Incendio Glass en California obliga a la evacuación de toda Calistoga

(CNN) –– Los bomberos lucharon en la madrugada de este martes contra uno de los incendios forestales en California de más rápido crecimiento: el incendio Glass. Su objetivo era salvar hogares en la región vinícola del estado. La situación agrava la miseria de una temporada mortal de incendios que ha destruido numerosas casas. Además de dejar múltiples partes de California con un aire perjudicial durante semanas.

Personas se detienen al costado de una carretera para observar cómo el incendio Glass arde sobre una ladera en las afueras de Calistoga, en la noche de este lunes.

El incendio Glass es uno de los dos grandes fuegos que comenzaron durante el fin de semana. Su amenaza ha obligado a miles de personas a evacuar sus hogares en los los condados de Napa y Sonoma, en la región vinícola de California.

Los cerca de 5.000 residentes de Calistoga recibieron la orden de evacuar la ciudad este lunes. Calistoga está ubicada a casi 89 kilómetros de San Francisco.

Lo anterior, debido a que los funcionarios temían que las llamas pudieran quemar la ciudad.

Evacuaciones en Calistoga, California, por incendios

La policía recorrió todas las calles para que los residente evacuaran, informó en la noche de este lunes KPIX, afiliada de CNN .

Linda Shaver había abandonado su casa y regresó, pensando que no estaba en riesgo. Entonces, le informaron que debía evacuar nuevamente, informó KPIX.

«No sacamos nada del coche (de la primera vez)», le señaló Shaver a KPIX.

El incendio Glass arde mientras Josh Asbury, un empleado de CableCom, instala fibra óptica en Calistoga, California, el 28 de septiembre de 2020.

«Estás parado en la entrada de tu casa, mirándola, y te preguntas si la volverás a ver”, comentó Jim Cunningham, otro evacuado por el incendio de Glass, a KPIX este lunes. «La parte más aterradora es no saberlo”.

Los bomberos también intentaban evitar que las llamas avanzaran a la ciudad de Santa Rosa. Así lo informó este martes el comandante de incidentes de Cal Fire, Billy See.

«Ha sido una temporada larga. La mayoría de (los bomberos) han estado trabajando desde mediados de julio sin descanso, de fuego en fuego en fuego, aquí en la parte norte del estado», dijo See a la prensa.

El incendio Glass abarca 17.239 hectáreas. Es uno de los dos incendios que comenzaron bajo condiciones de viento la madrugada del y han atravesado el campo del norte de California.

Estado de emergencia

El otro, el incendio Zogg, arrasó al menos 16.187 hectáreas en el condado de Shasta, al suroeste de Redding. También cobró la vida de al menos tres personas, según los funcionarios de Cal Fire. Lo que aumenta a 29 la cifra de muertes durante en los incendios forestales de California este año.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia la noche de este lunes en esos tres condados, por los incendios relativamente nuevos. Solo el incendio Zogg ha destruido 146 estructuras y amenaza a otras 1.538, según Cal Fire.

Estos incendios son los más recientes en una temporada devastadora. La cual, además, ya ha producido cinco de los seis incendios forestales más grandes en la historia de California. La poca lluvia, las altas temperaturas y los fuertes vientos ayudaron a configurar el escenario para las llamas y continuaron alimentando los incendios. Especialmente, desde mediados de agosto.

Al menos 22 grandes incendios están activos en el estado, según el Centro Nacional e Interagencial de Incendios.

Incendios forestales arden en el oeste de EE.UU.Los puntos rojos representan los incendios activos dede el 21 de septiembre.

Las cifras que deja el incendio Glass

El incendio Glass se desató en el condado de Napa. Posteriormente, se extendió al condado de Sonoma a una «tasa peligrosa de propagación», explicó Cal Fire. Hasta el momento, 21 personas han sido llevadas al hospital por quemaduras o problemas respiratorios, dijeron las autoridades.

Además, el incendio ha destruido cerca de 80 hogares estructuras y 32 estructuras menores, detalló el subdirector de Cal Fire Jonathan Cox, este martes.

Según el comandante de incidente de Cal Fire, la tierra que está bajo las llamas ahora se encuentra entre la huella de tres incendios de 2017. Y añadió que en sí misma no tiene un precedente de incendios.

La vegetación relativamente intacta ha «creado un problema para los bomberos», señaló See.

Un famoso viñedo, bajo el fuego

Justo en las afueras de Calistoga, el viñedo Castello di Amorosa sufrió graves daños, informó la afiliada de CNN KGO.

Los empleados utilizaron mangueras para tratar de extinguir las llamas, pero aún así perdieron parte de la bodega de vinos, dijo el propietario Dario Sattui a KGO.

«El laboratorio desapareció, las oficinas desaparecieron, el vino fue destruido», relató Sattui a KGO el lunes. Y agregó que la amenaza aún no termina.

El trabajador de la bodega de vinos José Juan Pérez apaga llamas en Castello di Amorosa, en las afueras de Calistoga el lunes.

