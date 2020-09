OPINIÓN | La única forma segura de evitar que Trump mate la democracia

Noticias CNN

Frida Ghitis, exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales.

(CNN) — El presidente Donald Trump se negó a comprometerse con una transferencia pacífica de poder si pierde las elecciones, elevando las alarmas ya sonoras sobre las amenazas a la democracia de Estados Unidos a un volumen ensordecedor.

No hay una demarcación más clara entre democracia y autocracia que la transferencia pacífica del poder después de una elección. Trump nos mostró el miércoles que está preparado para cruzar esa línea.

Cualquier otro presidente, en cualquier otro momento de la historia de este país, habría tenido una respuesta simple y directa, cuando se le preguntó si aceptaría los resultados de las elecciones. Cualquier otro presidente habría afirmado su respeto por la voluntad del pueblo, el sello distintivo de la democracia. Pero cuando a Trump le hicieron esa pregunta, su respuesta fue una granada llena de metralla. Esto es lo que dijo:

«Bueno, vamos a tener que ver qué pasa. Sabes que me he quejado mucho de las papeletas y las papeletas son un desastre». Añadió: «Deshágase de las papeletas, tendrá una transferencia muy, tendrá una muy tranquila, no habrá una transferencia, francamente. Habrá una continuación».

Resistiré la tentación de limpiar la sintaxis de Trump en busca de una respuesta convincente. Pero está claro que está señalando, una vez más, que no tiene intención de aceptar los resultados si pierde. También es evidente que su esfuerzo de meses para afirmar que los votos por correo son propensos al fraude, algo que los expertos coinciden en que es extremadamente raro, está diseñado para que Trump y sus seguidores salgan de la derrota.

El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, ha desestimado previamente las afirmaciones de que Trump intentaría tomar el poder si perdiera las elecciones y acusó a los demócratas de provocar miedo. Pero Barr también ha apoyado los ataques de Trump a la votación por correo, y los expertos temen que pueda influir en el resultado de las elecciones.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump, el candidato demócrata Joe Biden respondió con incredulidad y preguntó: «¿En qué país estamos?». Biden, sabiendo cómo Trump podría interpretar el comentario, continuó diciendo: «Estoy bromeando, ¿en qué país estamos? Mira, dice las cosas más irracionales. No sé qué decir al respecto, pero no me sorprende».

El presidente ha dejado en claro que esta elección no es simplemente una elección entre Trump o Biden. Es una elección entre un desmantelamiento acelerado de la democracia de Estados Unidos o un regreso a la lucha de siglos de Estados Unidos para convertirse en una unión más perfecta, una nación que refleje más fielmente sus ideales fundacionales de democracia e igualdad.

Trump también reveló, quizás sin saberlo, que no cree que vaya a ganar fácilmente las elecciones. Parece decidido a sembrar el caos y la confusión y atacar los votos por correo, lo que podría destrozar al país en una pelea subsiguiente por los resultados de las elecciones.

«Creo que esto terminará en la Corte Suprema», dijo, «y creo que es muy importante que tengamos nueve jueces». Tenga en cuenta que solo había ocho jueces en la corte en el momento de las elecciones de 2016. Trump bien podría presionar a su nominado para que reemplace a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg para que le prometa lealtad a él y a sus aspiraciones electorales, en lugar de un compromiso con la justicia y la Constitución.

Independientemente de lo que Trump tenga en mente, solo hay una forma segura de prevenir un desastre que podría envolver a todo el país: una victoria aplastante de Biden haría más difícil para Trump permanecer en el cargo aprovechando los tribunales, los republicanos del Congreso e incluso bandas de extremistas que deambulan por protestas contra el racismo con el objetivo de provocar más caos. Un resultado electoral decisivo podría desanimar a las tropas postelectorales de Trump.

Pero incluso entonces, debemos prepararnos para lo que pueda venir. Las elecciones de 2016 ofrecen algunas pistas. Trump, quien afirmó en repetidas ocasiones que las elecciones fueron manipuladas en su contra, se negó a comprometerse a aceptar el resultado durante el debate presidencial final en 2016 y dijo: «Lo analizaré en ese momento. Los mantendré en suspenso».

Moscú esperaba que ganara la candidata demócrata Hillary Clinton, y los blogueros pro-Kremlin estaban preparados para cuestionar la validez de los resultados con el hashtag #DEMOCRACYRIP, según un informe de inteligencia de Estados Unidos de 2017.

Si Trump pierde y rechaza los resultados de las elecciones esta vez, crearía la oportunidad perfecta para que Rusia deslegitimara al nuevo presidente de Estados Unidos. Rusia, junto con otros rivales y enemigos de Estados Unidos, se deleitaría con el caos electoral y fomentaría la desconfianza en el mandato de Biden.

El ataque más reciente de Trump a las prácticas democráticas no es el primero.

El presidente ha roto las normas democráticas más básicas al atacar a los medios de comunicación, elogiar a los tiranos, exigir lealtad personal a los funcionarios del gobierno, convertir al Departamento de Justicia en una herramienta política personal, presionar a las agencias de salud pública para que minimicen una pandemia y avivar las divisiones internas en lugar de intentarlo. para unir el país.

Todas estas son afrentas contra la democracia, pero son más misteriosas, quizás más sutiles. Negarse a comprometerse con una transferencia pacífica del poder después de perder una elección es apuntar con un arma cargada al corazón de la democracia. Negarse a ceder el poder es apretar el gatillo.

Trump ha señalado a sus partidarios, en las calles y en los pasillos del Congreso, que la batalla no terminará después del 3 de noviembre.

Según Barton Gellman de The Atlantic, el equipo de Trump ya está preparando un ataque legal a los resultados de las elecciones en estados clave. Son múltiples posibles escenarios. Gellman prevé uno en el que la batalla se prolongue hasta el 20 de enero, en la que dos hombres se presenten para prestar juramento.

Otros han analizado los posibles resultados que podrían seguir a una elección en la que Trump les ha dicho a sus seguidores, que han mostrado su voluntad de hacer casi cualquier cosa para apoyarlo, que la votación está amañada. No podemos descartar la posibilidad de violencia. Aquellos que juegan con las posibilidades también han presentado escenarios en los que los estados con legislaturas lideradas por republicanos y Barr pusieron sus pulgares en la balanza para ayudar a Trump.

Cuando los resultados de las elecciones de 2000 no fueron concluyentes y la Corte Suprema entregó la victoria a George W. Bush, el candidato demócrata Al Gore decidió aceptar el resultado por el bien del país.

Pero al observar la rabia latente en las ciudades estadounidenses y la polarización que Trump ha avivado deliberadamente, ¿alguien piensa que es probable que esta vez se produzca un resultado similar?

La única forma en que los estadounidenses evitan el desastre es si le dan a Joe Biden una victoria abrumadora e indiscutible.