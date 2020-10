Así podría ser el tratamiento por coronavirus de alguien con 74 años como Trump

Noticias CNN

(CNN) –– La noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó positivo por coronavirus marcó la agenda de este viernes, así como la información del tratamiento que recibió. Y, también, provocó la respuesta de expertos que enfatizaron rápidamente que el mandatario probablemente se recuperará por completo.

Pero vale la pena señalar que Trump se encuentra entre quienes enfrentan un mayor riesgo de enfermedad grave o de complicaciones por covid-19. Tiene 74 años y se le considera obeso en relación a su altura y peso. Además, toma estatina para ayudar a controlar su colesterol.

La Casa Blanca también anunció este viernes que Trump será hospitalizado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Esto como medida de «precaución».

«Es lo correcto», tuiteó el Dr. Jonathan Reiner, analista médico de CNN y profesor de la Universidad George Washington, tras el anuncio.

«No me complicaría mucho por cuidar al presidente en la Casa Blanca cuando puedes llevarlo a una instalación realmente muy, muy segura con personal de primera categoría», dijo Reiner a CNN sobre el hospital Walter Reed. «Pero solo haría eso si sintiera que su estado respiratorio se deterioró», puntualizó.

Los síntomas de Trump y el tratamiento que recibió

Trump ha tenido fiebre desde la mañana de este viernes, según una persona familiarizada con el asunto. Horas antes, el secretario General de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo a la prensa que Trump tenía «síntomas leves». Otras personas que interactuaron con el presidente este jueves dijeron que su voz sonaba ronca. Aunque, algunos asumieron que la había esforzado durante sus últimos mítines de campaña.

En la tarde de este viernes, el médico del presidente, Dr. Sean Conley, dijo en una carta de la Casa Blanca que Trump recibió un tratamiento coctel de anticuerpos. Concretamente, un tratamiento experimental que desarrolla la compañía de biotecnología Regeneron. El médico añadió que el presidente tomó zinc, vitamina D, el medicamento para la acidez estomacal famotidina, melatonina y una aspirina diaria.

«Es probable que el presidente se recupere por completo», indicó la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN y excomisionada de salud de Baltimore. En ese sentido agregó que el 40% de los que contraen covid-19 no desarrollan ningún síntoma y se recuperan.

«Dicho esto, tenemos potencialmente un largo camino por delante, cuando se trate de ver si (Trump) desarrolla síntomas y también si se enferma gravemente», dijo.

Así podría ser el plan de tratamiento para un hombre de 74 años, como el presidente, con coronavirus.

Depende de si la persona tiene síntomas

En un tratamiento por covid-19, los síntomas del paciente son fundamentales: fiebre, dificultad para respirar y tos.

Para este virus en particular, los trabajadores de salud se centran en el «tratamiento sintomático», explicó Wen.

«Tratas los síntomas. Si alguien no se siente bien, recibe tratamiento para eso», añadió. «Pero no hay antibióticos o antivirales que podamos tomar en este momento. No hay una pastilla que puedas tomar», insistió.

La mayoría de los pacientes con síntomas leves pueden controlar la enfermedad en casa, y no existen tratamientos recomendados. Sin embargo, deben ser monitoreados de cerca en caso de que sus condiciones empeoren y desarrollen síntomas más graves.

Algunos expertos han sugerido que quienes dan positivo por covid-19 y se recuperan en casa pueden consultar con médicos el uso de un oxímetro. Se trata de un dispositivo de pulso que mide la saturación de oxígeno en los glóbulos rojos de una persona. Esto permite vigilar los niveles de oxígeno y si necesita más cuidados de apoyo.

Es muy pronto para saber el desarrollo de Trump y qué tratamiento necesitaría

En el caso de Trump, es demasiado pronto para saber qué curso tomará la enfermedad y qué tratamiento necesitaría. El covid-19 puede comenzar de forma leve y después producir síntomas más graves, que a veces se desarrollan entre 7 y 10 días. Así lo indicó la Dra. Esther Choo, profesora de medicina de emergencia en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon.

El período de incubación ––es decir, el tiempo en el que alguien desarrolla síntomas después de estar infectado–– varía de 2 a 14 días, indicó Wen. Y añadió que el promedio es de 5 a 7 días.

«Después de eso, aún puede llevar una semana o más desarrollar una enfermedad grave», completó.

En general, «las personas de 74 años tienen una tasa de hospitalización de aproximadamente el 30%», indicó la Dra. Rochelle Walensky, jefa de enfermedades infecciosas en el Hospital General de Massachusetts a CNN. Y agregó que entre esas personas la tasa de estadía en la UCI está entre un 8% y 10%. Mientras, la mortalidad es de «aproximadamente un 2% a 4%, en promedio» para ese grupo.

Los factores de riesgo

Walensky dijo que los factores de riesgo, como la obesidad y las enfermedades cardíacas, ponen a los pacientes en un mayor peligro de sufrir enfermedad grave. Sin embargo, apuntó que es difícil predecir cómo interactuarán los múltiples factores de riesgo.

