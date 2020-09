Argentina endurece restricciones a la compra de dólares: te lo explicamos

Noticias CNN

(CNN Español) — El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció un nuevo impuesto que se agrega a las restricciones existentes para la compra de dólares en el mercado oficial como una medida para enfrentar la pérdida de reservas internacionales.

Con la una medida hecha pública el martes por la noche, el BCRA agregó un nuevo tributo al máximo de U$ 200 que puede comprar cada persona por mes y al impuesto País, equivalente al 30% en pesos del monto de divisa estadounidense que se adquiera.

En un comunicado, el Banco Central explicó que el nuevo impuesto será del 35% y se computará como adelanto de los impuestos a las Ganancias o de Bienes Personales.

“Hacen falta dólares para producir, no para guardar”, expresó el presidente Alberto Fernández con relación a la medida que encarece el precio que los argentinos pagan por la moneda estadounidense en el mercado oficial.

Así se compran dólares en Argentina ahora

El cálculo para comprar dólares en el mercado oficial de Argentina se compone ahora de la cotización oficial en pesos de la divisa estadounidense multiplicado por la cantidad de dólares que se compre (no pueden superar US$ 200 por mes), más el 30% del impuesto País, más el nuevo 35% del adelanto de impuesto a las Ganancias o Bienes Personales.

De este modo, si se tuviera en cuenta la cotización del dólar de este miércoles en el Banco Nación de 79,25 pesos y le sumáramos los 23,77 pesos por el impuesto País y los 27,73 pesos en concepto de impuesto a las Ganancias o de Bienes Personales, el valor de compra del dólar en Argentina ascendería a 130,75 pesos por unidad, mientras en el mercado paralelo o negro se está cotizando a unos 145 pesos por dólar.

“Cada vez que se pone una restricción el que estaba perdiendo es el Banco Central y con esto intenta ganar para retener su total de reservas”, sostuvo el analista económico Damián Di Pace.

Por su parte, el director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, defendió la medida al alegar que “ayuda a cuidar los escasos dólares que quedan en Argentina y los privilegia para la producción”.

Di Pace cuestionó ese planteo ya que considera que este tipo de medidas “no ayuda a traer dólares frescos al país y genera un stock de divisas que cada vez se hará más chico hasta acabar”.

Pero Letcher, en la misma sintonía que el presidente Fernández, explicó: “Tengo pocos dólares. ¿A qué privilegio, a la producción o al atesoramiento? A la producción”.

Otra novedad del anuncio del Banco Central está relacionada con el pago de bienes y servicios en dólares con tarjetas de crédito o débito. Si bien estos pagos no tienen un límite, sí descontarán dólares del límite de US$ 200 que puedan ser comprados en bancos durante los meses siguientes. Por ejemplo: si una persona decidiera comprar una computadora en dólares por US$ 1.000, tendrá cubierto su cupo máximo de acceso a la divisa estadounidense durante cinco meses.

El Banco Central también cambió las condiciones de acceso al mercado cambiario de las empresas cuyos vencimientos de deuda mensuales sean a partir de un millón de dólares.

En este sentido, la entidad monetaria limitó la compra de dólares a un monto que “considerará la posibilidad de la cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital”.

Esta medida también generó contrapuntos. Por un lado, Letcher comprende que “es una invitación a que las empresas renegocien sus deudas”. Por otro lado, Di Pace afirmó que “esto complica porque cambia las reglas de juego para las empresas que generalmente más producen”.