(CNN Español) — En Argentina, miles de familias no pueden acompañar a los pacientes de covid-19 durante la etapa final de su vida. A Fernanda Mariotti no le permitieron ingresar a la sala de terapia intensiva y solo pudo despedirse cuando sacaron a su mamá en un cajón. Por el contrario, Augusto Bressenio pudo acompañar a su madre y tomarla de las manos gracias a un protocolo especial que han implementado algunos hospitales.

No morir en soledad, la lucha de los familiares de pacientes con covid-19

