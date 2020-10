Las primeras vacunas contra el coronavirus estarán listas en el primer trimestre del 2021, según Moderna

Noticias CNN

(CNN Español) – Muchos esperan la llegada de la vacuna del coronavirus. En países como Estados Unidos, su aprobación se ha politizado, y el propio presidente, Donald Trump, aseguró que estaría lista antes de las elecciones presidenciales en noviembre. Sin embargo, Moderna, quienes elaboran la vacuna junto al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos, dijo que las vacunas no estarán listas sino hasta el primer trimestre de 2021.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el covid-19, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy veremos cuándo podrían estar listas las primeras vacunas para el coronavirus.

En recientes y sorpresivas declaraciones al diario The Financial Times, Stéphane Bancel, presidente ejecutivo de la compañía Moderna —cuya vacuna para el coronavirus está en fase 3—dijo que su empresa solicitará la licencia para el uso de emergencia de la vacuna a fines de noviembre, agregando que no estaría lista hasta 2021.

Sin duda, esa sorpresiva declaración nos da un atisbo de lo que puede ser el desarrollo de las vacunas. Y también de cuándo podrían tenerlas a disposición del público general.

La vacuna de Moderna contra el coronavirus estaría lista en 2021

Como lo mencionamos en el episodio del 16 de julio, una de las vacunas contra el coronavirus más prometedoras es la desarrollada por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos en alianza con el laboratorio Moderna de Massachusetts.

La vacuna, que usa una nueva tecnología basada en un segmento de información genética del nuevo coronavirus, está ya en la fase 3 de estudio clínico. Es es la fase final, destinada a saber si la vacuna es efectiva y segura.

En una nota personal, como lo contamos en los episodios del 19 y 20 de agosto, esa es la vacuna en cuyo estudio estoy participando y de la que ya he recibido dos inyecciones, no sabiendo si fue placebo o la verdadera vacuna.

Volvamos a las declaraciones del señor Bancel. Él dijo que la vacuna de su laboratorio contra el coronavirus no estará lista hasta la primavera septentrional del próximo año. Es decir para abril, mayo o junio de 2021.

Estas declaraciones representan un golpe fuerte para todas las personas que tenían la esperanza de que la vacuna esté lista para fin de este año. Y eso incluye al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La politización de la vacuna

En un reciente debate con Joe Biden, este le preguntó por qué contradecía a los directores de los CDC y del Grupo de trabajo de vacunas de la Casa Blanca, quienes decían que las vacunas estarían listas apenas el próximo año.

Trump respondió que había conversado con ejecutivos de varias compañías farmacéuticas -incluyendo Moderna. Dijo que le habían asegurado que era muy probable que las vacunas estuvieran listas antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Es muy importante recordar, como lo dijimos en el episodio del 10 de septiembre, que todos los ensayos de vacunas cuentan con un grupo independiente de investigadores llamado “junta de monitoreo de datos y seguridad”.

¿Quién controla la calidad de la vacuna para el coronavirus?

Esa junta está constantemente controlando los datos para determinar el nivel de eficacia y los efectos secundarios que pudiese producir la vacuna o el placebo. Y es en última instancia la que decide si los estudios deben continuar o deben suspenderse. Esto lo hace de acuerdo con la evidencia de los datos de eficacia o reacciones secundarias.

No hay duda de que cuando Bancel dice que la vacuna de Moderna no estará lista hasta el próximo año, no es su decisión. Es la decisión de la junta de monitoreo de datos y seguridad que, en este caso, respeta un acuerdo firmado con la Dirección de Medicamentos y Alimentos, la FDA.

En ese acuerdo se compromete a no solicitar una licencia de emergencia hasta dos meses después de haber vacunado a por lo menos la mitad de los voluntarios.

Al respecto, este 25 de septiembre se inyectó la segunda dosis al voluntario número 15.000.

Como dijimos, esa junta actúa como una verdadera válvula de seguridad para que no se aprueben vacunas antes de tiempo, y su carácter independiente permite confiar en sus decisiones.

¿Cuándo estará lista la vacuna?

No se sabe qué pasará con las otras once vacunas que en este momento se encuentran en la fase 3. Pero si lo sucedido con el laboratorio Moderna es una muestra, es probable -como lo habían dicho muchos expertos- que las vacunas contra el coronavirus no estén listas hasta el primer semestre de 2021.

Lo que haría que la fabricación, almacenamiento y distribución de las vacunas se haga entonces en el segundo semestre de 2021, y la distribución general durante el año 2022.

Es posible que la única vacuna que pueda solicitarlo más temprano sea la del laboratorio Pfizer, pues -de acuerdo con el señor Bancel- sus investigadores han diseñado un tipo diferente de estudio y tiene un menor intervalo entre las dosis.

En las próximas semanas tendremos noticias sobre el desarrollo de las otras vacunas que están en fase 3, esperando que -como lo ha hecho Moderna- se use la ciencia como guía principal en la toma de decisiones.

