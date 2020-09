ANÁLISIS | Después de una semana salvaje, el tren Trump parece estar a punto de descarrilarse por completo

Noticias CNN

(CNN) — Ha habido muchas semanas en las que parecía que el tren Trump iba a salirse de las vías. Pero en los siete días transcurridos desde la convención republicana, el presidente ha estado quizás más cerca que nunca de un descarrilamiento total.

Los atropellos, las teorías de la conspiración y el drama han llegado tan rápido que es casi imposible creer que Donald Trump pueda mantener esto durante otras ocho semanas hasta el día de las elecciones. Pero a medida que el candidato demócrata Joe Biden comienza a viajar y a ofrecer una visión alternativa de un liderazgo sobrio al estilo presidencial, los eventos de los últimos días han aclarado el choque de personalidades y los problemas que decidirán la carrera.

El jueves, incluso el presidente y la Casa Blanca parecían pensar que podría haber ido demasiado lejos con su sugerencia de que los habitantes de Carolina del Norte intentaran votar dos veces para poner a prueba la seguridad electoral, un delito potencial y el último intento del presidente de considerar una elección ilegítima que las encuestas sugieren que puede perder. En una manifestación el jueves en Pensilvania, Trump volvió a decir que las boletas por correo son una «vergüenza», acusando a los perros de haberlas recibido por correo. Aconsejó a sus seguidores que «siguieran» sus boletas y votaran si no están tabuladas.

En solo la última señal de que los acontecimientos asombrosos son la norma en la presidencia de Trump, retiró el grupo de prensa de la Casa Blanca después de regresar a la base de la Fuerza Aérea de Andrews de su mitin el jueves por la noche para negar que se había burlado del sacrificio de los muertos de guerra de Estados Unidos y una vez más insultó al difunto senador John McCain luego de un artículo publicado en la revista The Atlantic el jueves sobre él despreciando a los militares. CNN no ha verificado de forma independiente los informes de The Atlantic.

Biden emitió un comunicado diciendo que si las acusaciones eran ciertas, serían «otro indicador más de cuán profundamente el presidente Trump y yo estamos en desacuerdo sobre el papel del presidente de Estados Unidos».

Trump encenderá un nuevo alboroto muy pronto. Está más claro que nunca que su plataforma para esta elección es su propio comportamiento salvaje que anima su afirmación hiperbólica de que una presidencia demócrata vería los suburbios incendiados por alborotadores, no el guion de estadista coreografiado en la Convención Republicana.

Ningún presidente en la historia moderna ha entrado en una carrera por la reelección advirtiendo que el proceso de elegir un gobierno que sea la base de la democracia estadounidense es ilegítimo. La conducta de Trump corre el riesgo de una crisis constitucional postelectoral total.

Además del furor de Carolina del Norte, Trump afirmó esta semana que aviones llenos de manifestantes vestidos de oscuro cruzaban el país. Apareció para justificar las acciones de un adolescente ‘justiciero’ que mató a dos manifestantes en Kenosha, Wisconsin. Negó haber tenido una serie de «mini accidentes cerebrovasculares», lo que generó especulaciones sobre su salud. Se supo que el presidente y Rusia, una vez más, están en la misma página, ya que un informe de inteligencia reveló que Moscú también difunde información errónea sobre la votación por correo para dañar la integridad de las elecciones. Y se burló de Biden por usar una máscara mientras el país continúa liderando el mundo en casos de coronavirus, con más de 6 millones de infecciones.

Trump también visitó Kenosha, la última ciudad estadounidense consumida por tensiones raciales y protestas que se tornaron violentas tras el tiroteo de un hombre negro por parte de la policía. Sin embargo, Trump no trajo la reconciliación y pareció bloquear a los pastores negros a punto de hablar sobre la injusticia racial. Comparó la brutalidad de los agentes de policía que disparan a hombres negros armados con los golfistas en los yips que se ahogan con un «putt de tres pies».

Y, como siempre, el presidente ha ignorado la peor crisis interna desde la Segunda Guerra Mundial, una pandemia que ha matado a 185.000 estadounidenses y sigue en aumento, ya que un modelo clave predice 410.000 muertes por coronavirus en EE.UU. para fin de año.

