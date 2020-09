El huracán Nana toca tierra en Belice

Noticias CNN

(CNN) — El huracán Nana tocó tierra la madrugada de este jueves en la costa de Belice, entre Dangriga y Placencia, de acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, Nana se encontraba a 80 kilómetros al sur de la ciudad de Belice y se movía a una velocidad de 26 km/h, según el reporte.

En la trayectoria pronosticada, Nana se moverá tierra adentro sobre Belice y Guatemala este jueves.

Está en vigencia un aviso de huracán en la costa de Belice, desde la Ciudad de Belice hacia el sur hasta la frontera entre Belice y Guatemala.

Una vigilancia de huracán está en efecto para la costa de Belice al norte de la Ciudad de Belice hasta la frontera entre Belice y México, dice el reporte.

(Photo by JOSE A. SANCHEZ / AFP) (Photo by JOSE A. SANCHEZ/AFP via Getty Images)

Un aviso de tormenta tropical está en efecto para Yucatán, México, desde Puerto Costa Maya hasta Chetumal. También en la costa de Belice al norte de la ciudad de Belice hasta la frontera entre Belice y México. Además para la costa del Mar Caribe de Guatemala y la isla Roatan y las islas de la Bahía de Honduras.

Una vigilancia de tormenta tropical está vigente para la costa norte de Honduras desde Punta Patuca hacia el oeste hasta la frontera con Guatemala, señala el reporte.