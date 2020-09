OPINIÓN | Barr podría inclinar la balanza hacia Trump

Noticias CNN

Nota del editor: Elie Honig es analista legal de CNN y exfiscal federal y estatal. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opinión en cnne.com/opinion

(CNN) — Si anteriormente hubo dudas sobre si William Barr podría estar dispuesto a usar su poder como secretario de Justicia para inclinar la balanza en las próximas elecciones presidenciales, no deberían existir más. Barr pareció confirmarlo en su entrevista con Wolf Blitzer en CNN este miércoles: que estaría dispuesto a violar las normas de larga data del Departamento de Justicia. Es decir, la regla de los 60 días que establece no hacer investigaciones que supongan revelación de información sensible que afecte la elección, para aprovechar la campaña de reelección de presidente Donald Trump.

Barr también afirmó que existe la posibilidad de que en las boletas por correo exista un fraude generalizado. «Las elecciones que se han realizado por correo han tenido fraude y coacción sustanciales», dijo.

Cuando Blitzer le preguntó si podía citar algún enjuiciamiento relacionado con este fenómeno criminal supuestamente generalizado, Barr respondió citando un caso. Sí, uno.

Blitzer le preguntó: «Ha dicho que le preocupa que un país extranjero pueda enviar miles de boletas falsas. ¿En qué se basa eso?».

«Lógica», respondió Barr. «¿Pero has visto alguna evidencia?», presionó Blitzer. «No», respondió Barr.

Estoy tratando de imaginar lo que hubiera sucedido en mis días en el Departamento de Justicia si hubiera hecho una afirmación crucial sobre un caso y, cuando un juez me pidiera pruebas, hubiera respondido que no tenía ninguna, pero que era «lógica». Eso no hubiera terminado bien.

Barr ha dejado completamente en claro que tiene la intención de continuar repitiendo las teorías de conspiración más paranoicas y elaboradas de Trump sobre el fraude masivo en la votación por correo. Si terminamos en un escenario electoral controvertido y temido (pero eminentemente posible), Barr ofrece muchas razones para esperar que está preparado para usar el poder del Departamento de Justicia para inclinar el resultado hacia Trump.

El secretario de Justicia también advirtió otro truco que podría tener bajo la manga. Tradicionalmente, el Departamento de Justicia no anunciará un nuevo caso que tenga implicaciones políticas dentro de este período. Esta regla de 60 días (o la «regla de apagón», como a veces se la llama) refleja el compromiso vital del Departamento de Justicia de mantener su asombroso poder de enjuiciamiento fuera de la política electoral siempre que sea posible.

En esencia, a menos que sea absolutamente inevitable, el Departamento de Justicia se abstendrá de anunciar nuevos cargos o de tomar medidas de investigación abiertas (como ejecutar una orden de registro) que puedan afectar las próximas elecciones. Como dijo Mukasey, designado por los republicanos, mientras se desempeñaba como secretario de Justicia: «En pocas palabras, la política no debe desempeñar ningún papel en las decisiones de los investigadores o fiscales federales con respecto a investigaciones o cargos penales».

Pero contrariamente a la práctica del Departamento de Justicia de ambos partidos políticos, Barr mantiene la puerta cerrada para entregarle a Trump una sorpresa en septiembre u octubre.

Barr ya había señalado que no respetará la regla de los 60 días en lo que respecta a posibles acusaciones resultantes de la investigación en curso de John Durham sobre los orígenes de la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Cuando se le preguntó durante su testimonio ante la Comisión Judicial de la Cámara en julio de 2020 si tendría en cuenta la regla de los 60 días relacionada con la investigación de Durham, Barr respondió rotundamente: «No». Barr reiteró en su entrevista con Blitzer que está al tanto de la regla, pero no cree que se aplique necesariamente a la investigación de Durham. Dijo: «Manejaré estos casos según corresponda, y no creo que nada de lo que hagamos en la investigación de Durham pueda afectar las elecciones».

