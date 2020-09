La tormenta tropical Beta traerá lluvias e inundaciones a Texas y Louisiana

Noticias CNN

(CNN) — La tormenta tropical Beta azota la costa de Texas con vientos de 80 km/h. Se espera que traiga condiciones de tormenta tropical, horas de lluvia e inundaciones peligrosas a algunas partes de la costa del Golfo el lunes.

Hay una advertencia de marejada ciclónica en Texas para Port Aransas hasta Sabine Pass. Esto incluye Copano Bay, Aransas Bay, San Antonio Bay, Matagorda Bay y Galveston Bay.

Se espera que el enfoque de movimiento lento de la tormenta tropical Beta produzca lluvias durante un largo período. Esto traerá inundaciones repentinas, urbanas y de ríos, dijo el lunes el Centro Nacional de Huracanes. Casi 11 millones de personas están bajo alerta de inundaciones repentinas que cubren todas las costas de Texas y Louisiana.

Más de 10 millones de personas se encuentran en alerta por la tormenta tropical Beta

Marco trae más lluvia, pero Laura promete ser huracán categoría 2 3:16

Tormenta tropical Beta se mueve hacia Texas

La tormenta tropical Beta se moverá hacia la costa central de Texas más tarde el lunes. Luego probablemente se moverá tierra adentro el lunes por la noche. Luego se espera que la tormenta disminuya en velocidad y tome un giro brusco hacia el noreste el martes.

Se espera que la tormenta tropical Beta permanezca cerca de la costa del sureste de Texas el martes y miércoles.

Se pronostica entonces que la tormenta traerá lluvia al área de Arkansas, Texas y Louisiana y al valle del Bajo Mississippi y partes del sureste más adelante en la semana.

Beta es la vigesimotercera tormenta con nombre de esta temporada récord de huracanes. Ha habido tantas tormentas con nombre este año que el Centro Nacional de Huracanes se quedó sin nombres y ha comenzado a usar letras del alfabeto griego.

La marejada ciclónica causa daños

Se han emitido evacuaciones voluntarias para varias partes del condado de Galveston, incluso para los residentes al oeste del malecón de Galveston y Jamaica Beach. Estas dos zonas han «experimentado inundaciones bastante importantes», dijo el juez del condado de Galveston Mark Henry en una sesión informativa el domingo.

La marejada ciclónica ha inundado algunas carreteras, dejando escombros y provocando cierres en el área de Houston. Varias carreteras en Galveston se cerraron el domingo por la noche debido a la marea alta, dijo el distrito de Houston del Departamento de Transporte de Texas en Twitter.

«Las cuadrillas están trabajando actualmente para limpiar los escombros en la SH87 en el extremo este de Bolívar. Continuaremos monitoreando las condiciones a medida que avanzamos en las horas de la noche», tuiteó el distrito de Houston del Departamento de Transporte de Texas junto con una foto de la calzada llena de escombros el domingo.

Huracán Laura podría traer grandes marejadas ciclónicas para Texas y Louisiana

Crews are currently working to clear debris on SH 87 on the east end of Bolivar. We will continue to monitor conditions as we move into the overnight hours. pic.twitter.com/zjfMOdEQkW

— TxDOT- HOU District (@TxDOTHouston) September 20, 2020

El Servicio Meteorológico Nacional de Houston tuiteó un video de las poderosas aguas derribando un muelle de pesca el domingo por la noche junto con una advertencia de que «las condiciones solo continuarán deteriorándose durante la noche».

La marea alta del martes podría traer una «marejada ciclónica potencialmente mortal» en áreas de Texas y Louisiana, según el NHC.

«Las personas ubicadas dentro de estas áreas deben tomar todas las acciones necesarias para proteger la vida y la propiedad de la subida del agua y la posibilidad de otras condiciones peligrosas», dijo el NHC. «Siga de inmediato las órdenes de evacuación y otras instrucciones de los funcionarios locales».

La tormenta también podría crear tornados cerca de la costa media a alta de Texas o la costa suroeste de Louisiana, dijo el NHC.

Funcionarios y residentes se preparan para la tormenta

Las inundaciones llenan un estacionamiento en Port Aransas, Texas, el domingo antes de la tormenta tropical Beta.

El Centro de Operaciones del Estado de Texas activó el Nivel II, o Condiciones de Respuesta Escaladas. Entre tanto, el gobernador Greg Abbott advirtió a los residentes que presten atención a los consejos de los funcionarios locales.

«A medida que se acerca la tormenta tropical Beta, pido a todos los texanos de la región de la costa del Golfo que presten atención al consejo de los funcionarios locales y tomen las precauciones necesarias para mantenerse a sí mismos y a sus seres queridos fuera de peligro», dijo Abbott en un comunicado este domingo.

«El estado de Texas está preparado para apoyar a las comunidades en el camino de la tormenta, donde cantidades sustanciales de lluvia e inundaciones repentinas son una amenaza significativa. Continuaremos monitoreando de cerca la tormenta y trabajaremos en colaboración con los funcionarios para asegurarnos de que nuestros compañeros texanos estén seguro», dijo Abbott.

La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Galveston dijo en un tuit el domingo que estaba colocando vehículos de rescate y otras herramientas antes de las inundaciones costeras anticipadas.

High water assets are being prepositioned around @GalvCoTx in preparation for TS Beta. The greatest threat for coastal flooding will be tonight and tomorrow morning. @NWSHouston is forecasting up to 15 inches of rain over the next few days. Remember, never rive into flood waters. pic.twitter.com/0oYPqVrgmq

— Galveston County OEM (@galvcountyoem) September 20, 2020

El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, también instó a los residentes a prepararse para la tormenta.

«Prepárese para fuertes lluvias y la amenaza de marejadas ciclónicas e inundaciones en ciertas regiones del estado debido a la Tormenta Tropical Beta», dijo Edwards en una serie de tuits el domingo.

«Entendemos que la amenaza de un clima severo es aún mayor en algunas áreas en este momento. Hemos comenzado a comunicarnos con nuestros socios locales a medida que la tormenta se acerca al estado».

— Judson Jones, Kelly Murray, Allison Chinchar, Haley Brink, Melissa Alonso, Raja Razek y Theresa Waldrop de CNN contribuyeron a este informe.