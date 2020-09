Necesidad de Trump de chismosear sobre armas nucleares produce ansiedad

Noticias CNN

(CNN) –– Para el presidente Donald Trump hablar de armas nucleares parece otra ventaja del trabajo: dar la pista de un secreto “entre nosotros” que solo él puede revelar.

En una ocasión, al hacer alarde de la «gran inteligencia» bajo su mando, Trump mencionó a funcionarios rusos que visitaron la Oficina Oval en 2017 un complot de ISIS tan secreto que revelarlo arriesgaba la exposición de la fuente.

Durante una llamada telefónica con el presidente de Filipinas, también en 2017, Trump develó que Estados Unidos había posicionado submarinos cerca de Corea del Norte. Una información que previamente era tan secreta que incluso tomó por sorpresa a algunos funcionarios dentro de la Casa Blanca.

LEE: «Una fuerza mágica»: cartas de Trump y Kim Jong Un nunca antes vistas revelan detalles de su «amistad especial»

Y en una conversación recientemente revelada con el legendario periodista Bob Woodward, Trump divulgó un sistema de armas nucleares que, según él, «ni siquiera has visto ni escuchado».

«He construido un sistema nuclear, un sistema de armas que nadie había tenido antes en este país», dijo Trump, según la grabación de dicha conversación el 5 de diciembre de 2019. Y continuó: «Tenemos cosas de las que Putin y Xi nunca han oído hablar antes. Nadie. Lo que tenemos es increíble».

Sistema nuclear

En el rango de información que Trump ha revelado ––y que ha provocado ansiedad en el aparato de seguridad nacional–– este no fue necesariamente el dato más impactante. Aunque algunos demócratas dijeron que la divulgación podría afectar la seguridad nacional, dentro del gobierno pocos parecían preocupados por lo que era otro alarde de un presidente conocido por revelar secretos de estado.

Woodward escribe que luego confirmó con funcionarios estadounidenses anónimos que, en efecto se había desarrollado un nuevo sistema de armas. Además de que los funcionarios resultaron «sorprendidos» con que Trump lo revelara.

Sin embargo, el comentario sí es significativo porque demostró la inclinación de Trump por usar información gubernamental, a veces secreta, para impresionar a sus interlocutores y transmitir su importancia.

Conversaciones personales

Woodward, uno de los periodistas más famosos de EE.UU., habló con Trump 18 veces para el libro que escribió. Dichas conversaciones, a menudo, fueron desconocidas para los asesores más importantes de Trump. El presidente, convencido de que podía generar una imagen positiva, le dio a Woodward su número personal de celular. Incluso, con frecuencia lo llamaba por la noche desde la residencia de la Casa Blanca.

Trump parecía creer que cuanto más acceso le ofreciera a Woodward, mejor luciría el libro. Aún así, muchas de sus conversaciones también parecían diseñadas para impresionar al periodista veterano con su conocimiento interno y acceso a información ultrasecreta. Entre eso, el detalle de sus encuentros con el líder norcoreano Kim Jong Un.

MIRA: Trump admite haber ocultado la verdadera amenaza del coronavirus en nuevo libro de Woodward

Cuando se les preguntó sobre el sistema de armas nucleares, después de que surgieran fragmentos del libro este miércoles, funcionarios del gobierno dijeron que no estaban seguros específicamente a qué se refería Trump. Sin embargo, no expresaron una gran preocupación frente que las revelaciones pusieran en peligro la seguridad estadounidense.

Drama por un supermisil

En mayo, Trump hizo alarde de que el ejército de Estados Unidos desarrollaba un nuevo «supermisil» que, según él, podía viajar 17 veces más rápido que cualquier otro en el arsenal actual. Esta declaración desencadenó un pequeño drama en el Pentágono, donde los funcionarios se negaron a proporcionar detalles del arma que el propio Trump reveló.

Horas después de que Trump hablara, un portavoz del Pentágono tuiteó que el Departamento de Defensa «está trabajando en el desarrollo de una gama de misiles hipersónicos para contrarrestar a nuestros adversarios».