Para ver un ejemplo de los peligros creados por la violación de la regla de los 60 días, no hay que buscar más allá de 2016 cuando el entonces director del FBI James Comey anunció el resultado de la investigación de Hillary Clinton en julio de 2016 (fuera del período técnico de 60 días) y luego anunció una reapertura de la investigación en octubre de 2016, pocos días antes de las elecciones. Una medida que el inspector general del Departamento de Justicia advirtió más tarde como un «grave error de juicio» que violaba «la práctica de larga data del Departamento».

Barr mismo ha adoptado la política por escrito. El problema es que Barr también ha dejado claro en otros lugares que tiene la intención de aplicarlo de manera selectiva y, no es de extrañar, dada la historia reciente de Barr, en beneficio de Trump. El problema no es si Durham encontrará o no evidencia adicional de irregularidades en el FBI, como ya lo ha hecho con el cargo del abogado del FBI Kevin Clinesmith por falsificar un correo electrónico relacionado con una orden de vigilancia. Si Durham encuentra irregularidades delictivas similares o de otro tipo en otro lugar, se deben presentar esos cargos.

El problema es si Barr se abstendrá de anunciar nuevos cargos dentro del período de 60 días con base en los resultados de esta investigación. Y considerando el testimonio de Barr, en el que hace una distinción, es poco probable. La regla de los 60 días prohíbe el anuncio de nuevas acusaciones cerca de las elecciones si esos casos son políticos. Pero, en la aparente lógica de Barr, cualquier acusación resultante de la investigación de Durham no califica porque él no la considera política.

Esto es una absoluta tontería y Barr debe saberlo. Primero, la propia investigación de Durham, que comenzó en 2019, nació de la política partidista.

A pesar de que tanto las autoridades republicanas como las no partidistas, incluido la Comisión de Inteligencia del Senado liderado por los republicanos, el inspector general no partidista del Departamento de Justicia (originalmente designado por Barack Obama pero mantenido por Trump) y el republicano Robert Mueller, ya han descubierto que la investigación de 2016 sobre la interferencia rusa era necesaria y adecuada, Barr insistió en encargar a Durham que intentara de nuevo darle vida a la ridícula narrativa del «engaño ruso» de Trump. (De manera reveladora, Barr repitió casualmente la teoría de la conspiración de Trump, refiriéndose casualmente al «asunto del caso ruso» en su entrevista con Blitzer).

Barr no solo está torciendo el sentido común para llegar a su conclusión a favor de Trump, sino que también sabe más. Como señaló Ryan Goodman de Just Security, el propio Barr adoptó una visión amplia de la regla de los 60 días durante su primer mandato como secretario de Justicia a principios de la década de 1990.

En ese entonces, Barr dijo esencialmente que cualquier caso, incluso si toca periféricamente a un candidato, cae dentro de la regla. Ahora, Barr parece tener una visión mucho más estrecha que limitaría la regla solo a los casos que acusan a un candidato real o alguien cercano a ese candidato.

Ya hemos visto lo que Barr está dispuesto a hacer, cómo ha torcido los hechos y las normas, una y otra vez, para servir a Trump y a sus aliados. Distorsionó partes del informe Mueller, lo que provocó que el fiscal escribiera una carta en la que se mostraba en desacuerdo con la caracterización de Barr de sus hallazgos. Barr presuntamente presionó al Fiscal Federal para el Distrito sur de Nueva York para que renunciara en circunstancias dudosas, lo que finalmente llevó a la salida del fiscal del Departamento de Justicia.

E intervino en los casos de los aliados y asesores políticos de Trump Michael Flynn y Roger Stone. En el caso de Flynn, Barr intentó desestimar los cargos, pero el tribunal de apelaciones dictaminó que el tribunal de distrito podría llevar a cabo más procedimientos para decidir si iba a conceder la solicitud. Y, en el caso de Stone, Barr anuló a los fiscales del juicio y solicitó una sentencia más baja que Trump finalmente conmutó.

El patrón es claro. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, no se sorprendan si Barr continúa con lo que ha comenzado y usa el poder del Departamento de Justicia para inclinar la balanza a favor de Trump.

