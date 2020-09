David Lebón se llevó el «Gardel de Oro» en Premios Gardel 2020

Noticias CNN

(CNN Español) — David Lebón fue el ganador absoluto de la entrega de los Premios Gardel 2020 con 6 estatuillas por el álbum “Lebón & Co”, incluido el reconocimiento más esperado, «Gardel de Oro».

La velada abrió con Natalie Pérez y Ale Sergi, los anfitriones de la ceremonia. En esta velada virtual, en la que por primera vez se dejaron atrás las nominaciones por género y reuniendo a todos los nominados por cada categoría, se reconocieron a 41 ganadores.

Natalie Pérez y Ale Sergi, los anfitriones de la entrega de los Premios Gardel 2020 (Foto cortesía Premios Gardel – CAPIF)

16 números musicales a lo largo de las dos horas de duración con diversas colaboraciones como Lali y Miranda; Abel Pintos y Vicentico; Escalandrum y Zoe Gotusso y Los Palmeras con la mexicana Lila Downs, entre otros.

Este año marcó una serie de cambios importantes, las ternas ya no estaban divididas por género femenino /masculino; se recibieron más de 3.000 postulaciones, lo cual marcó un récord absoluto en los últimos 4 años; cada categoría estaba conformada por 8 nominados y se incorporó la categoría “Mejor álbum en vivo”.

Lali y Miranda fueron los encargados de abrir la velada musical con el tema «Tu Amor», de Charly García y Pedro Aznar (Foto cortesía Premios Gardel – CAPIF)

Se rindieron 5 homenajes a figuras icónicas de la música argentina. El primero fue para Ricardo Soulé y a la celebración de los 50 años de su canción «Presente»; el segundo a la vida y obra de Juan Carlos Saravia; el tercero para la banda de rock Soda Stereo con un video de imágenes inéditas de la grabación de Canción «Animal» que cumple 30 años; el cuarto fue para Sandro, quien cumplió 10 años de haber fallecido y el quinto fue para Sergio Denis en la voz de Valeria Lynch, Poncho y Mariano Martínez y que sirvió como acto de clausura.

NIcki Nicole interpretó el tema «Plegarias» (Foto cortesía Premios Gardel – CAPIF).

Ale y Natalia fueron los encargados de anunciar la categoría de «Canción del año», pero la terna más esperada de la noche, «Álbum del año/Gardel de Oro» fue anunciada por Marilina Bertoldi, la ganadora de esta terna en 2019, para Lebón & Co. David Lebón, el líder, agradeció de manera muy emotiva: «Te amo Patricia con todo mi corazón, ojalá que ustedes lo puedan sentir también».

Lista completa de los ganadores

Álbum del año: Lebón & Co – David Lebón

Canción del año: Canguro – Wos

Grabación del Año: Lebón & Co – Intérprete: David Lebón Productor: Gabriel Pedernera Ingeniero: Facundo Rodríguez, Gabriel Pedernera, Daniel Ovie

Ingeniería de Grabación: Lebón & Co – Facundo Rodríguez, Gabriel Pedernera, Daniel Ovie

Mejor Álbum / Canción de Música Urbana / Trap: Canguro – Wos

Mejor Álbum Artista de Cuarteto: Ahora – Ulises Bueno

Mejor Álbum Artista de Folklore: Chuncano – José Luis Aguirre

Mejor Álbum Artista de Rock: Lebón & Co – David Lebón

Mejor Álbum Artista de Tango Embretao: Tango y Milonga – Omar Mollo

Mejor Álbum Artista Pop: Bosque – Julieta Rada

Mejor Álbum Artista Romántico: Melódico Vuelvo A Ser Luz – Julia Zenko

Mejor Álbum Artista Tropical: La Reina – Ángela Leiva

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión Soundtrack: 4×4 – Dante Spinetta

Mejor Álbum Canción De Autor: Solo se trata de vivir 40° aniversario 1979/2019 – Litto Nebbia

Mejor Álbum Conceptual: Abrazo de Hermanos – Pedro Aznar y Manuel García

Mejor Álbum de Chamamé: Che Mba’Epu – Las hermanas Vera & Mirta Talavera

Mejor Álbum de Jazz: Rata – Pipi Piazzolla Trío

Mejor Álbum de Música Clásica: Leo Maslíah toca Bach – Leo Maslíah

Mejor Álbum de Reggae / Ska: Hoy – 3 décadas, vol.1 – Los Cafres

Mejor Álbum de Rock Pesado / Punk: Basado en Hechos Reales – Carajo

Mejor Álbum en vivo: Fuerza Natural Tour, en Vivo en Monterrey, MX, 2009 – Gustavo Cerati

Mejor Álbum Folklore Alternativo: Hermano Hormiga – Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo

Mejor Álbum Grupo de Cuarteto: Culpables – La Konga

Mejor Álbum Grupo de Folklore: Mi fortuna – Don Olimpio

Mejor Álbum Grupo de Rock: Seremos Primavera – Eruca Sativa

Mejor Álbum Grupo Pop: Precoz – Miranda!

Mejor Álbum Grupo Tropical: Sean Eternos Los Palmeras – Los Palmeras

Mejor Álbum Infantil: Risas del Rock – Magdalena Fleitas e invitados

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music: Aura – Bajofondo

Mejor Álbum Música Electrónica: Balance Hernán Cattáneo Sunsetstrip – Hernán Cattáneo

Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental: Comme il faut – Victor Lavallén, Pablo Estigarribia y Horacio Cabarcos

Mejor Álbum Pop Alternativo: Xavier – Emmanuel Horvilleur

Mejor Álbum Rock Alternativo: Lucy Patané – Lucy Patané

Mejor Canción de Dueto / Colaboración: Mundo Agradable – David Lebón feat. Ricardo Mollo

Mejor Colaboración De Música Urbana / Trap: No Sigas – Dante Spinetta & Neo Pistea

Mejor Colección de Catálogo: Nada – Miguel Abuelo & Nada

Mejor Diseño de Portada: Caravana – Diseñador: Martin Levi – Juan Sanchez – Stephen Thayalan – Lucila Taba

Mejor Nuevo Artista: Caravana – Wos

Mejor Video Clip Corto: Corazón Licántropo – Director videoclip: Karin Idelson y Johanna Wilhelm

Mejor Video Clip Largo: Fuerza Natural Tour, en vivo en Monterrey, MX, 2009 – Director videoclip: Diego Álvarez

Productor del año: Lebón & Co – Productor: Gabriel Pedernera