El jueves, horas después de que las cifras finales de muertes del día anterior mostraran la pérdida de otros 1.000 estadounidenses, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, reprodujo un video de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sin máscara, al comienzo de su sesión informativa. El desliz de la demócrata la expuso a merecidas acusaciones de hipocresía y fue un mal error. Sin embargo, no fue la mayor crisis que enfrenta la nación que debe ser abordada por una Casa Blanca que ha demostrado repetidamente una profunda falta de seriedad durante la pandemia.

Aun así, aunque el comportamiento constantemente disruptivo de Trump y su negativa a desempeñar el papel de un presidente tradicional horroriza a las élites de Beltway, es exactamente lo que lo hace atractivo para los partidarios que hace mucho tiempo se amargaron con los políticos convencionales. Cuanto más ataca a los medios, más les encanta a su base y sus porristas conservadoras de los medios. La pregunta es si un presidente que lució todos los días durante cuatro años como si estuviera librando una campaña primaria interminable del Partido Republicano puede asegurar un camino hacia la victoria sin ampliar su base.

Biden se comporta como un presidente en la sombra

Mientras la tormenta azotaba el 1600 de la avenida Pennsylvania, Biden ha hecho todo lo posible para ofrecer a los estadounidenses un estilo más tradicional de liderazgo presidencial. Pronunció un discurso en Pittsburgh el lunes condenando la violencia en todas sus formas. «Los disturbios no son protestar, saquear no es protestar», declaró Biden, mientras hacía un llamamiento estridente a la justicia racial. También ofreció sus condolencias por la muerte de uno de los partidarios del presidente en disturbios en Portland, Oregon. Realizó un foro de estilo presidencial sobre la «emergencia nacional» en escuelas y universidades al comenzar un nuevo año académico, atrofiado por el covid-19.

Biden siguió a Trump a Kenosha el jueves, pero en realidad habló con Jacob Blake, el hombre gravemente herido por la policía. Aconsejó a la familia y habló sobre la necesidad de la reconciliación y la reforma policial y social, asumiendo la ira y el miedo en el país como se esperaría que hiciera un presidente normal.

El candidato demócrata pasó la semana tratando de disipar la caricatura de un «caballo de Troya» para saqueadores, alborotadores, anarquistas y maníacos, con el que fue etiquetado en la RNC y que Trump ha impulsado desde entonces.

«¿Parezco un socialista radical con debilidad por los alborotadores?» Preguntó Biden en Pittsburgh, usando una de sus posibles debilidades, una carrera de casi 50 años en la política, durante la cual muchos estadounidenses han seguido sus tragedias y rebotes, como escudo.

La actuación de Biden puede haber aliviado los nervios de algunos demócratas que parecían asustados por la disciplina de la convención republicana la semana pasada. Un buen sondeo también ayuda. Varias encuestas nacionales muestran que Trump no obtuvo el rebote que necesitaba de la convención dado que todavía está por detrás. La carrera parece más cerrada en los estados indecisos, pero Biden está bien posicionado en todas partes, lo que deja al presidente con un problema creciente dado el hecho de que muchos estados comienzan a enviar papeletas de voto ausente en los próximos días y semanas. La campaña de Trump insiste en que las encuestas están equivocadas y se jacta de una legión de nuevos votantes de Trump que no se habían detectado previamente y que no estaban activos en 2016.

Los estilos contrastantes de Biden y Trump esta semana apuntan a la elección que se mostrará en un primer debate presidencial ahora crucial en poco más de tres semanas, y que finalmente se decidirá el 3 de noviembre, o cuando se espere que el diluvio de votos por correo estén contados.

¿Acaso una porción suficiente del país todavía quiere un presidente irresponsable y políticamente incorrecto que parezca dispuesto a derribar el país que lo rodea? ¿La conexión cultural que Trump ha forjado con sus fervientes votantes de base, especialmente en cuestiones raciales, reemplazará la inquietud por su mal manejo de una pandemia que ha cerrado la vida normal?

O sin un final a la vista para la crisis, ¿hay 270 votos electorales para elevar a un presidente ya entrado en años, templado y tradicional en Biden, que, en lugar de un alboroto constante, se ofrece a servir como consejero en tiempos difíciles?