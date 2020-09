Si tienes los resultados de tu prueba de covid-19, entonces viajarás

Noticias CNN

(CNN) — Después de nuestro verano en un limbo de confinamiento en casa, finalmente se está abriendo de nuevo un puñado de opciones de viajes internacionales, pero con condiciones.

Entonces, ¿cómo cumples con los requisitos de seguridad de covid-19 para el destino de tus sueños, o al menos para uno que permita la entrada de turistas estadounidenses?

Los mandatos de pruebas abarcan toda una gama desde países que no tienen ninguno —y no te recomendamos que visites esos lugares— hasta la obligatoriedad de documentar que has dado negativo en las últimas 48 a 72 horas, desde el momento en que se tomó la muestra hasta el momento de llegada. También es posible que se requieran pruebas adicionales y la realización de una cuarentena cuando llegues al destino, según el país.

Si estás preparado para el desafío, se necesitará una estrategia seria, además de un poco de buena suerte con los tiempos.

«Prueba rápida» es una expresión popular que está de moda últimamente, pero todavía es bastante difícil de conseguir en Estados Unidos. Las farmacias, las clínicas y las cadenas de laboratorios de todo el país informan tiempos de resultados de pruebas de semanas, no de horas o días. Quest Diagnostics, uno de los laboratorios más grandes del país, había afirmado que su tiempo de respuesta es de cinco días. Sin embargo, una investigación de CNN del 7 de agosto encontró que el tiempo promedio era de 8,4 días.

No obstante, durante las últimas tres semanas el tiempo de respuesta promedio ha sido de dos días, según un correo electrónico de Quest Diagnostics.

Fiabilidad de los resultados rápidos

Aunque existen pruebas rápidas costosas y a menudo exclusivas cuyos resultados pueden estar disponibles en horas, las pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa), el tipo requerido para la mayoría de las certificaciones de viaje, generalmente no dan resultados rápidos.

«Estas pruebas detectan la enfermedad buscando rastros del material genético del virus en una muestra que a menudo se recoge con un hisopo de nariz o garganta. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) consideran que la prueba de PCR es el ‘estándar de oro’ de las pruebas de covid -19 «, según un informe de la revista Time, aunque agrega que incluso este método puede producir hasta un 30% de resultados inexactos.

Los resultados de la prueba de PCR a tiempo son un privilegio

Por imperfecta que sea, la PCR es lo que necesitarás si deseas ingresar a uno de los países que dan la bienvenida a los estadounidenses. Para obtenerla, puedes arriesgarte con una de las cadenas de locales que afirman que pueden brindar resultados rápidos.

O puedes probar con un equipo privado como Covid Consultants, un nueva empresa cuyo equipo incluye médicos de enfermedades infecciosas y expertos en prevención de infecciones de todo Estados Unidos. La empresa ofrece pruebas de PCR de covid-19 con tiempos de respuesta rápidos de 48 horas… por un precio.

Por 219 dólares, obtendrás un kit de prueba con etiqueta de envío prepagada de FedEx de un día para otro, dice Andrea Stone, socia fundadora y directora comercial de Covid Consultants. También pagará el costo del envío del kit, que puede enviarse por FedEx durante la noche.

«Dependiendo de qué tan pronto sea tu partida, podemos enviarla de noche a cualquier lugar dentro de Estados Unidos continental para que esté a las 10:30 de la mañana siguiente», dice Stone. Obtienes el kit, escupes en una taza, lo empaquetas y lo envías de regreso. La compañía garantiza que te envía los resultados de las pruebas por correo electrónico dentro de las 24 horas posteriores a la llegada de la muestra al laboratorio.

«Este es uno de los pocos kits de prueba con aprobación de uso de emergencia de la FDA (siglas correspondientes a la Administración de Medicamentos y Alimentos) en el mercado que está ampliamente aceptado por las autoridades de viajes en Europa, África, Medio Oriente y, por supuesto, aquí en Estados Unidos», dice Stone. «Descargamos los resultados del portal médico y enviamos un PDF con una copia de la autorización de uso de emergencia de la FDA al paciente por correo electrónico», explica.

¿Cómo lo hacen?

Stone explica que su laboratorio, MicroGen, es un laboratorio aprobado por CLIA. CLIA se refiere a las regulaciones de las Enmiendas para la Mejora de los Laboratorios Clínicos de 1988 que «incluyen estándares federales aplicables a todas las instalaciones o sitios de Estados Unidos que analizan especímenes humanos para la evaluación de la salud o para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades». También está aprobado por el Colegio de Patólogos de Estados Unidos (CAP, por sus siglas en inglés).

«El laboratorio ha estado ejecutando este tipo de prueba de diagnóstico molecular durante más de 12 años», dice Stone. «Las PCR se utilizan ampliamente en la comunidad de enfermedades infecciosas. El tiempo de respuesta promedio actual de los resultados es de aproximadamente ocho horas desde que la muestra llega al laboratorio», explica.

Probando el resultado de la prueba

Planteamos un escenario con Stone en el que un viajero tiene como objetivo visitar un país como Croacia, que requiere que un turista que llega tenga un resultado negativo de una muestra tomada dentro de las últimas 48 horas.

«Con el mandato de 48 horas, si tu partida es a las 2 pm el viernes, el paciente escupiría en el vaso a las 2:01 pm o más tarde el miércoles y lo dejaría en un depósito de FedEx utilizando la caja de devolución y la etiqueta de envío que le proporcionamos. Llegaría al laboratorio a las 10:30 am del jueves y tendrían resultados probablemente esa noche, pero oficialmente a las 10:30 am del viernes por la mañana», dice Stone. Dado que recibirás los resultados por correo electrónico, puedes ir hacia el aeropuerto mientras esperas las noticias (y esperando que sean buenas).

Entonces, ¿por qué la prueba de saliva no está más disponible, dado que es menos intrusiva y puede ser realizada por personas que no tienen formación médica, a diferencia del hisopo por la nariz o garganta? «El laboratorio tiene una capacidad limitada, por lo que no pueden hacerla para todos», explica Stone.

¿Se está disparando la demanda?

Dada la creciente demanda de resultados de pruebas de PCR de corto plazo para viajeros, parece probable que otras compañías surjan a la estela de Covid Consultants. Con el tiempo, los métodos de prueba alternativos pueden llegar a ser aceptables para la documentación de viaje; en el panorama rápidamente cambiante de las pruebas de coronavirus, algunos argumentan que los métodos de prueba más rápidos, aunque menos precisos, deberían convertirse en la norma.

Pero, por el momento, tus opciones son limitadas.

Elige tu destino sabiamente, encuentra una fuente de pruebas confiable que te brinde los resultados que necesitas a tiempo y prepárate para iniciar la cuenta regresiva en el reloj.