Más de 50 millones de personas estarán bajo alertas de calor extremo en EE.UU. este fin de semana festivo

(CNN) — Más de una decena de estados en EE.UU. podrían registrar temperaturas récord este fin de semana festivo.

Todos los estados a lo largo y al oeste de la divisoria continental tendrán temperaturas superiores al promedio desde este sábado hasta el lunes. La mitad oriental del país comenzará a experimentar un cambio hacia temperaturas ligeramente más frías y más estacionales este fin de semana del Labor Day, Día del Trabajo en el país.

Calor récord para el Oeste

Casi 45 millones de personas estaban bajo vigilancias o advertencias de calor excesivo este jueves, y se espera que ese número aumente a más de 50 millones el fin de semana, a medida que el calor extremo se extiende hacia el este a otros estados.

Si bien la ola de calor principal realmente aumentará este viernes en la mayoría de áreas de California, se espera que el domingo sea el día más caluroso, con temperaturas de hasta 46 grados centígrados fuera de las playas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

#SOCAL we have Dangerous heat coming this holiday weekend! High risk of heat-related illness, power outages and large #brushfires. Please use extra caution – let’s get through this #heatwave safely!! #CAwx #LAheat pic.twitter.com/YzyA2yXH8W

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 2, 2020

Más de 125 récords en las temperaturas podrían registrarse entre el sábado y el lunes, con incluso otros máximos posibles para las temperaturas bajas más cálidas en el mismo período.

«Se pronostica que el Valle de la Muerte tendrá máximos de 51,6 grados centígrados durante cuatro días consecutivos desde este viernes al lunes», dijo el meteorólogo de CNN Pedram Javaheri. «Eso no solo rompería los récords diarios de los cuatro días, al hacer que esta sea la racha de calor de septiembre más caliente hasta ahora registrada, sino que también establecería un nuevo récord histórico en septiembre», explicó.

Javaheri dijo que de los 3.240 días de septiembre registrados desde 1911, solo en nueve de ellos el Valle de la Muerte alcanzó 49 grados centígrados o más. Increíblemente, ¡se prevé que los próximos cinco días superen ese número!

El Servicio Meteorológico Nacional incluso advirtió que se espera que este fin de semana sea peor que la reciente ola de calor de agosto que vivió la región, la cual provocó apagones continuos en el área.

Otro pronóstico aterrador es que el calor extremo generará a un alto peligro de incendios durante el fin de semana hasta el Labor Day.

Montaña rusa de temperaturas para el Medio Oeste

En Minnesota, Iowa, Nebraska y las Dakotas, el sábado se sentirá como un día de verano con temperaturas muy por encima del promedio. Pero, para el lunes eso cambiará, ya que esos mismos estados tendrán una caída en las temperaturas máximas cercanas 10 grados centígrados.

Fargo, en Dakota del Norte, por ejemplo, pasará de una temperatura de 27 grados centígrados este sábado a 18 grados centígrados el lunes. Rapid City, en Dakota del Sur, pasará de 34 grados centígrados el sábado a 23 grados centígrados el lunes. Otras ciudades como Chicago, St. Louis, Oklahoma City y Dallas también deberían tomar nota de estos cambios de temperatura, ya que ese aire más frío continuará extendiéndose hacia el sur y el este la próxima semana.

Además de los cambios de temperatura, existen grandes diferencias en las probabilidades de lluvia durante el fin de semana. En Chicago, Milwaukee, Green Bay y Traverse City, Michigan, habrá sol pleno este sábado, y un cambio rápido a lluvias y tormentas eléctricas para el domingo.

El calor se retira en el Sureste

Después de una semana muy calurosa, este fin de semana será bastante refrescante para las Carolinas y Virginia. Durante varios días de esta semana se emitieron advertencias de calor y/o advertencias de calor excesivo para la región, que registró temperaturas cercanas los 35 grados centígrados con índices de calor algunos grados por encima.

El sábado, domingo y lunes, esas temperaturas bajarán hasta cerca de los 29 grados centígrados en Raleigh, Carolina del Norte, y Norfolk y Richmond, Virginia. Wilmington, en Carolina del Norte, y Myrtle Beach, en Carolina del Sur, también tendrán temperaturas que disminuyen hasta cerca de los 29 grados centígrados, pero los residentes tendrán que lidiar con algunas lluvias y tormentas eléctricas.

Otras áreas que han sido afectadas por fuertes lluvias e inundaciones en los últimos días tendrán por fin un poco de aire más seco. Dallas, Oklahoma City y Little Rock, en Arkansas, experimentarán sol los tres días del fin de semana festivo, después de haber estado bajo vigilancia por inundaciones a principios de la semana.

Para aquellos a lo largo de la costa del Golfo que aún se recuperan del huracán Laura, seguirá siendo un fin de semana húmedo. Las temperaturas para Beaumont, Texas, y Lake Charles, Louisiana, estarán alrededor de los 35 grados centígrados, con el índice de calor un par de grados por encima de sábado a lunes. También habrá algunas posibilidades de tormentas eléctricas bajas todos los días en toda la región, principalmente el sábado y el domingo.

Un adelanto del otoño para el Noreste

Al Noreste, este fin de semana festivo será un primer encuentro con el otoño. Debido al aire seco en gran parte de la región y temperaturas regulares o ligeramente por debajo de lo normal, será bastante refrescante después de un verano muy caluroso.

De hecho, algunos lugares registraron temperaturas sin precedentes. La ciudad de Nueva York (LaGuardia), Burlington, Vermont, Portland, Maine, State College, Pensilvania e incluso Providence, Rhode Island, alcanzaron el récord del verano más caluroso (del 1 de junio al 31 de agosto).

It was a warmer than normal summer (meteorological summer is June/July/August) across the Eastern US, with many locations seeing average summer temperatures among the top 10 warmest on record for that location. 17 climate sites broke or tied their record for the warmest summer. pic.twitter.com/D32faQ2C9Q

— NWS Eastern Region (@NWSEastern) September 1, 2020

Este fin de semana, sin embargo, Nueva York y Baltimore tendrán sol pleno, con temperaturas altas en el entorno de los 27 grados centígrados de sábado a lunes.

Boston y Providence también tendrán sol, pero con temperaturas máximas entre los 24 y 26 grados centígrados, lo que las sitúa a solo unos pocos grados por encima de las temperaturas medias para el comienzo del otoño.

Labor day is just around the corner, and the weather looks promising for a beautiful weekend! Expect clear and dry conditions this weekend! The confidence in Monday’s forecast is not as high at this time, but it looks sunny and warm as well. 😎 #PAwx #LaborDayWeekend pic.twitter.com/P0OU6SpCTj

— NWS State College (@NWSStateCollege) September 2, 2020