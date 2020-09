Muere Diana Rigg: la actriz que interpretó a Olenna Tyrell en «Game of Thrones» falleció a los 82 años

Noticias CNN

(CNN) — La actriz Dame Diana Rigg, conocida por sus papeles en «Game of Thrones» y «The Avengers», murió a la edad de 82 años luego de que le diagnosticaran cáncer a principios de este año.

«Es con tremenda tristeza que anunciamos que Diana Rigg murió pacíficamente esta mañana», dijo su agente Simon Beresford en un comunicado el jueves.

«Ella estaba en casa con su familia que ha pedido privacidad en este momento difícil».

Rigg es la única mujer que se ha convertido en la señora James Bond. Interpretó al personaje de «Tracey», quien se casó con Bond en la película de 1969 Al servicio secreto de Su Majestad.

Su hija, Rachael Stirling, dijo: “Mi amada mamá murió pacíficamente mientras dormía esta mañana temprano, en casa, rodeada de familia. Murió de cáncer diagnosticado en marzo y pasó sus últimos meses reflexionando con alegría sobre su extraordinaria vida, llena de amor, risas y un profundo orgullo por su profesión. La extrañaré más allá de las palabras «.

Beresford describió a Rigg como un «icono del teatro, el cine y la televisión».

«Recibió los premios BAFTA, Emmy, Tony y Evening Standard por su trabajo en el escenario y la pantalla», dijo.

“Diana era un miembro muy querido y admirado de su profesión, una fuerza de la naturaleza que amaba su trabajo y a sus compañeros actores. La vamos a extrañar muchísimo.»

La Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas (BAFTA) dijo que estaba triste al enterarse del fallecimiento de Rigg.