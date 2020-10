Facundo Astudillo Castro murió por asfixia por sumersión, según autopsia

Noticias CNN

(CNN Español) — Facundo Astudillo Castro murió por ahogamiento. Así lo indica el informe de la autopsia por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense que dio a conocer este jueves el juzgado federal N° 2.

“La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica)”, señala el informe. Agrega que se trató de una muerte violenta por no ser natural aunque el avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo: suicida, homicida o accidental. Los restos óseos estudiados no presentaron lesiones vitales de origen traumático ni tampoco previas a la muerte. Según el informe, el tiempo mínimo transcurrido entre la muerte y el hallazgo sería no menor a 30 días.

Los restos fueron hallados el 15 de agosto en la provincia de Buenos Aires, en la zona de un canal denominado “Cola de Ballena”.

El último registro oficial de que estuviera con vida es del 30 de abril, cuando la Policía de la Provincia de Buenos Aires le labró un acta por violar la cuarentena.