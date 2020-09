El huracán Sally inundó a Florida con «4 meses de lluvia en 4 horas», según las autoridades

Noticias CNN

(CNN) — Cientos de personas cerca de la frontera entre Florida y Alabama fueron rescatadas de las inundaciones provocadas por el huracán Sally este miércoles. Las autoridades temen que muchas más puedan estar en peligro en los próximos días.

«Tuvimos 76 centímetros de lluvia en Pensacola —más de 76 centímetros de lluvia— que son cuatro meses de lluvia en cuatro horas», le dijo Ginny Cranor, jefa del Departamento de Bomberos de Pensacola, a Wolf Blitzer de CNN el miércoles.

El huracán Sally se debilitó desde que tocó tierra como huracán de categoría 2 el miércoles por la mañana. Pero su devastador número de daños fue visible en los estados del sur al anochecer.

Sally amenaza al sureste de EE.UU. tras azotar la Florida y Alabama

| Casas y otras estructuras en Gulf Shores, Alabama, resultaron con daños severos por las consecuencias de Sally, que tocó tierra como huracán categoría 2.

| Algunos residentes en el centro de Pensacola, Florida, tuvieron que caminar a través de las inundaciones el miércoles para evacuar el área.

| Las inundaciones fueron graves en Navarre Beach, Florida, por cuenta de Sally.

| Miembros del departamento de Rescate de los Bomberos de Pace atraviesan una carretera inundada después de que el huracán Sally pasara por el área el 16 de septiembre de 2020 en Pensacola, Florida. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Botes dañados en el puerto de Palafox Pier Yacht, después de que el huracán Sally afectara el área de Pensacola, Florida, el 16 de septiembre de 2020. La tormenta ha provocado fuertes lluvias, vientos y una peligrosa marejada ciclónica en el área. (Crédito: Raedle/Getty Images)

| El huracán Sally azotó la costa del Golfo de Estados Unidos en la madrugada de este miércoles, con pronósticos de lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas “históricas” y potencialmente mortales. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

| Un árbol cayó sobre una casa este miércoles en el área de Mobile.

| Un bote es arrastrado cerca de una carretera después de que Sally atravesara Orange Beach, Alabama, el 16 de septiembre. (Crédito: Gerald Herbert/AP)

| Una serie de autos quedan en medio de una calle inundada, mientras Sally pasa por el área el 16 de septiembre de 2020. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Un hombre camina por una calle inundada debido a las lluvias del huracán Sally en el centro de Pensacola, Florida, el 16 de septiembre de 2020. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

| Personas se abastecen de hielo y otros artículos en una tienda afectada cerca de Spanish Fort, Alabama.

| Un hombre camina con su bicicleta por una calle inundada en Pensacola, Florida, el 16 de septiembre de 2020, mientras Sally provoca fuertes lluvias y vientos. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

| Un hombre intenta salvar su sombrero en medio de la destrucción del fuerte viento provocado por el huracán Sally, ahora tormenta tropical, en Mobile, Alabama el 16 de septiembre de 2020. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

| John Terrezza mira hacia una calle inundada frente a su casa tras el paso de Sally por el área el 16 de septiembre de 2020 en Pensacola, Florida. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Un vehículo transita por una carretera inundada en Pensacola, Florida, tras el paso de Sally el 16 de septiembre de 2020. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| El propietario de un negocio mira hacia una calle inundada en Pensacola, Florida, el 16 de septiembre. (Crédito: Joe Raedle/ Getty Images).

| Un hombre camina por un estacionamiento inundado luego de que las bandas exteriores de Sally llegaran a tierra en Gulf Shores, Alabama, el 15 de septiembre de 2020. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Una persona observa un vecindario inundado a raíz de los efectos de Sally en Pensacola, Florida. Ahora, como tormenta tropical, el ciclón deja fuertes lluvias, vientos y una peligrosa marejada ciclónica en el área. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Personas cruzan una calle inundada por Sally en Pensacola, Florida, el 16 de septiembre de 2020. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

Para el miércoles por la noche era una depresión tropical, según el Centro Nacional de Huracanes. Para ese entonces estaba a unos 15 kilómetros al noroeste de Troy, Alabama, y tenía vientos máximos sostenidos de 56 km/h y se movía hacia el noreste a 14 km/h.

