Biden pagó casi 300.000 dólares de impuestos sobre la renta en 2019

(CNN) –– Joe Biden, expresidente y candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., publicó este martes sus declaraciones de impuestos de 2019. Los documentos muestran que Biden y su esposa, Jill, pagaron casi 300.000 dólares en impuestos federales sobre la renta ese año. Además, tuvieron un ingreso neto ajustado de aproximadamente 985.000 dólares.

Biden dio a conocer sus impuestos horas antes del primer debate presidencial con Donald Trump. La publicación también ocurre dos días después de que el diario The New York Times informara que Trump no pagó impuestos federales de renta en 10 de 15 años desde 2000. El hoy presidente desembolsó apenas 750 dólares de impuestos en cada uno de sus dos primeros años en el cargo, 2016 y 2017, informó el periódico. Trump no ha divulgado sus declaraciones de renta al público. Lo que contrasta con las décadas de un precedente que han respetado candidatos y presidentes de los principales partidos.

La senadora por California Kamala Harris, fórmula vicepresidencia de Biden también publicó sus declaraciones de impuestos de 2019 este martes. Los registros indican que ella y su esposo, Doug Emhoff, pagaron alrededor de 1,2 millones de dólares en impuestos y tuvieron un ingreso bruto ajustado de alrededor de 3 millones de dólares.

«Este es un nivel histórico de transparencia. Y le dará al pueblo estadounidense la fe una vez más de que sus líderes velarán por ellos y no por sus propios resultados», dijo este martes la subdirectora de campaña de Biden, Kate Bedingfield, a periodistas. Bedingfield agregó que Biden ha revelado más de dos décadas de declaraciones de impuestos.

Ingresos y pagos de impuestos de los Biden

Los Biden tuvieron 14.700 dólares en donaciones caritativas, según los documentos fiscales. Los registros señalan que los Biden obtuvieron ingresos del Northern Virginia Community College, donde Jill Biden enseña. También de la Universidad de Pensilvania, en la que Joe Biden dirigió un centro de diplomacia. Además, recibieron ganancias de discursos y libros, que pasaron a través de corporaciones que habían establecido.

Biden fue senador durante seis mandatos, antes de unirse a la candidatura presidencial de Barack Obama. Sus revelaciones financieras con frecuencia mostraron que era los miembros menos ricos del Senado. Incluso, Biden se ha descrito a sí mismo como «Joe de clase media» en la campaña electoral.

Pero en los dos años posteriores a su salida de la Casa Blanca, Biden ganó 15,6 millones de dólares, principalmente a través de honorarios por conferencias y ganancias de libros. Él y Jill obtuvieron 11 millones de dólares en 2017 y 4,6 millones de dólares en 2018. En ese sentido, pagaron 3,7 millones de dólares en impuestos en 2017 y 1,5 millones en 2018, según muestran los documentos financieros publicados por la campaña de Biden el año pasado.

El explosivo reporte de The New York Times sobre los impuestos de Trump se basa en más de dos décadas de información fiscal. La publicación describe las grandes pérdidas financieras y los años de evasión fiscal de Trump.

Los impuestos de Trump también revelan que reclamó un reembolso de 72,9 millones de dólares por los impuestos que había pagado entre 2005 y 2008. El asunto ahora hace parte de una auditoría por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Trump rechazó la historia de The New York Times en una sesión informativa en la Casa Blanca el domingo. El mandatario afirmó que paga «mucho» en impuestos federales sobre la renta.

Arlette Saenz y Jeff Zeleny, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.