Cronología | Trump da positivo por coronavirus: con quién se reunió y a dónde fue antes de su diagnóstico

Noticias CNN

(CNN) — El presidente Donald Trump y la primera dama dieron positivo por coronavirus, junto con una de las principales asesoras de Trump, Hope Hicks. Aquí hay una línea de tiempo de sus días antes de ser diagnosticados. También hay una lista de la personas con las que pudieron haber estado en contacto esta semana.

MIRA: Joe Biden se hará una prueba covid-19 hoy luego de que Trump diera positivo para coronavirus

LUNES SEPT. 28: En la Casa Blanca

El presidente Trump pasó el lunes en la Casa Blanca, en parte como preparación para el debate del día siguiente.

11:05 a.m. ET: el presidente Trump estuvo en el jardín sur de la Casa Blanca junto al asesor comercial Peter Navarro, el senador Rob Portman, el director ejecutivo de Lordstown Motors, Steve Burns, y dos trabajadores automotrices (nombres desconocidos) para hablar de una nueva camioneta eléctrica.

3:40 p.m. ET: El presidente Trump aparece en el jardín de rosas para aclamar una nueva estrategia de prueba para el coronavirus. “Lo digo todo el tiempo, estamos a la vuelta de la esquina”, dijo Trump durante el evento. También estuvieron allí (aunque físicamente distanciados de Trump): el vicepresidente Mike Pence, el asesor de salud Scott Atlas, los asesores Douglas Hoelscher, Brad Smith, Ja’Ron Smith, Quellie Moorhead, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, Alex Azar, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, la administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Seema Verma, el funcionario del Departamento de Salud almirante Brett Giroir, el director del Servicio de Salud Indígena, contraalmirante Michael Weahkee, funcionario del HHS, Dr. Tammy Beckham, gobernadora de Mississippi, Tate Reeves, senador estatal de Texas Robert Taylor, representante estatal de Texas Dan Huberty, y director ejecutivo de Abbott Labs, Robert Ford.

Más tarde ese día, el presidente Trump participó en las sesiones de preparación del debate, según personas familiarizadas con el asunto. Los que estuvieron presentes en la Sala de Mapas durante las sesiones incluyeron al exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el exalcalde de Nueva Jersey Rudy Giuliani, la asesora presidencial Hope Hicks, la exconsejera presidencial Kellyanne Conway, el gerente de campaña de Trump, Bill Stepien, el asesor principal de la campaña de Trump Jason Miller, y el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller.

MIRA: ¿Cómo afecta el covid-19 la salud de Trump?

MARTES SEPT. 29: día del debate presidencial

El presidente Trump permaneció fuera de la vista en la Casa Blanca hasta que partió para el primer debate presidencial en Cleveland.

2:30 p.m. ET: El presidente aborda el Air Force One junto con la primera dama para ir a Cleveland. A bordo del Air Force One en Cleveland iban Melania Trump, la nuera Lara Trump, los hijos Eric Trump, Tiffany Trump, Donald Trump Jr.; la presidenta de finanzas de la campaña de Trump, Kim Guilfoyle, el asesor de redes sociales Dan Scavino, la asesora principal Hope Hicks, Ivanka Trump, su yerno Jared Kushner, el asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien, el jefe de gabinete Mark Meadows, el gerente de campaña Bill Stepien, el representante Jim Jordan y la defensora de la reforma de la justicia penal Alice Johnson, quien fue invitada del presidente en el debate.

3:30 pm. ET: Trump aterrizó en Cleveland y fue recibido en la pista por la representante estatal Bernadine Kent, James Whitaker y Bob Paduchik.

4:22 p.m. ET: Trump hizo un recorrido por el escenario del debate sin usar una máscara.

4:50 p.m. ET: Trump llega al Hotel InterContinental en Cleveland, donde estuvo hasta el debate. Rudy Giuliani fue visto en el hotel antes del debate.

La evolución de la salud de Trump 1:37

8:30 pm. ET: Trump y su séquito salen del hotel hacia el lugar del debate en la Clínica Cleveland. Los letreros en la sala de debates decían: “Recordatorios de seguridad de covid-19: Use mascarilla y mantenga la distancia física de 2 metros” con el logo del debate presidencial de 2020.

21:00. ET: La familia de Trump llega a la sala de debates sin usar máscaras, aunque algunos fueron fotografiados con máscaras tras bambalinas y las publicaron en los medios de comunicación. Los periodistas informaron haber visto a funcionarios de la Clínica Cleveland ofrecer a los miembros de la familia de Trump máscaras, pero ninguno se las puso.

9:05 p.m. ET: Trump debate con su rival Joe Biden sin máscara pero manteniendo la distancia física. Durante el debate, se burla de Biden por usar una máscara con frecuencia: «Podría estar hablando a cientos de metros de distancia de ellos y aparece con la máscara más grande que he visto», dijo Trump, y sugiere que las pruebas le permiten realizar importantes manifestaciones de campaña. “Me pongo una máscara cuando creo que la necesito. Esta noche, por ejemplo, todo el mundo se ha hecho una prueba y ha tenido distanciamiento físico y todas las cosas que tienes que hacer, pero yo uso máscaras cuando es necesario», dijo.

11:30 pm. ET: Trump parte de Cleveland con gran parte del mismo séquito, aunque algunos se quedaron.

