Marcelo Bielsa, el «Cristo Redentor» del Leeds United que busca llevar un fútbol completamente nuevo a la Liga Premier

(CNN) — «The Damned Utd» era el título de la novela del autor David Peace sobre el Leeds United y Brian Clough, quien dirigió el club durante solo 44 días en 1974.

Leeds United es un equipo con una orgullosa tradición, sobre todo por haber nombrado a dos de los entrenadores de clubes ingleses más influyentes. Clough, que ganó dos Copas de Europa con el Nottingham Forest, había sucedido a Don Revie, el hombre que estableció al equipo de Inglaterra como una de las potencias del fútbol inglés en los años 60 y principios de los 70.

El actual entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, es igualmente influyente, quizás incluso más a nivel mundial. Bielsa es también el hombre que puso fin a la etapa del equipo en el purgatorio fuera de la Liga Premier inglesa, guiando al club de regreso a la máxima categoría después de una pausa de 16 años.

El héroe local y delantero del Leeds United, Alan Smith (centro), es acosado mientras miles invaden el campo de Elland Road tras el descenso del club en 2004. (Alan Smith)

El descenso en la Liga Premier el 8 de mayo de 2004 afectó duramente al club, a ninguno más que al delantero Alan Smith, nacido en Yorkshire, que hizo más de 250 apariciones con el equipo.

«Cuando miro hacia atrás, fue la mayor decepción de mi carrera», le dijo Smith a Deportes CNN, que ahora tiene 39 años. «Eres un producto de la ciudad natal y pasas por el sistema. Estuve en el club desde que tenía 10 años».

«Pasar de ser un niño de 10 años y terminar en el primer equipo… cuando tienes los máximos de la semifinal de la Liga de Campeones y luego tienes un descenso que afecta a todos».

«Para mí, lo más difícil de aceptar es que el club entró y ves gente perdiendo el trabajo. Gente que conocías desde los 10 años que trabaja en las cocinas, el personal de limpieza».

«El Loco» Bielsa

Cuando el Leeds United descendió en 2004, al otro lado del mundo, Bielsa se acercaba a su cumpleaños número 50 y se preparaba para liderar a Argentina en la Copa América.

Unos 25 años antes, el argentino terminó su carrera como jugador y rápidamente encontró su verdadera vocación como entrenador.

Después de dirigir el club en el que jugó en Argentina, Newell’s Old Boys, Bielsa hizo una gira de servicio por Sudamérica, antes de ser contratado por el Espanyol de Barcelona en 1998.

Se ha dicho que mientras estaba en Newell’s, Bielsa adquirió su apodo, que se ha quedado con él desde entonces: «El Loco».

¿El motivo? Después de una goleada de 6-0 a manos de San Lorenzo, una pandilla de ultras de Newell’s,, o las barras bravas como se les conoce en Argentina, se presentó en su casa para exigirle que los enfrentara.

Y Bielsa los enfrentó, supuestamente sosteniendo una granada, amenazando con «tirar el seguro» si no se iban.

Unos meses después de ser fichado por el Espanyol, el atractivo del hogar se hizo demasiado fuerte y Bielsa se hizo cargo de la selección de su país. Con Bielsa, la Albiceleste llegó a la final de la Copa América y ganó el oro olímpico en Atenas, la primera medalla de oro argentina en unos 52 años.

Marcelo Bielsa dirigió a Argentina de 1998 a 2004, ganando una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas con el equipo.

A continuación, Bielsa se hizo cargo de la selección chilena, antes de intentar una segunda oportunidad de dirigir en España, con el Athletic de Bilbao, donde logró las posiciones de subcampeonato en la Europa League y la Copa del Rey.

Siguió una temporada en Marsella y, hasta ahora, la temporada 2014/15 en Francia fue la última temporada completa de fútbol de primera categoría que ha entrenado Bielsa.

Luego se unió a tres equipos seguidos comenzando con la letra ‘L’: La Lazio (durante dos días en 2016), Lille (2017) y Leeds United (2018 en adelante).

Si Bielsa nunca ha ganado un gran honor con un club europeo de primer nivel, se ha ganado la reputación de inspirar a algunos de los mejores entrenadores del mundo.

No solo Mauricio Pochettino y Diego Simeone jugaron para él, sino que Pep Guardiola una vez tomó un vuelo de 11 horas a Buenos Aires y luego condujo la mayor parte de unos 300 kilómetros para hablar con él.

De Bielsa, Guardiola, el técnico del Manchester City, dijo: «Ganar títulos ayuda a tener un trabajo la próxima temporada pero al final de tu vida lo que recuerdas no son los títulos que has ganado, lo que recuerdas son los recuerdos que tienes y si el gerente te enseñó mucho».

La reputación de Bielsa también se basa en un enfoque meticuloso de preparación. Cuando fue entrevistado para el puesto en Leeds United, supuestamente sabía cuántas veces todos los equipos del campeonato habían jugado las formaciones 4-3-3, 4-4-2 o 3-5-2.

«Bielsa tenía esta increíble reputación, pero ¿podría funcionar en Inglaterra?», le dijo a Deportes CNN Adam Pope, comentarista de la BBC Radio Leeds.

