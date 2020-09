Taylor Swift supera el récord de Whitney Houston de más cantidad de semanas como nro. 1 de la Billboard 200

Noticias CNN

(CNN) — Taylor Swift superó a Whitney Houston como la mujer que ha permanecido más cantidad de semanas en el nro. 1 en la lista de álbumes Billboard 200.

Lo último de Swift, Folklore, se ha mantenido en la cima durante siete semanas no consecutivas, lo que le da un total de 47 semanas, una más que Houston.

Swift tuvo un impulso reciente después de los Premios de la Academia de Música Country, donde interpretó «Betty» de Folklore en vivo y lo lanzó como single poco después.

Houston alcanzó el nro. 1 con su debut en Whitney Houston en 1986, y luego con Whitney, la banda sonora de The Bodyguard y I Look to You.

Adele ocupa el tercer lugar.

El Billboard 200 presenta los álbumes más populares en Estados Unidos según las ventas. El gráfico del 3 de octubre se publicará el martes.