Ahora, sus preguntas:

Susan (Ohio): ¿Puede el presidente perdonar a Steve Bannon aunque no haya sido juzgado?

Si. El poder del perdón constitucional es extraordinariamente amplio, prácticamente sin limitaciones explícitas. El artículo II establece que el presidente «tendrá poder para conceder indultos e indultos por delitos contra Estados Unidos, excepto en casos de acusación», lo que significa que el presidente no puede dejar de acusar a un funcionario que ha sido acusado. En resumen, no existe ningún requisito en la Constitución ni en ninguna otra parte de nuestras leyes de que una persona deba ser juzgada, condenada o sentenciada antes de que el presidente pueda otorgar un indulto.

Los presidentes han emitido indultos a lo largo de la historia para personas que ni siquiera han sido acusadas penalmente, y mucho menos condenadas. El entonces presidente Gerald Ford indultó al expresidente Richard Nixon en 1974, poco después de la renuncia de Nixon, pero antes de que fuera acusado de algún delito relacionado con el caso Watergate (o cualquier otra cosa).

En 1977, el entonces presidente Jimmy Carter indultó a los evasores del reclutamiento de la Guerra de Vietnam como grupo, muchos de los cuales nunca habían sido acusados de delitos. Y, en 1868, el entonces presidente Andrew Johnson indultó a los exsoldados confederados, muchos de los cuales no habían sido acusados penalmente.

Alicia (Ohio): ¿Existe una ley federal que requiera que los votantes envíen boletas por correo a través del Servicio Postal de Estados Unidos, o pueden enviar boletas a través de servicios de entrega privados como FedEx o United Parcel Service?

No existe una ley federal que requiera que las boletas por correo se envíen a través del Servicio Postal de Estados Unidos o que prohíba a las personas enviar sus boletas a través de transportistas privados, pero prácticamente todas las partes relevantes desaconsejan depender de transportistas privados. FedEx y United Parcel Service han emitido declaraciones advirtiendo y desalentando a las personas de usar sus servicios para las boletas electorales por correo.

La principal preocupación es que las reglas y regulaciones pueden variar según el estado y el condado, y es posible que no todos los funcionarios electorales acepten la entrega privada. Según los expertos en elecciones, el mejor enfoque para las personas preocupadas por asegurarse de que se cuenten sus boletas es enviarlas por correo lo antes posible o entregar las boletas directamente en lugares seguros o en las oficinas electorales locales.

Greg (California): ¿Puede el presidente eliminar legalmente el límite presidencial de dos mandatos sin la aprobación del Congreso?

No. Incluso si el presidente y el Congreso estuvieran de acuerdo en eso, aún necesitarían más para cambiar el límite presidencial de dos mandatos. Tras una norma no escrita establecida durante mucho tiempo cuando George Washington se negó a postularse para un tercer mandato, el límite de dos mandatos se convirtió formalmente en parte de nuestra Constitución con la ratificación de la Enmienda 22 en 1951, después de que el presidente Franklin Delano Roosevelt rompiera la regla no escrita al postularse y ganar un tercer mandato en 1940 y luego un cuarto en 1944.

La única forma legal de cambiar el límite de dos mandatos es enmendar la propia constitución. Ese es un proceso arduo que, según el artículo V de la Constitución, requiere una propuesta por dos tercios de los votos tanto del Senado como de la Cámara, seguida de la ratificación por tres cuartas partes de los estados. A pesar de las declaraciones de Trump sobre la búsqueda de un tercer mandato o más, casi no hay posibilidad de que veamos una enmienda constitucional que permita que eso suceda.

Tres preguntas para tener en cuenta

1. ¿Los fiscales de Wisconsin o el Departamento de Justicia presentarán cargos por las heridas a Jacob Blake por parte de la policía y, de ser así, qué cargos presentarán?

2. ¿Cómo se pronunciarán los tribunales sobre las impugnaciones a los estados que envían boletas por correo a los votantes en Nevada y Nueva Jersey?

3. Ahora que el caso de Michael Flynn está nuevamente ante el juez federal de primera instancia, ¿desestimará la condena de Flynn o la mantendrá en su lugar?