Trump y su esposa dan positivo por coronavirus 13:12

MIÉRCOLES SEPT. 30: Visita a Minnesota

Después de leer los titulares y la cobertura televisiva del debate durante la mayor parte de la mañana, Trump salió a media tarde para dirigirse a un acto de recaudación de fondos y campaña en Minnesota.

2:38 p.m. ET: El presidente Trump emerge de la Oficina Oval y caminó hacia la prensa que estaba reunida para hablar, pero no llevaba una máscara. Los reporteros usan máscaras en la Casa Blanca.

3:05 p.m. ET: El presidente Trump parte hacia Minnesota. A bordo del Air Force One estaban los representantes estadounidenses Tom Emmer, Pete Stauber y Jim Hagedorn; Hope Hicks, Stephen Miller, Jared Kushner, Dan Scavino y Mark Meadows.

MIRA: Joe Biden se hará una prueba covid-19 hoy luego de que Trump diera positivo para coronavirus

5:08 p.m. ET: Trump llega a Minneapolis, donde asistía a una recaudación de fondos. Fue recibido en la pista por el senador estatal Paul Gazelka y su esposa Maralee Gazelka, el líder Kurt Daudt, el candidato al Senado Jason Lewis y los oficiales de la Guardia Nacional, el general de división Shawn Manke, el coronel James Cleet y el maestro jefe Sargent Mark Legvold.

6:04 p.m. ET: Trump llega a su evento de recaudación de fondos en una residencia privada en el área de Minneapolis. No se conoce a los asistentes a la recaudación de fondos.

8:58 p.m. ET: Trump llega a Duluth para un mitin de campaña. “El 3 de noviembre, Minnesota decidirá si ponemos fin a esta pandemia, derrotamos al virus y volvemos a una prosperidad récord. De cualquier manera, regresaremos, de cualquier manera». Su rally fue más corto de lo habitual, solo alrededor de 45 minutos, y partió tan pronto como terminó.

10:20 p.m. ET: Trump sale de Duluth en el Air Force One. De camino a casa, las autoridades dijeron que Hope Hicks comenzó a mostrar síntomas y se aisló en una cabina separada. Se la ve desembarcando de los escalones traseros.

JUEVES 1 DE OCTUBRE: Recaudación de fondos y pruebas

(Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Para el jueves, los funcionarios de la Casa Blanca sabían que Hicks había dado positivo por coronavirus, aunque no está claro exactamente cuándo llegaron sus resultados. Aún así, Trump siguió adelante con su agenda, incluida una recaudación de fondos en Nueva Jersey.

Hora desconocida: Hicks da positivo por coronavirus. Algunos miembros del personal de la Casa Blanca que estaban muy cerca fueron notificados hoy del resultado positivo de la prueba, dijo un funcionario.

1:14 p.m. ET: El presidente Trump abandona la Casa Blanca sin hablar con los periodistas. En su viaje a Nueva Jersey lo acompañan el asistente personal John McEntee y el subsecretario de prensa Judd Deere.

2:33 p.m. ET: Trump llegó a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, para una recaudación de fondos. No se sabe quién asistió.

4:45 p.m. ET: Trump sale de Bedminster, un poco antes de lo previsto.

MIRA: FOTOS | Políticos y gobernantes que se han contagiado de coronavirus

6:00 p.m. ET: El presidente Trump llega a la Casa Blanca sin hablar con los periodistas.

8:15 p.m. ET: En declaraciones registradas más temprano en el día, Trump se dirige a la cena anual de Al Smith, que se convocó prácticamente este año debido al coronavirus. “Solo quiero decir que el fin de la pandemia está a la vista y el próximo año será uno de los mejores años en la historia de nuestro país”, dijo Trump.

8:40 p.m. ET: CNN informa que Hope Hicks dio positivo por coronavirus.

9:45 p.m. ET: En una entrevista telefónica en Fox News, Trump confirma que Hicks dio positivo en la prueba y sugiere que puede haberlo contraído de miembros del ejército o de las fuerzas del orden: “Quieren abrazarte y besarte porque realmente hemos hecho un buen trabajo para ellos. Te acercas y pasan cosas».

Él dice: «Acabo de hacerme una prueba y veremos qué pasa».

10:05 p.m. ET: La Casa Blanca publica el calendario de Trump para el viernes que refleja una recaudación de fondos en persona en Washington y un mitin de campaña en Florida.

10:44 p.m. ET: El presidente Trump tuitea: “La primera dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, ¡comenzaremos nuestro proceso de cuarentena!»

12:54 p.m. ET: El presidente Trump tuiteó: Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS! »

MIRA: Así reaccionan en Estados Unidos y el mundo luego de que Trump y su esposa dieran positivo por coronavirus

1:05 a.m. ET: La Casa Blanca publica un memorando del médico presidencial, el comandante de la Marina Dr. Sean Conley, que dice que Trump y la primera dama dieron positivo. «Planean quedarse en casa dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia», escribió. «El equipo médico de la Casa Blanca y yo mantendremos una vigilancia vigilante y agradezco el apoyo brindado por algunos de los mejores profesionales e instituciones médicos de nuestro país».

1:11 a.m. ET: La Casa Blanca emite un nuevo calendario para el viernes que muestra solo un evento: una llamada telefónica al mediodía sobre el apoyo de covid para personas mayores vulnerables.