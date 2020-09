Biden sobre que Trump ocultara la amenaza del coronavirus: ‘Es casi criminal’

Noticias CNN

(CNN) — El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, dijo que es «repugnante» y «casi criminal» que el presidente Donald Trump supiera del grave riesgo que representaba el coronavirus en febrero y luego minimizara su amenaza en marzo.

En una entrevista con Jake Tapper de CNN el miércoles en Michigan, el ex vicepresidente dijo que las revelaciones sobre la comprensión temprana de Trump de cuán mortal es el virus y cuán fácilmente podría propagarse, compartidas en entrevistas grabadas para el próximo libro de Bob Woodward, son aquello «por lo que no confiamos en su liderazgo».

«Esto hizo que la gente muriera. ¿Y él qué hizo todo el tiempo?», dijo Biden. «Él reconoció esto ‘lo respiras, está en el aire’ y no se puso una mascarilla. Está hablando de ‘es ridículo ponerse una máscara, ¿para qué necesitas distanciamiento social? ¿Por qué tener cualquiera de estas reglas?’».

El libro de Woodward, para el cual Trump concedió 18 entrevistas, incluye a Trump diciendo el 7 de febrero que «esto es algo mortal» y el 19 de marzo que «siempre quise restarle importancia». La noticia sobre el manejo del virus por parte de Trump se produce menos de tres semanas antes de su primer debate con Biden, quien ha encabezado las encuestas nacionales y estatales recientes.

LEE: ANÁLISIS | Cómo Biden está presionando una guerra de dos frentes contra Trump

«Se trataba de asegurarse de que el mercado de valores no cayera, que sus amigos ricos no perdieran dinero y que él pudiera decir cualquier cosa, que de hecho cualquier cosa que sucediera no tenía nada que ver con él», dijo Biden el miércoles, especulando sobre los motivos de Trump para restar importancia al virus en las primeras semanas de su propagación.

«Agitó una bandera blanca. Se alejó. No hizo nada», dijo Biden. «Piensen en ello. Piensen en lo que no hizo… Es casi criminal».

Criticó a Trump por «engañar» a la gente sobre los peligros del virus y dijo que, incluso si Trump estaba preocupado por asustar a los estadounidenses, podría haber invocado la Ley de Producción de Defensa para aumentar la producción de equipo médico de protección antes de que la pandemia se extendiera por Estados Unidos.

Biden también criticó a Trump por culpar de la pandemia a China, diciendo que el presidente no debería haber elogiado la transparencia del presidente de China, Xi Jinping, y debería haber tenido científicos estadounidenses en el terreno en Wuhan en los primeros días del virus.

«El virus no es culpa suya, pero las muertes son culpa suya. Porque podría haber hecho algo al respecto», dijo Biden.

«Dijo que no hay necesidad de distanciamiento social, que no se molesten en usar una mascarilla. De hecho, llegó a sugerir que era una violación de la libertad estadounidense mantener que había que usar una mascarilla. Y mira lo que sucedió. De nuevo, 190.000 muertos y subiendo. ¿Y qué está haciendo ahora? Todavía no se ha movido. Miren las escuelas que no abren», dijo Biden.

Añadió: «Piensa en la decisión que tiene que hacer la madre soltera, ‘¿voy a ir a mi trabajo de US$ 7 la hora… o me quedaré en casa con mi hijo? No puedo pagarle a nadie. No puedo pagarle a nadie para que venga aquí’. Quiero decir que no está haciendo nada para ayudar. Nada para ayudar».

MIRA: Trump minimizó la amenaza del coronavirus para “no crear pánico”, según dijo en entrevista con Bob Woodward

En su libro, Woodward informa que el exsecretario de Defensa de Trump, James Mattis, dijo que Trump «no tenía brújula moral» y planteó la perspectiva de una «acción colectiva» con el entonces director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, porque veían a Trump como «no apto» para la presidencia.

Biden dijo que había «servido durante mucho tiempo» con Coats y consideraba a Mattis un «buen hombre».

«Creo que Trump simplemente ha sorprendido a todos los que lo rodean. Esto muestra lo corrupto que es su pensamiento», dijo Biden.