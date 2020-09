Fiscalía investiga si el futbolista Luis Suárez hizo trampa en su examen de italiano

Noticias CNN

(CNN Español) — La Fiscalía de Perugia, en Italia, investiga si el futbolista uruguayo Luis Suárez hizo trampa en sus pruebas de dominio del idioma italiano. El jugador necesitaba el certificado B1 de dominio de esa lengua para obtener la nacionalidad, dándole la posibilidad de jugar en la liga de fútbol de ese país.

En un comunicado, la Policía Económico-Financiera de la Guarda di Finanza de Perugia informó que desde febrero de este año investiga varios hechos relacionados con la Universidad para Extranjeros de Perugia. Como resultado de este trabajo, salieron a la luz supuestas irregularidades en el examen de italiano realizado este 17 de septiembre a Suárez.

MIRA: Los números impresionantes de Luis Suárez en el FC Barcelona

Según las investigaciones, los temas del examen habrían sido acordados previamente con el candidato y la puntuación se atribuyó antes de haberse realizado la prueba.

La Universidad para Extranjeros de Perugia emitió un comunicado en el que aseguró que el examen realizado por el futbolista fue hecho «con corrección y transparencia». «La universidad espera que las investigaciones en curso lo confirmen con claridad», asegura.

Según la misma fiscalía, Suárez demostró un conocimiento básico del idioma italiano durante las lecciones a distancia. CNN contactó al representante del futbolista para conocer su reacción y aún no obtuvo respuesta.

Suárez viajó a Italia en un momento clave en su carrera. Cuando el técnico Ronald Koeman asumió hace menos de un mes el banquillo del Barcelona, le comunicó a Suárez que no contará con él en esta temporada. El delantero uruguayo no fue tomado en cuenta en el último amistoso del Barça. Sin embargo, aún no se define si saldrá del club o se quedará.

Pero según recientes declaraciones del director deportivo de Juventus, Fabio Paratici, uno de los equipos interesados en fichar a Suárez, el proceso legal que habilitaría a Suárez para jugar en la liga italiana no podría completarse antes de que se cumpla la fecha límite para realizar transferencias.

Con información de Javier Romero desde Italia