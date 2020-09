Preguntas de la audiencia sobre coronavirus: ¿Se puede aplicar la vacuna a una persona que ya tuvo covid-19?

Noticias CNN

(CNN Español) – En este episodio, el doctor Elmer Huerta responde las preguntas de la audiencia sobre el coronavirus. Una frecuente: para quienes tuvieron covid-19, ¿sirve la vacuna?

El especialista en salud pública explica la razón por la que el covid-19 produce aumento de los niveles de azúcar en algunos pacientes no diabéticos. También aclara si es o no necesario desinfectar los paquetes del mercado y si se sabe de nuevas complicaciones de algunas vacunas contra el covid-19 que están en desarrollo.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @drhuerta.

@drhuerta upregunta, una persona que tenga obesidad, diabetes, hipertención o alguna enfermedad crónica como las que se debe de contemplar de mayor cuidado para el covid 19 ¿puede ser asintomatica y no presentar sintomas y a su vez no agravar sus enfermedades antes mensionadas?

— Juan Carlos Ramírez (@Jeancarl78) September 24, 2020

Hola, Juan Carlos, claro que sí, cualquier persona infectada, ya sea que tenga alto o bajo riesgo de complicarse, puede ser asintomática. Ese es uno de los misterios del virus, el explicar cómo puede afectar de manera tan diferente a las personas que ataca.

@drhuerta Una pregunta doctor: ¿Se conoce por qué la COVID-19 produce hiperglucemia en algunos pacientes no diabéticos, y si este síntoma empeora el pronóstico de la enfermedad?

— Ecuador Noticias (@BlogDeEcuador) September 24, 2020

Buena pregunta, Ecuador. Se ha reportado que el virus puede atacar directamente al páncreas y causar diabetes en personas sin historia previa de la enfermedad. Del mismo modo, se ha visto que en personas que ya tienen diabetes, la enfermedad se hace más difícil de controlar.

Dr Buenas noches, es posible que con 8 días de malestar y dolor muscular podamos tener covid-19?

— Daylem Perez Carrero (@Daylem11) September 23, 2020

Hola, Daylem, claro que sí. Si vives en una zona geográfica con alta prevalencia de covid-19, esos síntomas pueden ser de la enfermedad. Recuerda que los síntomas del nuevo coronavirus son muy variados y pueden incluir los que mencionas.

@drhuerta Hola Dr Huerta. Estoy muy interesada en ser voluntaria de la vacuna covid19. Cómo puedo hacerlo? Soy Mexicana, vivo en Ciudad de México y tengo 63 años. Gracias por su atención al presente.

— tatamez@hotmail.com (@tatamezhotmail1) September 23, 2020

Hola, Tatamez, felicitaciones por querer ser voluntaria para probar una posible vacuna contra el covid-19. Sé que varias compañías han anunciado que van a probar la fase 3 de sus vacunas en México.

Le aconsejaría que entre a la página web de esas compañías o de la Secretaría de Salud de México, estoy seguro de que allí obtendrá la información que desea para ser aceptada en alguno de los estudios.

@drhuerta buenos días si a una persona le da el virus la vacuna es efectiva para esa persona ??y que haces la vacuna en esa persona?espero su respuesta…desde República Dominicana gracias

— Crisaldy Rivera (@CrisaldyRvera) September 23, 2020

Es una excelente pregunta, Crisaldy, lamentablemente aún no tenemos respuesta, porque no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad de la enfermedad.

Si el covid-19 no brinda una inmunidad permanente, las personas que han tenido la enfermedad tendrán que vacunarse. Habrá que esperar más estudios al respecto.

Muchos dicen que no se van a vacunar por que la vacuna está preparada por células de fetos muertos por aborto, ¿será cierto?

— braulio madera serra (@maderaserrano) September 23, 2020

Esa información no es correcta, Braulio. Es muy probable que esa versión este siendo circulada por gente del movimiento antivacunas, quienes, lamentablemente, están siendo muy activos durante esta pandemia, sembrando dudas. Muchas gracias por la pregunta.

@drhuerta Si se sabe porque el covid 19 afecta más a los varones mayores?

— Carmen (@lindawalicarmen) September 22, 2020

Excelente pregunta, Carmen. La verdad es que hay varias teorías, pero no se sabe exactamente por qué los hombres tienen mayor riesgo de complicarse por covid-19 que las mujeres. Se piensa que las mujeres están protegidas por las hormonas femeninas.

Se piensa también, como lo dijimos en el episodio del 20 de mayo, que los hombres tienen mayor número de receptores ACE2, que son usados por el virus para ingresar a las células. Tampoco se tiene una explicación al porqué la enfermedad se complica más en las personas mayores.

Buenas tardes Dr. @drhuerta, lo escuchamos en RPP y tenemos una duda puesto que dijo que hay que separar los utensilios de una persona infectada, cual sería el riesgo si es que la enfermedad se transmite de persona a persona? Gracias.