«Y el truco es que hizo la tarea. Observó cada partido junto con su personal, y descubrió que no solo tenía las materias primas en términos del primer equipo, sino también del equipo juvenil».

Aumento y caída financiera

Entre 1992 y 2001, el Leeds ganó la liga más prestigiosa del país y construyó un equipo que estaba a solo 180 minutos de ganar el trofeo más importante del fútbol europeo.

Pero en las infames palabras del expresidente del club, Peter Ridsdale, quien puede estar asociado para siempre con el dinero gastado en peces de colores, el Leeds United «persiguió el sueño» y luego se encontró viviendo una pesadilla.

La salvación fue cortesía de un nuevo propietario, con el italiano Andrea Radrizzani comprando a su compatriota Massimo Cellino en 2017 y convenciendo a Bielsa para que asumiera el rol de entrenador en 2018. El argentino fue el decimoquinto entrenador del Leeds en 14 años.

La primera temporada de Bielsa a cargo del Leeds United fue a las mil maravillas hasta que se vio envuelto en el «Spygate».

Antes de un partido contra el Derby County en enero de 2019, que Leeds United ganó 2-0, se envió a un empleado espía al campo de entrenamiento de Derby y se notificó a la policía. A los pocos días, aparentemente, todo el mundo del fútbol tenía una opinión al respecto.

Bielsa dio una conferencia de prensa en la que además de disculparse, su detallada presentación en PowerPoint de su investigación sobre cada uno de los equipos de la división hizo que tuviera aún más seguidores de su método, o que la gente quedara más consternada.

Bielsa acabó pagando personalmente la multa de US$ 258.000 que le entregó la Liga Inglesa de Fútbol.

La caída en desgracia fue acompañada de una caída en la clasificación.

Un lugar de ascenso automático se convirtió en un empate, en gran parte debido a que Bielsa insistió en que su equipo dejó que Aston Villa anotara un gol sin oposición durante un controvertido juego de final de temporada. En las clasificaciones, el Leeds United fue eliminado por… el Derby County.

Pero Bielsa no se alejó de Elland Road, como temían algunos seguidores.

«Todo lo que quiere hacer es ofrecer un sábado, una hermosa forma de fútbol que agrada a sus seguidores», dijo Pope. «Quiere darles un poco de alegría en la vida, que de otra manera podría tener muy poco.

«Y su razón de ser es desarrollar a los jóvenes y brindar un gran fútbol para brindar entretenimiento a las masas. Es un purista».

«Él siente que es su deber proteger el juego del futuro y de la comercialización del fútbol. Lo trata como un aficionado. El dinero no está aquí ni allá. Vive humildemente. Nunca se trata de él. No acepta el mérito de cualquier cosa, pero él asumirá la responsabilidad de todo».

Sin embargo, este año, incluso la pandemia de coronavirus no pudo evitar que el club finalmente subiera.

Si bien hubo un bamboleo extraño, el Leeds United subió con dos juegos de sobra el 17 de julio, y ganaría el campeonato por 10 puntos sobre el subcampeón West Bromwich Albion, con el título confirmado con una victoria por 3-1 sobre … Derby County.

El club tardó 5.914 días en regresar a la Liga Premier. El día 5.915, una calle del centro de la ciudad de Leeds pasó a llamarse «Marcelo Bielsa Way».

«De alguna manera tomó al mismo grupo de jugadores que terminaron en la mitad de la mesa y los entrenó a la grandeza en dos años», dijo Pope. «Es una hazaña increíble. Quiero decir, es un milagro futbolístico».

Bielsa ha sido totalmente acogido y bienvenido en la comunidad de Yorkshire por parte de los aficionados del Leeds United.

Un héroe local

Las formas modestas de Bielsa, desde el alquiler de un pequeño apartamento, frecuentar la cafetería local y comprar en la tienda de comestibles del lugar, lo han hecho querer por seguidores que pueden relacionarse con un hombre que cruzó muchos continentes para cambiar sus vidas.

El día que se aseguró la promoción, Bielsa estaba en su casa en Wetherby, donde inevitablemente se congregaban los fanáticos. Se intercambiaron codazos y fotos, mientras el director técnico trató de explicar que no hablaba inglés.

No es que se haya vuelto totalmente nativo, con Bielsa diciendo que si bien «me gusta el pescado con papas fritas… disfruto aún más el bistec de Argentina».

Para su próximo truco, Bielsa lleva a su equipo de Leeds United a enfrentarse al campeón Liverpool en su primer partido de la temporada 2020/21 de la Liga Premier.

«No descartaría que haga algo especial en la Liga Premier en algún momento con el Leeds United, si las cosas continúan en esta trayectoria», dice Pope. «Ha superado con creces las expectativas de cualquiera con lo que ha hecho hasta ahora. Tiene un estatus divino en Leeds».

«Hay un mural enorme de él. Está pintado como el “Cristo Redentor” en el costado de una casa en Leeds. Sé que lo vemos en Brasil y él es argentino pero así lo ven».

«Este tipo que ha resucitado un club de fútbol y un equipo, donde sienten que es su lugar legítimo en la máxima categoría».