Recomendaciones para celebrar Halloween, Día de Muertos y Día de Acción de Gracias en la pandemia

Noticias CNN

(CNN Español) — Las celebraciones de octubre y noviembre de este año se verán algo distintas. Septiembre termina con más de 1 millón de muertes por coronavirus en el mundo y los países luchan por encontrar un equilibrio entre reabrir y contener el virus con nuevas medidas. Halloween, Día de Muertos y el Día de Acción de Gracias ya se acercan y son sinónimo de grandes reuniones, de compartir comida y de viajar, actividades que están desaconsejadas por las autoridades de salud para evitar la propagación del coronavirus.

Eso no quiere decir que no se pueda celebrar. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) realizaron una lista de recomendaciones de cuáles son las actividades que debes evitar, pues son de alto riesgo, y qué puedes hacer para mantenerte a ti y a tu familia a salvo.

Los CDC hacen una advertencia tanto para la época de estas celebraciones como para la vida cotidiana: si crees que tienes covid-19 o si crees que estuviste expuesto a alguien con el virus, no participes en estas celebraciones en persona. ¡Aún puedes hacerlo de manera virtual!

Halloween

Actividades de bajo riesgo para festejar Halloween, según los CDC:

Tallar y decorar calabazas con los miembros de tu hogar

También puedes tallar y decorar calabazas con amigos o vecinos en un espacio al aire libre y a una distancia prudente

Decorar el lugar donde vives

Hacer una carrera de observación para los niños al aire libre. Así podrán caminar de casa en casa viendo las decoraciones a distancia

Concurso virtual de disfraces

Noche de Halloween con las personas que vives

Carrera de observación o dulce o truco en casa con las personas que vives, y así evitas salir

MIRA: Un Halloween atípico por la pandemia de coronavirus se queda sin el «dulce o truco»

Actividades de riesgo moderado para celebrar Halloween, según los CDC:

Dulce o truco de solo una vía donde bolsas con dulces empacados individualmente son puestos lejos de las casas para que las familias tomen uno y sigan su camino

Si vas a preparar las bolsas con dulces, lava tus manos antes y después. Usa agua y jabón durante al menos 20 segundos

Hacer un desfile a aire libre con un grupo pequeño de personas que mantengan la distancia de al menos 2 metros

Asistir a una fiesta de disfraces al aire libre donde se usen máscaras y se mantenga la distancia física

Una máscara de un disfraz no sustituye una mascarilla. No debes usar una máscara de un disfraz a menos de que esté hecha de dos o más capas de fábrica respirable,cubra nariz y boca y no deje espacios abiertos alrededor del rostro

No uses una máscara de disfraz sobre una mascarilla porque puede ser peligroso si la máscara de decoración hace que sea difícil respirar

Considera usar una mascarilla con tema de Halloween

Puedes ir a una actividad de bosque embrujado si es de una sola vía, se requiere usar mascarillas y las personas pueden permanecer a al menos dos metros de distancia

Si es probable que haya gritos, es mejor mantener una mayor distancia. Entre más lejos, menos riesgo de propagación de la enfermedad

Puedes visitar cultivos o granjas donde las personas se desinfecten las manos antes de tocar las calabazas o manzanas y donde sea obligatorio o recomendado usar mascarillas y las personas puedan mantener el distanciamiento físico

Hacer una noche de películas al aire libre con familia o amigos que estén en la zona y donde puedan mantenerse a al menos 2 metros de distancia o más si es probable que haya gritos

Familia en pobreza extrema espera a sus repatriados 3:17

Actividades de algo riesgo para Halloween, según los CDC:

Evita estas actividades, dice la autoridad sanitaria

Dulce o truco tradicional donde los niños van de puerta en puerta recibiendo dulces

Dulce o truco donde los niños hacen fila para recibir dulces que se entregan desde los carros en un parqueadero

Fiestas de disfraces que se celebran al interior

Ir a una casa embrujada dentro de un recinto cerrado donde puede estar lleno de gente y haya gritos

Consumir alcohol o drogas, pues nublan el juicio y aumentan los comportamientos riesgosos

Viajar a un festival que no esté en tu zona si vives en un lugar de alta propagación del coronavirus

Cómo celebrar el Día de Muertos durante la pandemia

Estas son las actividades de bajo riesgo que recomiendan los CDC:

Preparar platillos tradicionales para familiares y amigos, especialmente para aquellos con mayor riesgo de enfermedad grave de covid-19, y entregárselos de una forma que no involucra el contacto con otros

Poner música que le gustaba a tus familiares fallecidos

Hacer un altar en tu casa

Unirte a una celebración virtual

MIRA: Estados Unidos se ubica en la cima del número mundial de muertes por coronavirus

Actividades de riesgo moderado para celebrar el Día de Muertos, según los CDC:

Hacer una reunión al aire libre manteniendo la distancia de al menos 2 metros

Visitar y decorar las tumbas de tus seres queridos junto con miembros de tu hogar y manteniendo la distancia

Hacer o ir a una cena al aire libre con un grupo pequeño de amigos manteniendo la distancia

Estas son las actividades que debes evitar para celebra el Día de Muertos durante la pandemia, según los CDC:

Asistir a grandes celebraciones en interiores donde haya cantos

Participar en grandes eventos y celebraciones en espacios cerrados

Tener una gran cena con personas de distintas casas y de distintos lugar

Consumir alcohol o drogas, pues nublan el juicio y aumentan los comportamientos riesgosos

MIRA: Mira el mural más grande del mundo y la Barbie Catrina para el Día de Muertos

Día de Acción de Gracias

Esta celebración tradicionalmente involucra muchos desplazamientos y viajes para que las familias puedan estar juntas. Los CDC señalan que viajar aumentan las posibilidades de propagar y contagiarse del coronavirus: «quedarse en casa es la mejor manera de protegerte y proteger a los demás. Si debes viajar, infórmate de los riesgos que conlleva».

Actividades de bajo riesgo

Hacer una cena con las personas que viven en tu hogar

Preparar platillos tradicionales para familiares y amigos, especialmente para aquellos con mayor riesgo de enfermedad grave de covid-19, y entregárselos de una forma que no involucra el contacto con otros

Participar de una cena virtual

Hacer tus compras en línea

Ver eventos deportivos, desfiles y películas desde casa

Actividades de riesgo moderado para celebrar el Día de Acción de Gracias:

Hacer una cena al aire libre, siguiendo las recomendaciones, con un grupo pequeño de familiares y amigos que vivan en la misma zona

Visitar cultivos o huertos donde las personas se desinfecten las manos antes de tocar las calabazas o manzanas y donde sea obligatorio o recomendado usar mascarillas y las personas puedan mantener el distanciamiento físico

Ir a pequeños eventos deportivos al aire libre con precauciones de seguridad

Actividades que debes evitar el Día de Acción de Gracias, porque son de mayor riesgo:

Ir de compras a lugares abarrotados por esas fechas

Asistir o participar en desfiles concurridos

Consumir alcohol o drogas, pues nublan el juicio y aumentan los comportamientos riesgosos

Ir a grandes reuniones en espacios cerrados con personas que no viven en tu hogar