Neymar, Di María y Paredes serían los jugadores del PSG que dieron positivo por covid-19

(CNN Español) — La estrella del fútbol Neymar es uno de los tres jugadores del Paris Saint-Germain que ha contraído coronavirus, según varios informes, incluido The New York Times, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

Los medios franceses dijeron que el joven de 28 años junto con Ángel Di Maria y Leandro Paredes dieron positivo después de regresar de unas vacaciones en Ibiza, España.

El miércoles temprano, un comunicado de prensa del PSG decía: “Tres jugadores se confirmaron positivos después de una prueba Sars CoV2 y se han sometido a los protocolos de salud adecuados. Todos los jugadores y el personal continuarán siendo evaluados durante los próximos días».

CNN se puso en contacto con cada uno de los representantes de los tres jugadores para obtener comentarios. El club se negó a confirmar la identidad de los jugadores a CNN.

El periódico deportivo francés L’Equipe reveló la identidad de los jugadores junto con muchos otros medios de comunicación.

Neymar es el futbolista más caro del mundo tras fichar por el PSG por 263 millones de dólares en 2017. Hace diez días, el brasileño formó parte del equipo del PSG que perdió en la final de la Champions.

Neymar, junto con los otros dos jugadores, ahora enfrenta la perspectiva de perderse el inicio de la nueva temporada, que comenzará el 10 de septiembre. Existen protocolos estrictos que requieren que los jugadores que hayan dado positivo por el virus se autoaislen.