«El fuego está a 137 metros de aquí. Estoy nervioso. Sé que los bomberos están cansados ​​de trabajar sin descanso. Ojalá hubieran podido salvar el almacén», expresó Sattui, según KGO.

Un restaurante 3 estrellas Michelin no logra salvarse del incendio

Además, en las afueras de la ciudad de St. Helena, condado de Napa, el incendio Glass destruyó un restaurante con tres estrellas Michelin.

El restaurante en Meadowood quedó reducido a escombros a pesar de los feroces esfuerzos de los bomberos para sofocar las llamas. No fue suficiente crear de líneas de mangueras y motores para sacar agua de una piscina, informó la afiliada de CNN KGO.

Una escalera en medio de los escombros en el restaurante en Meadowood, afectado por el fuego en St. Helena, California.

«Todos estamos destrozados», escribió el chef Chris Kostow en una publicación de Instagram este lunes.

«Por ahora, quiero agradecer a todos los miembros de la familia TRAM que alguna vez visitaron este mágico espacio», se lee en la publicación que reproduce un acrónimo del restaurante. «Y a todos los comensales a lo largo de los años que han disfrutado de los esfuerzos de estas multitudes… Qué honor ha sido», concluyó.

Al norte de St. Helena, el incendio Glass destruyó el famoso viñedo Chateau Boswell, de 41 años.

Grandes trozos de ceniza, otro saldo de los incendios en California

El incendio también ha producido grandes trozos de ceniza que caen del cielo en el área de Santa Rosa. Las fotos del residente Morgan Balaei mostraron neviscas de ceniza este lunes.

Un trozo de ceniza era tan extensa que «parecía el tupé de alguien», dijo Balaei.

«Podía escuchar (la ceniza) cayendo en mi auto», dijo.

Ceniza cae del cielo el lunes en Santa Rosa.

Ya hay un refugio lleno, mientras 70.000 personas huyen de los incendios

A más de 70.000 personas se les ordenó evacuar en los condados de Sonoma y Napa. Lo anterior, debido a que los vientos cálidos y secos empujaron las llamas del incendio Glass hacia los vecindarios y viñedos. Por lo que casa y otras estructuras quedaron bajo el fuego.

Un bombero mira hacia una casa destruida el 28 de septiembre de 2020 en Santa Rosa, California.

Uno de los tres refugios para los evacuados del incendio Glass, Sonoma Marin Fairgrounds, llenó su capacidad temprano este lunes, informó KGO.

Residentes evacuados le dijeron a KGO que no sabían si sus casas resultaron destruidas por las rápidas llamas.

«No sé… todo lo que sabemos es que afectó la autopista 12 hacia Oakmont», dijeron a KGO Vallie y Tony, quienes no proporcionaron sus apellidos. «Solo escuchamos más y más sirenas».

La presidenta ejecutiva de Sonoma Marin Fairgrounds, Allison Keaney, dijo que el lugar se transformó de un sitio para pruebas de covid-19 a un refugio durante la noche, reportó KGO.

Las personas tienen diferentes necesidades», dijo Keaney a la afiliada. «Tenemos automóviles, un área para acampar automóviles, otro lugar para casas rodantes. Solo estamos tratando de que sea accesible para todos una vez que lleguen aquí».

Según explicó, alrededor de 160 evacuados de una residencia para personas mayores en Santa Rosa están temporalmente dentro de varios edificios, con un distanciamiento de 2 metros, informó KGO.

Ed Wayne le dijo a la afiliada que había acudido al refugio de evacuación para ayudar.

«La gente necesita ayuda ahora mismo», dijo entre lágrimas, informó KGO. «Nuestra comunidad nos necesita».

Kathy Guthormsen indicó que también estaba preocupada por su comunidad, después de escuchar a sus amigos evacuados del Centro de Rescate de Aves de Santa Rosa, según KGO.

Una palmera arroja brasas en medio del fuego.

«Varios de ellos tuvieron que dejar sus casas en medio de la noche», dijo a la afiliada.

Cuando se le preguntó si estaba asustada, Guthormsen respondió: «Sí… como dicen, esperas lo mejor y te preparas para lo peor».

El humo de los incendios en California afecta la calidad del aire

El humo de los numerosos incendios de California se ha quedado suspendido sobre varias partes del estado durante semanas. Las autoridades emitieron alertas de calidad del aire para zonas del norte de California y el Valle de San Joaquín el martes.

Hasta la mañana de este martes, más de 1,5 millones de hectáreas se quemaron en 8.136 incidentes de incendios en California este año, indicó Cal Fire.

Una advertencia de bandera roja para el norte de California expiró el lunes por la noche. Sin embargo, se espera que la baja humedad y los vientos continúen en el área de North Bay, según el Servicio Meteorológico Nacional.

«Los vientos ligeros, las altas temperaturas, la baja humedad y la falta de recursos continuarán desafiando a los bomberos», sostuvo Cal Fire el martes.

Justin Lear, Stella Chan, Sarah Moon, Cheri Mossburg, Jon Passantino y Joe Sutton, todos de CNN, contribuyeron a este informe.