— Diego Palian (@DTPL) September 22, 2020

Buena pregunta, Diego. La razón es que si un utensilio está contaminado, el virus puede llegar a la boca de otra persona y quedarse allí por algún tiempo, durante el cual puede lentamente infectar las vías respiratorias.

Esa situación es diferente a la que puede ocurrir si es que con ese mismo utensilio, la persona ingiere comida, en cuyo caso el alimento infectado es deglutido y pasa al estómago, en donde el virus es destruido por los ácidos gástricos.

@drhuerta Buenas tardes. Estoy leyendo que en UK las cifras de infectados está subiendo rápidamente a niveles parecidos al inicio de la pandemia pero el número de fallecidos es mucho menor. Esto confirma menor letalidad o mejores tratamientos en esta 2da ola?

— Peruazolano (@peruazolano) September 22, 2020

Excelente pregunta. Al parecer, el virus no ha cambiado sustantivamente, es decir, no ha mutado como para decir que es un virus diferente, menos letal.

Lo que sí es cierto es que los médicos han aprendido a tratar mejor la enfermedad, y es posible –como lo dijimos en el episodio del 14 de septiembre– que el mayor uso de mascarillas por parte de la población tenga un efecto de disminuir el tamaño del inóculo, que es el nombre técnico que se le da a la cantidad de virus que infecta a una persona. Eso haría que la enfermedad sea más leve.

Hola!quería una consulta porque tengo dos de mis cuñados uno tuvo coronavirus el 20 de julio y otro del 7 de agosto y le hemos hecho pruebas moleculares y prueba CLIA Y siguen saliendo positivo y quería consultarle al respecto pls podría darme un WhatsApp a donde pueda explicarle

— Yamile Jasaui (@JasauiYamile) September 22, 2020

Hola Yamile, si a tus familiares les hicieron la prueba molecular al comienzo de la enfermedad y esas pruebas salieron positivas, significa que tenían el virus en sus vías respiratorias, y eso es lo que se espera al comienzo de la infección.

Posteriormente, al pasar las semanas, la prueba CLIA ya no detecta el virus, sino a los anticuerpos producidos en respuesta al virus. Esta prueba, también llamada prueba serológica, puede seguir saliendo positiva durante varios meses después de la infección. Eso por supuesto no significa que sea contagioso, porque él ya pasó la enfermedad.

@drhuerta desde empezó la pandemia en México cada vez que compramos despensa, llegamos a la casa y lo lavamos o desinféctanos para no introducir el virus a nuestra casa es eso correcto?? He escuchado en varios podcast que solo se transmite de persona a persona estamos mal??

— Benito Cruz Giles (@bcruz7029) September 22, 2020

Hola, Benito, como lo vimos en el episodio del 19 de mayo, un estudio hecho en España demostró que el virus no estaba presente en los artículos comunes que compramos en los supermercados.

De todas maneras, las frutas y vegetales deben lavarse como siempre con agua corriente, pero las cajas, bolsas y latas, depende de ti si quieres seguir haciéndolo. De acuerdo al estudio que mencionamos, no sería necesario.

@drhuerta Estimado Dr, existe alguna otra complicación de la vacuna de Oxford a parte de la primera que se reportó?Y de la vacuna de Moderna??, gracias

— ALVARO (@alvarocampo7) September 21, 2020

Excelente pregunta, Álvaro. Los efectos secundarios de las vacunas, ya sean leves, moderados o severos, son monitoreados por una junta independiente de expertos, quienes tiene la potestad de detener un estudio, si es que consideran que el efecto secundario fue muy grave.

Hasta ahora, no se ha reportado ningún otro efecto secundario grave, ni con la vacuna de AstraZeneca y Oxford, ni con la de Moderna o alguna otra.

@drhuerta doctor, buenas noches me realice la prueba pcr covid el día 7 de septiembre, salí + ya guardé mi cuarentena sin síntomas y sigo asintomático, me siento bien, cuánto debo de esperar para otra prueba?Saludos desde Guadalajara!

— Juan C RoCo (@jcroco) September 21, 2020

Buena pregunta, Juan. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ya no es necesario hacerse una prueba para ser dado de alta. Basta con la evaluación clínica del médico que te vio. Tendrías que averiguar cuáles son las regulaciones en México.

Buenas tardes dr huerta, hace 1 mes que ya estoy libre de covid y quería saber si es recomendable hacerme tatuar?

— valen (@valen97403675) September 19, 2020

Excelente pregunta, Valen. Recuerda que el covid-19 no se contagia con la sangre, por lo que, a diferencia del VIH o las hepatitis B o C, no hay restricciones por las cuales una persona que ya pasó el covid-19 no pueda hacerse un tatuaje. Eso sí, asegúrate que el lugar sea limpio y sigan las reglas de bioseguridad.

