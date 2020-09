Estas son las palabras que la gente buscó después del primer debate presidencial

Noticias CNN

(CNN) — Hay pocas palabras que puedan describir el debate presidencial del martes por la noche.

Pero hay muchas que ayudaron a captar en qué giraron las conversaciones nacionales durante las horas siguientes.

El diccionario Merriam-Webster compartió términos como supremacista blanco, antifa, fascismo y racismo que fueron tendencia después del debate.

Esto es lo que los estadounidenses buscaron después de que el presidente Donald Trump y el rival demócrata Joe Biden subieran al escenario:

‘Logorrea’ (‘Logorrhea’, en inglés)

Según el diccionario, la logorrea se define como «habla o palabrería excesiva y, a menudo, incoherente». Las búsquedas del martes por la noche aumentaron un 56.000%, según el diccionario.

El presidente Donald Trump fue criticado por sus repetidas interrupciones a lo largo de la noche, lo que una vez llevó a Biden a responder: «¿Quieres callarte, hombre?»

El término saltó a la cima de las búsquedas del sitio web después de que Rachel Maddow de MSNBC lo usara después del debate, según el diccionario.

‘Shush’ (en inglés)

En otro intento de detener las interrupciones de Trump, Biden preguntó: «¿Se callará un minuto?» (Will he just shush for a minute?).

Esa palabra tuvo muchas búsquedas después de esa pregunta, y las búsquedas aumentaron un 28.900% el martes por la noche, según el diccionario.

¿Su definición?

«Urgir a callar, a callar», según el diccionario.

‘Xenofobia’

La xenofobia «es el miedo y el odio a los extraños o los extranjeros o cualquier cosa extraña o ajena», indica el diccionario. Las búsquedas de la palabra aumentaron durante el debate, según el diccionario.

En el debate, Trump afirmó que Biden lo llamó xenófobo por las restricciones de viaje que su administración impuso al comienzo de la pandemia a los ciudadanos extranjeros que habían estado en China.

«Lo cerré y dijiste: ‘Es xenófobo. Es racista y es xenófobo’, porque no pensaste que debería haber cerrado nuestro país», aseguró Trump.

No está claro si Biden conocía las restricciones a fines de enero cuando dijo que Trump tiene un historial de «xenofobia histérica» ​​y «fomento del miedo».

‘Moderador’

Otro término que tuvo muchas búsquedas fue «moderador». Las búsquedas del término aumentaron un 3.500% en la noche del debate, según el diccionario, «por razones que deben permanecer entre estos buscadores y su diccionario».

El moderador del martes por la noche fue Chris Wallace de Fox News, quien intentó varias veces intervenir y sofocar las discusiones, así como reafirmar las reglas del debate y cuánto tiempo se le dio a cada orador.

Ese término tiene varias definiciones: «puede ser ‘alguien que preside una asamblea, reunión o discusión’ (como en la presidencia de un grupo de discusión o el presidente de una reunión municipal), o ‘alguien que arbitra; un mediador’ (este es el sentido que es relevante para el debate de esta noche … pensamos, ya que también podría ser ‘una sustancia (como el grafito) utilizada para ralentizar neutrones en un reactor nuclear’)», explicó el diccionario.