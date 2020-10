Suspenden a Jeffrey Toobin de The New Yorker y CNN le da una licencia después de que se expuso accidentalmente en una llamada de Zoom

Noticias CNN

New Yorker (CNN Business) — Jeffrey Toobin, analista legal en jefe de CNN y un reconocido reportero de The New Yorker, ha sido dejado de lado en un momento crucial en el período previo a las elecciones presidenciales.

La razón: se expuso durante una llamada de Zoom con sus colegas en lo que dice que fue un accidente.

The New Yorker dijo que había suspendido a Toobin luego del incidente y dijo que estaba investigando el asunto. La suspensión fue informada por primera vez por Vice este lunes.

Un portavoz de CNN dijo que «Jeff Toobin ha pedido un tiempo libre mientras se ocupa de un problema personal, que le hemos concedido».

Ninguno de los medios de comunicación dijo cuánto tiempo estaría fuera de servicio Toobin.

Normalmente, Toobin estaría ocupado cubriendo una controvertida confirmación de la Corte Suprema y una elección que podría terminar siendo impugnada por motivos legales.

Un próximo evento relacionado con el reciente libro de Toobin sobre Trump también se pospuso el lunes.

Toobin se negó a comentar con un reportero de CNN Business, pero señaló sus declaraciones a Vice, que indicaron que el incidente fue un accidente.

«Cometí un error vergonzosamente estúpido, creyendo que estaba fuera de cámara», dijo Toobin. «Pido disculpas a mi esposa, familia, amigos y compañeros de trabajo».

«Creí que no era visible en Zoom», agregó. «Pensé que nadie en la llamada de Zoom podía verme. Pensé que había silenciado el video de Zoom».