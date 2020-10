‘El mejor gol que he visto en vivo’: el delantero del Rangers Kemar Roofe anota un milagroso gol desde su propia mitad

Noticias CNN

(CNN) — Hay que verlo para creerlo. El delantero del Glasgow Rangers, Kemar Roofe, hizo que los fanáticos del fútbol se derrumbaran el jueves después de anotar un gol impresionante en la victoria de su equipo por 2-0 contra el Standard Liege en la Europa League.

Además de ser un gol realmente maravilloso, también fue un esfuerzo récord: ningún jugador ha marcado un gol desde más lejos (49,9 metros) en la aunque corta historia de la Europa League, según Opta.

Con su equipo aferrándose a una ventaja de 1-0 en el tiempo de descuento, Roofe se encargó de poner los puntos en el bolsillo.

Después de recuperar el balón a mitad de camino en su propio terreno, Roofe se abrió camino entre tres defensores antes de lanzar un tiro englobado justo antes de la línea de mitad de campo.

El balón pasó volando por encima de la cabeza del portero Arnaud Bodart que, como todos los espectadores del partido, no esperaba un esfuerzo tan audaz.

Roofe, de 27 años, solo ha estado en el club escocés durante dos meses, pero tendrá dificultades para crear un momento más memorable, ya que podría decirse que el inglés se insertó en el debate sobre uno de los mejores goles jamás marcados.

Su entrenador, el excapitán del Liverpool Steven Gerrard, lo describió como un final verdaderamente «de clase mundial» y le dijo a Rangers TV que «es el mejor gol que he visto en vivo». Un gran elogio de un hombre que se hizo famoso como jugador marcando goles milagrosos.

En Escocia, hay una gran rivalidad entre Rangers y Celtic y el gol de Roofe fue analizado de manera ligeramente diferente por un fanático de Hoops en Twitter, presumiblemente con ironía en la mejilla.

«Ligera reacción de la portería del techo … dos descansos de la pelota … asustado de ser golpeado por el defensor, así que lo golpea lejos de él y luego falla la patada de despeje en el tiempo de descuento y afortunadamente entra. ¿Cuál es todo el alboroto?» tuiteó John Condron.

Kemar Roofe de los Rangers celebra tras marcar el maravilloso gol.

Rompiendo récords

El gol envió a los jugadores de los Rangers a una celebración frenética con el mismo Roofe luciendo tan sorprendido como cualquiera.

Esas celebraciones parecieron molestar al banquillo de la oposición con el final del partido en escenas desagradables. Un miembro del personal de la trastienda de Lieja se enfrentó a Roofe cuando se completó el partido, lo que provocó un tumulto entre los dos lados.

Una vez que las emociones se asentaron, Roofe pudo reflexionar sobre un momento especial.

«En el momento, sabes lo que está pasando, pero es uno de esos que tienes que mirar hacia atrás para entender realmente cómo es», dijo, según la BBC.

«Es un buen gol, pero no te da más goles ni puntos por anotar eso. Sigue siendo lo mismo que un tap-in».