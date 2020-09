Dave Grohl escribe un tema para niña baterista y la desafía a otro duelo de baquetas

Noticias CNN

(CNN Español) – Dave Grohl y la niña baterista británica Nandi Bushell vuelven a alegrar al internet.

El líder de Foo Fighters dio a conocer este lunes una canción que escribió para Bushell, una niña de 10 años con la protagonizó un reto a finales de agosto.

«Tengo algo especial algo para ti, algo que no has escuchado antes. Algo que no he escuchado antes, porque voy a escribirlo de forma improvisada para ti», dijo Grohl en el video publicado en redes sociales.

Grohl canta sobre el talento de Nandi, a quien define como una «superchica y la mejor baterista del mundo», en la canción de poco más de minuto y medio.

«No puedo creer que el señor Grohl escribió una canción sobre mí. Esto es épico», dijo la niña en una publicación en su cuenta de Instagram.

«Escribió una canción sobre mí y tocó todos los instrumentos, él solo, improvisando. Una locura», dijo la sorprendida niña.

Dave Grohl vs. Nandi: el reto original

Nandi retó el 17 de agosto a Grohl a una batalla de batería y lo hizo tocando uno de los éxitos de Foo Fighters, «Everlong».

«Mi sueño es algún día tocar con Dave Grohl(…) ‘Everlong’ es muy difícil de tocar porque es muy rápida (la canción), pero es tan divertida», dijo la niña en Instagram.

Doce días más tarde Grohl aceptó el reto y desafió a la niña a tocar «Dead end friends» de Them Crooked Vultures. Un desafío que la niña aceptó y cumplió a la perfección, según dijo Grohl en el video: «Ok, Nandi. Lo lograste. Ganaste la primera ronda».

La canción de Nandi tiene más de 630 mil reproducciones en Instagram y supera los 7 mil comentarios. En Twitter, el video estuvo entre las tendencias mundiales principales durante la tarde y superó el millón de reproducciones en seis horas.