.

Y los funcionarios de Colorado emitieron una nueva orden que limita las reuniones a 10 personas de no más de dos hogares en respuesta a infecciones y hospitalizaciones por escalada.

«Necesitamos que las reuniones sean más pequeñas y en menos hogares; solicitamos a todos que ‘reduzcan su burbuja’ para reducir la propagación», dijo la directora ejecutiva del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado, Jill Hunsaker Ryan, en un comunicado de prensa del viernes.

‘Esto no es un simulacro’

A pesar de las tendencias preocupantes, los funcionarios de salud mantienen que las medidas básicas de salud pública pueden ayudar a cambiar las cosas: máscaras, distanciamiento social, evitar multitudes y lavarse las manos con frecuencia.

«Suenan muy simples, pero no lo hacemos de manera uniforme y esa es una de las razones por las que estamos viendo estos aumentos repentinos», dijo el viernes el Dr. Anthony Fauci. «Podemos controlarlos sin cerrar el país».

Un nuevo estudio de modelado del equipo de pronóstico del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington muestra que si el 95% de los estadounidenses usaran máscaras en público, se podrían salvar más de 100.000 vidas hasta febrero.

Pero a pesar del pronóstico y las advertencias de los expertos, las coberturas faciales siguen siendo un punto de discordia en EE.UU.. Quizás sea el momento de que el país exija el uso de máscaras, dijo Fauci.

«Creo que sería una gran idea que todos lo hicieran de manera uniforme», afirmó. «Si la gente no usa máscaras, entonces tal vez deberíamos exigirlo», dijo.

Un destacado funcionario de la Organización Mundial de la Salud también instó el viernes a los líderes de los países a «tomar medidas inmediatas para evitar más muertes innecesarias, el colapso de los servicios de salud esenciales y el cierre de escuelas».

«Como lo dije en febrero y lo repito hoy, esto no es un simulacro», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

Covid-19: los días clave para el contagio 2:27

Experto: es posible que la vacuna no llegue este año

Si bien muchos expertos y funcionarios han trabajado para dar estimaciones esperanzadoras sobre cuándo estará disponible una vacuna contra el covid-19, esa línea de tiempo sigue siendo incierta.

El director de los Institutos Nacionales de Salud, Dr. Francis Collins, indicó el viernes que si bien es «cautelosamente optimista» acerca de que Estados Unidos tenga una vacuna autorizada para fin de año, dijo que «podría no suceder y podría llevar más tiempo».

Pero Collins agregó que es una buena noticia que Estados Unidos tenga más de una vacuna candidata en desarrollo.

«Si estuvieras apostando todo por una vacuna, estaría mucho más preocupado», comentó.

Sus comentarios se produjeron el mismo día que los fabricantes de medicamentos AstraZeneca y Johnson & Johnson anunciaron que estaban listos para reanudar sus ensayos de la vacuna contra el covid-19, en pausa en EE.UU.

Y cuando se aprueba una vacuna, los expertos han dicho que es crucial que la obtengan suficientes estadounidenses. Si solo la mitad del país está dispuesto a vacunarse, advirtió Collins, el covid-19 podría quedarse durante años.

«Cuando miro las actitudes que existen ahora sobre esta vacuna y sobre quién estaría interesado en tomarla, es realmente preocupante», aseguró Collins en un evento virtual del National Press Club. «He hablado de manera muy optimista sobre cómo es probable que tengamos una vacuna para fin de año, pero si solo el 50% de los estadounidenses están interesados ​​en tomarla, nunca llegaremos a ese punto de inmunidad entre la población donde se va covid-19.

Alta Spells de CNN, Shelby Lin Erdman, Gisela Crespo, Naomi Thomas y Jacqueline Howard contribuyeron a este informe.