Otro portavoz dijo que «no discutiremos las capacidades de ningún sistema que podamos tener o no en desarrollo».

En marzo, el Pentágono dijo que probó con éxito «un cuerpo deslizante hipersónico», un componente clave de un misil hipersónico en un experimento de vuelo en marzo. Y añadió que las armas proporcionan «la capacidad de atacar objetivos a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia, en un cuestión de minutos».

Trump se jacta del arsenal nuclear

El gobierno de Trump también comenzó a discutir en 2018 un sistema de armas nucleares que equivale a una variante de bajo rendimiento de las ojivas nucleares más tradicionales.

Trump se ha jactado anteriormente de la modernización del arsenal nuclear de EE.UU. e incluyó un gran aumento en la financiación para ese esfuerzo en su último proyecto presupuestario.

LEE: Trump lanza ataque sin precedentes contra liderazgo militar que él mismo designó

El presidente, el vicepresidente y algunos jefes de agencias designados por Trump tienen una amplia autoridad para clasificar o desclasificar información.

Pero las revelaciones de información secreta de Trump corren el riesgo de dañar aún más su ya tensa relación con las agencias de inteligencia de EE.UU. El presidente ha cuestionado abiertamente la competencia de los funcionarios de inteligencia, al desafiar su evaluación de alta confianza acerca de que Rusia se entrometió en las elecciones presidenciales de 2016.

Las revelaciones de este tipo también amenazan con dañar la credibilidad de Trump antes socios de todo el mundo que comparten información confidencial con EE.UU. bajo el entendimiento de que sigue siendo confidencial.

Secretos nucleares por Twitter

Ahora, no siempre es en un ámbito privado que Trump revela información confidencial o clasificada. Su cuenta de Twitter también ha sido una fuente de divulgación importante.

A principios de agosto de 2019, Trump confirmó los informes de que un misil de crucero avanzado de propulsión nuclear había explotado durante las pruebas en Rusia. En ese momento señaló que Estados Unidos estaba «aprendiendo mucho» del incidente, información que un alto funcionario del gobierno describió como «ya no clasificada» y que reconoció había sido secreta hasta que el presidente la tuiteó. «Tenemos una tecnología similar, aunque más avanzada. La explosión rusa «Skyfall» tiene a la gente preocupada por el aire alrededor de la instalación, y mucho más allá. ¡No es bueno!», escribió en ese momento.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que en ese entonces el país no había estado desarrollando un sistema de propulsión nuclear.

Trump habría sugerido armas nucleares contra huracanes 3:01

Además, en agosto del año pasado, Trump afirmó que Estados Unidos no tuvo nada que ver con la explosión de un cohete iraní, y tuiteó una foto con una resolución tan alta que generó preguntas sobre si el presidente había publicado imágenes clasificadas.

«Estados Unidos no estuvo involucrado en el catastrófico accidente durante los preparativos finales para el lanzamiento de Safir SLV en el sitio de lanzamiento Uno de Semnan en Irán», escribió Trump. Y agregó lo que parecía ser una despedida sarcástica: «Le deseo a Irán los mejores deseos y buena suerte para determinar lo que sucedió en el Sitio Uno».

Filtración en la Oficina Oval

Una de las filtraciones de inteligencia de más alto perfil ocurrió en un intercambio con funcionarios rusos en la Oficina Oval en 2017. La visita del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el entonces embajador en Washington, Sergey Kislyak, ya había provocado un alboroto y violado el protocolo básico de la Casa Blanca y las pautas de los principales asesores del presidente. Más tarde se conoció que Trump reveló a los funcionarios rusos información clasificada que había sido transmitida a Estados Unidos por el gobierno de Israel.

En ese momento, Trump defendió su derecho a compartir «hechos relacionados con el terrorismo» y la seguridad de las aerolíneas con Rusia. Además, dijo en un par de tuits que tiene «un derecho absoluto» como presidente para hacerlo.