«En general, lo que sucede entre los primeros 5 a 11 días, más o menos, son dolores de cabeza, dolores musculares, y te sentirás mal», aseguró. Y explicó que los médicos no pueden hacer mucho para el tratamiento de los pacientes ambulatorios.

«Lo que sucede en de los 11 a 14 días, si las personas se van a agravar, es que tienen dificultad para respirar progresiva, algunos síntomas respiratorios y pueden presentarse para la hospitalización», dijo.

Los pacientes gravemente enfermos pueden necesitar cuidados más intensivos, mientras sus cuerpos luchan contra la infección. Eso podría incluir respiradores artificiales para aumentar el oxígeno o diálisis para combatir los efectos en el cuerpo. Pero esas medidas no tratan el virus en sí mismo.

Los pacientes pueden acceder a tratamientos experimentales… Trump lo hizo

La Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) no ha aprobado ningún medicamento para el tratamiento de covid-19.

Sin embargo, existen algunos tratamientos exploratorios, como el remdesivir antiviral, recomendado para algunos pacientes. La FDA emitió una autorización de uso de emergencia para el medicamento en mayo. El objetivo fue poder tratar a los pacientes hospitalizados más enfermos.

En agosto, la FDA emitió la autorización de uso de emergencia para plasma de convaleciente. Este se deriva de la sangre de pacientes que se han recuperado de infecciones por coronavirus. La agencia argumentó que «los beneficios conocidos y potenciales del producto superan los riesgos conocidos y potenciales del producto».

De ser necesario, el presidente también podría acceder a terapias de covid-19 no autorizadas completamente, que están bajo protocolos de «uso compasivo”. Esto, según el Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia y experto en virología e inmunología. Eso significa que al presidente podría tener autorización para acceder a un producto experimental fuera de un ensayo clínico.

«Me sorprendería que no pudiera conseguir eso», dijo Offit. Y agregó que tales tratamientos serían necesarios solo si Trump desarrolla síntomas graves.

«La mayoría de esos tratamientos son para pacientes hospitalizados», añadió el Dr. Amesh Adalja, investigador principal del Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins.

El remdesivir y la dexametasona

Ahora, ¿qué pasaría si Trump llegara a desarrollar síntomas más graves? El primer paso para el tratamiento «serían cosas simples como oxígeno o líquidos por vía intravenosa si fuera necesario”, indicó Adalja.

Más allá de eso, el remdesivir es una opción, le dijo a CNN. También la dexametasona, un tipo de esteroide que se administra a pacientes que requieren oxigenoterapia.

«Esos son los dos que están el estándar de atención», dijo Adalja.

Diversas empresas han estado probando terapias con anticuerpos monoclonales. Es decir, anticuerpos creados en un laboratorio para atacar al covid-19 en humanos. Algunos investigadores han sugerido que este enfoque de tratamiento podría administrarse antes de que una persona desarrolle síntomas.

Pero Offit advierte a las personas que aborden esa idea con precaución. En ese sentido, enfatiza que a veces puede no estar claro cuándo exactamente una persona estuvo expuesta al coronavirus.

«Si miras los datos y das (los anticuerpos) dentro de los primeros dos días de exposición, puedes proteger a las personas para que no se enfermen», dijo. «Pero si los administras después de eso, probablemente no puedas».

Walensky, del Hospital General de Massachusetts, agregó que Regeneron recientemente compartió algunos resultados prometedores de sus pruebas iniciales. Los resultados muestran que su coctel de anticuerpos puede reducir los niveles del virus y mejorar los síntomas en pacientes con covid-19.

El tratamiento de Regeneron

Regeneron confirmó este viernes que había proporcionado una sola dosis de 8 gramos del coctel al presidente a través de su programa de uso compasivo. La compañía enfatizó que hay un suministro limitado disponible para tales solicitudes, que deben ser iniciadas por el médico del paciente y están aprobadas bajo «circunstancias excepcionales».

La terapia no tiene autorización de emergencia de la FDA, pero se puede acceder a ella mediante un uso compasivo o mediante un ensayo clínico. Sin embargo, los pacientes de un ensayo no saben si han recibido el fármaco o un placebo, que no hace nada.

Reiner le dijo a CNN que la decisión de darle al presidente Trump un coctel experimental de anticuerpos monoclonales ilustra cuán preocupada puede estar la Casa Blanca por su diagnóstico de covid-19.

«La gran noticia es que obtuvo un medicamento experimental. Obtuvo un medicamento no aprobado por la FDA», indicó Reiner, quien ha tratado al exvicepresidente Dick Cheney.

«Entonces, es interesante que haya tenido un uso compasivo de un fármaco experimental. Lo que habla del nivel de preocupación que tienen. Ese es el punto, habla del nivel de preocupación. Siete millones de estadounidenses han tenido covid-19, y básicamente casi ninguno de ellos ha tomado esa droga «, sostuvo Reiner. «El hecho de que le hayan dado el medicamento de Regeneron habla de su nivel de preocupación».