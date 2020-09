Inmigrantes en custodia de EE.UU. murieron tras atención médica «inadecuada», según investigación del Congreso

Noticias CNN

(CNN) –– Inmigrantes en custodia de EE.UU. enfrentaron fallas generalizadas de atención médica, incluyendo problemas que resultaron en la muerte. Así lo estableció una nueva investigación del Congreso publicada este jueves.

La indagación mencionó los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) operados por contratistas con fines de lucro. Según señaló, los detenidos allí «a menudo no reciben un tratamiento urgente o enfrentan demoras». Además, la revisión encontró que muchas de las instalaciones con fines de lucro carecen de personal médico suficiente. Y añadió que tampoco brindan la atención necesaria para afecciones médicas crónicas.

Incluso, en algunos casos hubo retrasos en la atención de emergencia, indicó la investigación. También mencionó escasez de personal y saneamiento deficiente. La indagación la lideró Carolyn Maloney, presidenta de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara, junto a Jamie Raskin, presidente de la subcomisión.

Un problema continuo en los centros de ICE

El verano pasado, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció que investigaba el uso «creciente» de contratistas con fines de lucro por parte de la administración Trump para detener a inmigrantes. Esto, después de informes de violaciones de salud y seguridad.

Para su investigación, la comisión solicitó documentos a ICE y a dos contratistas con fines de lucro, CoreCivic y GEO Group. Estas compañías operan instalaciones con más del 80% de todas las personas detenidas por ICE. El personal de la comisión también inspeccionó 22 instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional en seis estados. Entre ellos, centros de detención de ICE e instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)

Los problemas de atención inadecuada en los centros de ICE han sido un problema continuo. El año pasado, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) encontró comida vencida y baños en mal estado durante visitas no anunciadas a cuatro centros de detención de inmigrantes en 2018.

Lo que dijeron inmigrantes en custodia de EE.UU.

Los hallazgos de la nueva investigación ocurren una semana después de la denuncia sobre altas tasas de histerectomías a inmigrantes. Una informante, que anteriormente trabajó en un centro de ICE en Georgia, detalló los procedimientos y presunta negligencia médica. La denuncia se hizo en una queja presentada al inspector general del DHS.

Ken Cuccinelli, alto funcionario del DHS que ejerce labores de subsecretario, calificó las acusaciones de «impactantes» este jueves. También sostuvo que envió un equipo fuera de ICE para investigar.

La investigación del Congreso incluyó información de los detenidos. Según el reporte, ellos dijeron que si el personal de la instalación no consideraba que los problemas médicos fueran emergencias, no los tomaban en serio. «Las personas que padecían migrañas, hernias e hipertensión arterial informaron que sus afecciones no se trataron», dice el informe.

Por ejemplo, un detenido en Texas al parecer permaneció en cuarentena médica por 9 días con hinchazón facial antes de que le diagnosticaran paperas. Perdió permanentemente la audición en un oído.

ICE dice que el informe «empaña» su reputación

La directora de Asuntos Públicos de ICE, Stacey Daniels, envió a CNN un comunicado. En la declaración dijo que la agencia está «totalmente comprometida con la salud y seguridad de quienes están a nuestro cuidado». Y agregó que ICE «revisará el informe de la comisión».

Aunque después cuestionó la indagación. «Está claro que esta revisión unilateral de nuestras instalaciones se realizó para empañar la reputación de nuestra agencia, en lugar de revisar realmente la atención que reciben los detenidos mientras están bajo nuestra custodia», aseguró. Luego continuó: «Las mejoras de detención civil se basan en recomendaciones concretas de la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS y un agresivo programa de inspecciones». El cual, dijo, «incluye inspecciones formales de las instalaciones, revisiones de cumplimiento de terceros independientes, revisiones de cumplimiento diarias en el sitio y visitas específicas al lugar».

La comisión detalló la muerte de varios detenidos en custodia. En 2018, Huy Chi Tran, de 47 años, falleció por un paro cardíaco repentino, tras estar 8 días detenido. Fue puesto en confinamiento solitario en el centro de detención Eloy de CoreCivic en Arizona. Según el informe, un guardia no lo supervisó y luego falsificó los registros.

La respuesta de las empresas que operan centros de detención

«CoreCivic está comprometido con la seguridad y salud de cada individuo bajo nuestro cuidado», dijo la directora de Asuntos Públicos de la empresa, Amanda Gilchrist, en un comunicado. «No brindamos atención médica en la mayoría de nuestras instalaciones de inmigración», explicó. Y dijo que en gran parte de los casos, «los Cuerpos de Servicios de Salud de ICE brindan atención médica, salud mental y dental integral».

«En donde brindamos sí atención, nuestras clínicas cuentan con médicos, enfermeras y profesionales de la salud mental con licencia y credenciales que cumplen por contrato con los más altos estándares de atención», agregó en parte.

El portavoz de GEO Group, Christopher V. Ferreira, también emitió un comunicado. «Rechazamos enérgicamente estas acusaciones infundadas, que son parte de otro informe impulsado políticamente». También dijo que la investigación «ignora más de tres décadas de brindar servicios de alta calidad a quienes están a nuestro cuidado».

«Por más de 30 años, hemos brindado servicios de alta calidad al gobierno federal, tanto bajo administración demócrata como republicana. Y siempre hemos cumplido con los Estándares Nacionales de Detención Basados en el Desempeño, que se establecieron por primera vez durante la administración del presidente Barack Obama. Además, el centro está altamente calificado por entidades de acreditación independientes, incluida la Asociación Correccional Estadounidense y la Comisión Nacional de Atención Médica Correccional», agregó.

La pandemia, otro desafío

La pandemia de coronavirus en curso ha «agravado» los problemas en las instalaciones, según el informe. La investigación encontró que los detenidos enfrentan prácticas de saneamiento deficientes y un mal manejo de enfermedades infecciosas.

Al menos cuatro detenidos han muerto después de contraer el coronavirus bajo custodia de ICE. Y más de 6.000 detenidos y personal de ICE han contraído el virus hasta el 23 de septiembre.