Un funcionario estadounidense afirmó que Trump se jactó de su acceso a inteligencia clasificada en la reunión. Un extracto de una transcripción oficial de la reunión demostró más tarde que Trump alardeó ante ellos: «Recibo gran información. Tengo gente que me reporte sobre gran información todos los días».

Trump comparte su número de celular

También se sabe que el presidente ha conversado con varios líderes mundiales desde su teléfono celular personal, un enfoque inusual que rompe el protocolo diplomático y genera preocupaciones sobre la seguridad y el secreto de las comunicaciones del comandante en jefe de Estados Unidos.

Trump ha entregado su número a los líderes de Canadá, Francia y México, según funcionarios del gobierno. También ha hablado con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en su celular. Otro alto funcionario del gobierno dijo que Trump y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, «hablan constantemente», a menudo fuera del protocolo estándar de la Casa Blanca.

Ante la pregunta de si Trump podía hablar con el presidente de Rusia Vladimir Putin u otros líderes mundiales en su teléfono personal, un alto exfuncionario de la Casa Blanca dijo que «nunca supimos con quién hablaba una vez que estuvo en la residencia».

«Esta fue nuestra mayor preocupación», agregó este funcionario. «No sólo se hacían llamadas a través de líneas inseguras, el filtro del presidente estaba defectuoso, por lo que no se sabía qué diría ni a quién».

Esta persona añadió que los principales asesores de inteligencia y seguridad nacional del presidente nunca consideraron seriamente retener información confidencial al presidente por temor a que la divulgara: «Hay personas que probablemente bromean al respecto, pero en últimas, él es el presidente y él es quien toma las decisiones «.

«El presidente puede desclasificar cualquier cosa»

En el Capitolio, los demócratas dijeron que la revelación del programa de armas fue una de las más importantes en el libro de Woodward.

«Hay tanta cobertura (noticiosa) que se centra en el lado del carácter. Lo que importa es cómo afecta nuestra seguridad o cómo lo lleva a tomar decisiones políticas realmente malas», dijo el senador Chris Coons, demócrata de Delaware.

LEE: Un vistazo a las armas más poderosas en el arsenal militar de EE.UU.

Pero los republicanos minimizaron en gran medida la revelación de Trump. Argumentaron que no habían visto que los comentarios o nada que el presidente haya dicho pusiera en peligro la seguridad nacional.

El presidente interino de la Comisión de Inteligencia, Marco Rubio, dijo que no estaba seguro de que una revelación de esa naturaleza mostrara «buen juicio». Sin embargo, señaló que técnicamente a Trump se le permite divulgar cualquier programa que quiera.

Rubio dijo a los periodistas que «el presidente puede desclasificar cualquier cosa».

Un patrón familiar

Para muchos miembros del Partido Republicano, las extensas entrevistas del presidente con Woodward y las consecuencias sostenidas de ellas siguen un patrón familiar. Trump abandona la ortodoxia republicana tradicional, desecha el guión. Sin embargo, los votantes republicanos y los miembros que son elegidos por ellos evitan criticar al presidente por temor a que resulte en algo más que ganarse el regaño de un mandatario al que la base republicana no abandonará en el corto plazo.

Un senador republicano, al comentar de forma anónima sobre la revelación del presidente, dijo que a Trump le gusta «hablar sobre nuestros sistemas de armas de una manera que la mayoría de los presidentes tendría, pero incluso con eso, no creo que haya dicho nunca algo que nuestros adversarios no dirían». Ya lo he sabido».

«Para que él diga ‘tenemos estas cosas’, yo no diría eso, no quisiera que un miembro de la comisión de inteligencia lo dijera… pero no creo, desde una perspectiva de inteligencia, que esté diciendo cualquier cosa que nuestros adversarios no sepan», añadió el senador.

Cuando se le preguntó por qué presidente lo hizo, respondió: «No puedo analizar por qué el presidente hace lo que hace.

Jeremy Herb, Ryan Browne y Jamie Gangel, todos de CNN, contribuyeron a este informe.