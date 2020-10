La hidroxicloroquina no previno el covid-19 entre los trabajadores de la salud que participaron en un nuevo estudio

Noticias CNN

(CNN) — La hidroxicloroquina, el medicamento contra la malaria que el presidente Donald Trump ha dicho que tomó con la esperanza de protegerse del covid-19, no previno las infecciones entre los voluntarios en un estudio que se publicó el miércoles.

El estudio, que se finalizó antes de tiempo, incluyó a 125 trabajadores de la salud. Algunos de ellos tomaron hidroxicloroquina diariamente durante ocho semanas, mientras que otros tomaron un placebo.

«No hubo una diferencia significativa en las tasas de infección en los participantes asignados al azar para recibir hidroxicloroquina en comparación con (los que recibieron el) placebo», escribieron los investigadores en el estudio que publicó la revista JAMA Internal Medicine.

Con base en sus hallazgos, los investigadores de la Universidad de Pennsylvania escribieron que no pueden «recomendar el uso rutinario de hidroxicloroquina» entre los trabajadores de la salud para prevenir el covid-19.

Los participantes se inscribieron en el nuevo estudio de abril a julio. La investigación encontró que cuatro de los 64 trabajadores de la salud que recibieron hidroxicloroquina terminaron dando positivo al covid-19. Por su parte, cuatro de los 61 trabajadores que recibieron un placebo dieron positivo.

Entre los ocho participantes que dieron positivo, seis desarrollaron síntomas. Ninguno requirió hospitalización y todos se recuperaron clínicamente de la enfermedad, según el estudio.

En términos generales, los hallazgos de la nueva investigación son similares a los de otro estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine en junio. Ese estudio anterior encontró que la hidroxicloroquina no previene la enfermedad cuando se usa dentro de los cuatro días posteriores a la exposición al coronavirus que causa el covid-19.

La Casa Blanca había solicitado información de la hidroxicloroquina

En junio, el Dr. David Boulware, autor de ese estudio anterior, le dijo a CNN que el médico del presidente le envió un correo electrónico el 9 de mayo para solicitarle su opinión sobre el uso del medicamento de forma preventiva. También le preguntó sobre los resultados de la investigación y las dosis que los sujetos del estudio estaban tomando.

Boulware dijo que le informó al médico de Trump que no había investigaciones publicadas que mostraran que la hidroxicloroquina funcionara de manera preventiva. También le compartió que las personas en su estudio que tomaron hidroxicloroquina tenían tasas más altas de efectos secundarios. Entre estos estaban principalmente problemas gastrointestinales como náuseas y vómitos.

«Sabía que probablemente iban a ignorar lo que dije porque la Casa Blanca había estado hablando de hidroxicloroquina durante semanas, semanas y semanas», dijo Boulware. El doctor es experto en enfermedades infecciosas y profesor de Medicina en la Universidad de Minnesota.

«Incluso en el contexto de una pandemia, necesitamos investigación para ayudar a informar las mejores prácticas de lo que funciona en humanos», dijo Boulware.

En julio, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos revocó una autorización de uso de emergencia para la hidroxicloroquina y la cloroquina para tratar el covid-19. La agencia ahora dice que no se ha demostrado que la hidroxicloroquina y la cloroquina sean seguras y efectivas para tratar o prevenir la enfermedad.

Elizabeth Cohen de CNN contribuyó a este informe.