Si bien todas las alertas y advertencias se han suspendido, Sally sigue provocando lluvias torrenciales sobre el este de Alabama y el oeste de Georgia.

El huracán Sally produjo inundaciones «históricas y catastróficas»

Pensacola y otras partes de Florida y Alabama quedaron sumergidas por las inundaciones. Además, los ríos se acercaban a niveles peligrosos y numerosos condados estaban bajo toques de queda para mantener seguros a los residentes.

«Todavía estamos en una misión de evaluación y recuperación para salvar vidas, y necesitamos poder hacer ese trabajo», dijo Robert Bender, comisionado en el condado de Escambia, Florida.

Sally desató hasta 76 centímetros de lluvia desde el noroeste de Florida hasta Mobile Bay, Alabama. Esto provocó «inundaciones históricas y catastróficas»en el lugar. El huracán amenazó a más comunidades a medida que avanzaba hacia el norte, según el Centro Nacional de Huracanes.

En el condado de Escambia, que incluye a Pensacola, al menos 377 personas han sido rescatadas de vecindarios inundados, dijo Jason Rogers, director de seguridad pública del condado, a los periodistas en una rueda de prensa.

«Parece una zona de guerra»

«Amigos… va a pasar mucho tiempo para salir de esto», dijo el sheriff del condado de Escambia, David Morgan, el miércoles temprano, advirtiendo que podría haber miles de evacuaciones.

Decretan toque de queda en Alabama tras el paso de Sally 2:21

Doris Stiers salió de su casa en la playa de Gulf Shores, Alabama, para evaluar los daños de Sally el miércoles y descubrió que su comunidad había cambiado.

«Parece una zona de guerra», le dijo Doris Stiers a CNN. «Mucha destrucción, casas destruidas, techos desaparecidos. No he tenido ningún servicio, luz ni internet. Mala noche».

El camino que seguirá Sally

Sally tocó tierra como un huracán de categoría 2 cerca de Gulf Shores, Alabama, alrededor de las 4:45 a.m., hora local, con vientos sostenidos de 168 km/h.

Así, el ritmo lento de la tormenta, ahora alrededor de 11 km/h, estaba desatando un diluvio dañino en Alabama y el Panhandle de Florida el miércoles por la noche. Además, algunas áreas ya han acumulado más de 61 centímetros de lluvia y podrían recibir hasta 90 al final de la tormenta.

Se pronostica que el huracán Sally continúe avanzando hacia el noreste a través de Alabama el miércoles por la noche. Así mismo, se espera que el centro de la tormenta se mueva a Georgia y Carolina del Sur el jueves.

Sally, ahora categoría 1, todavía es muy peligroso 7:49

Falta una sección del Puente Three Mile de Pensacola

Una sección del Puente de la Bahía de Pensacola recién construido, y que conecta a la ciudad de Gulf Breeze, falta debido a la tormenta, dijeron las autoridades.

Una barcaza se estrelló el martes contra una parte de la estructura, conocida por los lugareños como Three Mile Bridge, y causó el daño, dijo Brad Baker, director de seguridad pública del condado de Santa Rosa, el miércoles en un video de Facebook.

Photo from the Three Mile Bridge showing the missing section. pic.twitter.com/Ym3VRBhml5

— Santa Rosa County Emergency Management (@SRC_EM) September 16, 2020

«Cualquiera que use el Three Mile Bridge, debe saber que pasará un tiempo antes de que pueda usarlo nuevamente», dijo Baker.

Baker dijo que las cuadrillas están trabajando para atrapar la barcaza que causó daños antes de que golpee algo más.

Emergencias por inundación y medio millón de personas sin electricidad

Las inundaciones han convertido las calles en ríos en Pensacola. Se espera que al menos ocho ríos en el suroeste de Alabama y el área occidental del Panhandle de Florida alcancen etapas de inundación importantes el miércoles por la noche, tuiteó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Mobile.

