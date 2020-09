Emmy 2020: Los momentos de la ceremonia con los que cualquiera puede identificarse

Noticias CNN

(CNN) — Realizar una entrega de premios en medio de una pandemia mundial es una tarea difícil.

Emmy 2020: estos son los ganadores

Mientras el mundo lucha con el hecho de encontrarse en un estado constante de anormalidad, todo el concepto de la celebración del entretenimiento podría parecer extraño, incluso insensible. Aún así, el programa logró capturar algunos momentos que parecían honestos y completamente humanos.

Héroes cotidianos como presentadores

Doctores, maestros y anfitriones de héroes de la vida real fueron destacados en la noche de los Emmy, y muchos actuaron como presentadores. Durante un año en el que tanto se ha puesto sobre sus hombros, su inclusión en la ceremonia se sintió apropiada.

La fiesta de Kerry y Reese en 2021

¿Cansado del 2020? No eres el único.

En un segmento, el presentador Jimmy Kimmel apareció en una fiesta de Nochevieja con Reese Witherspoon, Kerry Washington y más miembros del reparto de «Little Fires Everywhere».

La fiesta, dijeron, iba a recibir el Año Nuevo un poco antes porque 2020 ha sido un desastre.

Su celebración incluyó gafas con el número 2021, alcohol y sombreros.

Su idea … no es mala.

El vino de Margo

En un segmento bobo, los Emmy nos llevaron entre bastidores para ver qué habían estado haciendo las estrellas durante la pandemia.

Margo Martindale, quien fue nominada a mejor actriz de reparto en una miniserie o película por su papel en «Miss America», llevó brevemente a los espectadores del Emmy a su jardín, donde bebió una botella de lo que parecía ser vino Cupcake.

Si beber una botella de vino de supermercado en exteriores no es representativo de lo que hemos pasado en la pandemia, no sabemos qué es.

La ‘mamá’ de Uzo en los Emmy 2020

Uzo Aduba, ganó un premio a la mejor actriz de reparto en una miniserie el domingo por la noche y no pudo contener su emoción.

En un momento dado, Aduba, que vestía una camiseta de Breonna Taylor, gritó: «¡Mamá! ¡Gané!»

Para aquellos que han estado lejos de sus familias por algún tiempo debido a la pandemia, la alegría pura que mostró Aduba al compartir el momento con su familia fue encantadora de ver.

1 de 17

| Serie de comedia: “Schitt’s Creek”. CBC/Everett Collection

2 de 17

| Serie de drama: “Succession”. Graeme Hunter/HBO

3 de 17

| Miniserie: “Watchmen”. Mark Hill/HBO

4 de 17

| Actriz principal en una serie de comedia: Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”). CBC

5 de 17

| Actor principal en una serie de comedia: Eugene Levy (“Schitt’s Creek”). Steve Wilkie/CBC/Everett Collection

6 de 17

| Actriz de reparto en una serie de comedia: Annie Murphy (“Schitt’s Creek”). Steve Wilkie/CBC/Everett Collection

7 de 17

| Actor de reparto en una serie de comedia: Dan Levy (“Schitt ‘s Creek”). Steve Wilkie/CBC/Everett Collection

8 de 17

| Actriz principal en una serie dramática: Zendaya (“Euphoria”). HBO

9 de 17

| Actor principal en una serie dramática: Jeremy Strong (“Succession”). HBO

10 de 17

| Actriz de reparto en una serie dramática: Julia Garner (“Ozark”). Steve Dietl/Netflix/Everett Collection

11 de 17

| Actor de reparto en una serie dramática: Billy Crudup (“The Morning Show”). Apple TV/Everett Collection

12 de 17

| Actriz principal en una miniserie o película para televisión: Regina King (“Watchmen”). HBO

13 de 17

| Actor principal en una miniserie o película para televisión: Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”). Sarah Shatz/Cortesía de HBO

14 de 17

| Actriz de reparto en una miniserie o película: Uzo Aduba (“Mrs. America”). Sabrina Lantos/FX/Everett Collection

15 de 17

| Actor de reparto en una miniserie o película: Yahya Abdul-Mateen II (“Watchmen”). Mark Hill/HBO

16 de 17

| Talk Show: “Last Week Tonight with John Oliver”. HBO/Everett Collection

17 de 17

| Serie de reality / competencia: “RuPaul’s Drag Race”. VH1

