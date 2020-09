Enrique y Meghan instan a actuar contra el discurso de odio antes de las elecciones estadounidenses

Noticias CNN

(CNN) — Enrique y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, se han referido a la próxima votación presidencial de EE.UU. al instar a la gente a rechazar la negatividad en línea y el discurso de odio antes de lo que Meghan describió como «la elección más importante de nuestra vida».

La pareja, que ahora vive en California, compartió los comentarios en un breve mensaje de video felicitando a aquellos que fueron nombrados en la lista Time 100 de las personas más influyentes de este año, transmitido en de manera virtual en ABC el martes por la noche.

También honraron a la comunidad médica y a innumerables voces que trabajan para poner fin a la injusticia, según representantes de la pareja. El duque y la duquesa de Sussex son exalumnos de la lista Time 100 de la revista Time, y fueron nombrados en 2018.

Enrique y Meghan pidieron a los espectadores de todo el mundo que actúen con compasión tanto en el mundo físico como en el digital, utilicen sus voces, participen en sus comunidades y el proceso cívico, y se preocupen unos por otros, según sus representantes.

«Cuando una persona acepta la negatividad en línea, los efectos se sienten exponencialmente. Es hora de no solo reflexionar, sino actuar», dijo Enrique en sus comentarios en video.

«A medida que nos acercamos a noviembre, es vital que rechacemos el discurso de odio, la desinformación y la negatividad en línea. Lo que consumimos, a lo que estamos expuestos y con lo que nos relacionamos en línea tiene un efecto real en todos nosotros», afirmó.

“Cada cuatro años, nos dicen: ‘Ésta es la elección más importante de nuestra vida’. Pero esta sí lo es», señaló Meghan. «Cuando votamos, nuestros valores se ponen en práctica y nuestras voces se escuchan».

«Ver nuestro mundo a través del lente de la comunidad es muy importante. Porque necesitamos volver a trazar las líneas de cómo nos relacionamos entre nosotros, tanto en línea como fuera de ella», agregó.

«Esta noche nos recuerda lo importante que es cuidarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros e inspirarnos unos a otros», comentó Enrique.

El príncipe señaló que él mismo no podría votar en noviembre, ya que no es ciudadano estadounidense, y agregó que nunca había votado en las elecciones del Reino Unido. Los miembros de la realeza británica no suelen discutir cuestiones políticas.

Desde que la pareja decidió alejarse de sus roles principales en la familia real, la duquesa de Sussex, que retuvo su ciudadanía estadounidense después de su matrimonio con Harry en 2018, se ha vuelto más franca en temas relacionados con la política.

Ya participó en los esfuerzos de este año para alentar a la gente a participar y votar, uniéndose a figuras como la activista política Gloria Steinem y la ex primera dama Michelle Obama.

Los influyentes según Time

La lista Time 100 de las personas más influyentes, publicada cada año, incluye artistas, científicos, activistas, líderes e individuos que han tenido un impacto significativo en la comunidad global.

La lista de este año incluye: el Dr. Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas de EE. UU., el presidente de EE. UU. Donald Trump, el exvicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden, la candidata demócrata a vicepresidente Kamala Harris, el presidente del Tribunal Supremo de EE.UU. John Roberts, el presidente chino Xi Jinping, El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.