El servicio meteorológico había declarado una emergencia por inundación repentina por «amenaza grave a la vida humana y daño catastrófico de una inundación repentina». La zona de advertencia cubre partes de la costa de Alabama y el Panhandle de Florida, incluidos Gulf Shores y Pensacola.

Las inundaciones fueron graves en Navarre Beach, Florida, por cuenta de Sally.

Hasta 90 centímetros de lluvia

Más de 500.000 personas no tienen energía eléctrica en Alabama y Florida, según PowerOutage.us.

Es posible que haya precipitaciones totales de 10 a 90 centímetros desde Mobile Bay hasta Tallahassee, Florida, dicen los meteorólogos.

Sally llegó a tierra 16 años después del día en que un huracán Iván de categoría 3 azotó aproximadamente las mismas áreas.

Se espera que Sally gire hacia el norte y luego hacia el noreste, llevando consigo fuertes vientos y más potencial de inundación.

Alabama central y Georgia central podrían eventualmente ver de 4 a 30 centímetros de lluvia, con posibles inundaciones repentinas significativas. Partes de las Carolinas podrían recibir de 4 a 23 centímetros de lluvia más tarde en la semana.

Se ordenaron evacuaciones obligatorias para gran parte de la costa y áreas bajas desde Mississippi hasta Florida. También se abrieron refugios para acomodar a los evacuados.

Muchos daños por Sally

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que «prácticamente cualquier cuerpo de agua en el noroeste de Florida» podría ver un aumento en los niveles en los próximos días debido a Sally.

«Habrá muchos daños a la propiedad», dijo DeSantis en una rueda de prensa el miércoles. «Cuando ves el centro de Pensacola, ves un metro de agua allí, eso probablemente afectará a todos los negocios que se encuentran en el centro de Pensacola, simplemente no hay dos formas de hacerlo».

Así se ve la destrucción tras el paso de Sally 3:40

Inundaciones en Alabama

En Alabama, el piso y las paredes del piso 16 de un hotel en el borde norte de Mobile Bay crujieron cuando Sally llegó a la orilla.

El edificio se sacudió como si estuviera en medio de un terremoto prolongado de bajo grado, y las ventanas resistentes parecían estar listas para abrirse, dijo un equipo de CNN allí.

En Orange Beach, Alabama, el agua fluyó al menos 30 centímetros de profundidad a lo largo de las paredes exteriores de las tiendas para turistas. Así muestra un video tomado desde un bote en movimiento por la Marina de Cajún antes del amanecer.

En la orilla, un bote se sentó de costado no lejos de un refrigerador volcado, según imágenes publicadas en Facebook.

La luz del día reveló que otro bote suelto se había posado contra un edificio de condominios de Orange Beach, mostró una foto del residente Rich Florczyk. Las calles inundadas estaban llenas de ramas de árboles caídos y otros escombros.

Árboles caídos y mucha lluvia

Entre tanto, en Dauphin Island, al sur de Mobile, «tenemos árboles derribados por todas partes … (y) se cortó la electricidad en toda la isla», dijo el alcalde Jeff Collier el miércoles por la mañana.

La gente se abastece de hielo y otros artículos en una tienda dañada cerca de Spanish Fort, Alabama.

Mientras el viento y la lluvia azotaban incluso antes de la medianoche, ya se habían talado árboles enormes al oeste de Mobile.

Los trabajadores con impermeables soportaron las bandas de Sally mientras trabajaban junto a un camión excavador para mover gruesos montones de ramas en los caminos Campfire y Ponderosa, informó WALA, afiliada de CNN.

Escenas similares se desarrollaron aproximadamente al mismo tiempo, todavía unas seis horas antes de que Sally llegara a tierra, en el centro de Mobile y al otro lado de Mobile Bay en Fairhope, Alabama.

Sally es el cuarto huracán que toca tierra en EE.UU. este año, la mayor cantidad en este punto en un año desde 2004. También es la octava tormenta con nombre que toca tierra en Estados Unidos, la mayor cantidad registrada hasta el 16 de septiembre.

— Michelle Krupa, Hollie SIlverman, Gary Tuchman, Ed Lavandera, Gabe Ramirez, David Williams, Brandon Miller y Alisha Ebrahimji de CNN contribuyeron a este informe.