Mientras los casos de coronavirus en EE.UU superan los 6 millones, Birx dice que la sola vacuna no detendrá la propagación del virus

(CNN) — A medida que Estados Unidos supera los 6 millones de casos de covid-19, la coordinadora del grupo de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca instó a los estadounidenses a no esperar una vacuna para detener la propagación comunitaria del virus.

«Haz lo correcto hoy», dijo la Dra. Deborah Birx. «Porque si hacemos lo correcto hoy, entraremos al otoño con muchos menos casos».

Mientras los investigadores se apresuran a desarrollar una vacuna para controlar el virus, los expertos en salud y los funcionarios continúan diciendo que las medidas preventivas, como usar una máscara, practicar el distanciamiento físico y evitar las multitudes pueden mantener bajas las infecciones y las economías abiertas. Pero a medida que la pandemia se prolonga, a los expertos les preocupa que el público se haya fatigado o se haya vuelto complaciente con esas medidas.

«En este momento, ganamos libertad mediante el uso de nuestras máscaras y distanciamiento físico», dijo Birx.

La experta instó a la vigilancia, y señaló que las multitudes reunidas en los lugares de conciertos pueden propagar el virus, pero también las personas reunidas en el patio trasero de una casa.

«Sabemos que no siempre podemos ser perfectos. Sabemos que publicaremos este mensaje sobre reuniones privadas y algo sucederá y te darás cuenta de que has estado en una situación, has estado rodeado de gente, que no has usado una máscara», dijo Birx. «Ese es el momento de asegurarse de que estás protegiendo a los demás en tu hogar y a tu alrededor usando una máscara cuando estés cerca de ellos, incluso si son familiares».

Las revisiones de vacunas buscan aumentar la confianza del público

Birx dijo que tiene la esperanza de que los estadounidenses opten por vacunarse una vez que los datos estén disponibles para demostrar que las vacunas en proceso son seguras y eficaces.

Una encuesta de CNN de este mes muestra que el 40% de los estadounidenses no quieren recibir una vacuna contra el coronavirus cuando esté disponible, incluso si es gratis y de fácil acceso. Una absorción tan baja de la vacuna podría obstaculizar la capacidad de controlar el virus y volver a la normalidad.

Para aumentar la confianza del público, varios médicos y expertos destacados han pedido la creación de una comisión independiente separada de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para revisar los datos de los ensayos de vacunas contra el coronavirus.

«Escucho esto de mis compañeros, de médicos y enfermeras: no son anti-vacunas. Son profesionales de la vacuna. Vacunaron a sus propios hijos. Pero son escépticos acerca de esta vacuna», dijo la Dra. Kathryn Stephenson, directora de la unidad de ensayos clínicos del Centro de Investigación de Virología y Vacunas del Centro Médico Beth Israel Deaconess.

Parte del problema es que se percibe que la FDA está contaminada debido a una autorización prematura de hidroxicloroquina y plasma convaleciente, dijo la Dra. Rochelle Walensky, jefa de enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts.

Pero Paul Mango, subjefe de personal de políticas del Departamento de Servicios Humanos de Salud de EE.UU., dijo que la eventual aprobación de la vacuna contra el coronavirus será la misma que la de cualquier otra vacuna.

«Existe una cosa llamada Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos (DSMB por sus siglas en inglés), un organismo independiente que se asigna a cada ensayo clínico», dijo Mango durante una conferencia telefónica. “No tenemos información sobre los datos hasta que el DSMB dice que podemos verlos. Pueden regresar y decir: ‘Esta no es una buena vacuna’. Podrían regresar incluso antes de que tengamos 30.000 personas inscritas y decir ‘Tenemos suficiente. Esto se ve muy bien’».

Con las fronteras de Canadá y México cerradas, los estadounidenses están atrapados en su propio sistema de salud

Los casos en Florida y Georgia han disminuido

Aunque el número de casos sigue aumentando en todo el país, al menos dos estados que habían visto anteriormente un aumento ahora están reportando alguna mejora.

El Departamento de Salud Pública de Georgia informó el domingo 1.298 nuevos casos de covid-19, lo que marca la primera vez que el estado informa menos de 1.300 casos diarios en más de dos meses.

Florida, mientras tanto, informó el domingo su cifra de muertes diarias más baja en meses: 14.

Ninguno de los estados ha alcanzado esos puntos de referencia desde el 22 de junio.

Florida y Georgia se encuentran entre los cinco estados más importantes del país en términos de recuentos totales de infecciones.

‘Tenemos poder contra este virus, pero requiere que todos ejerzamos nuestro poder juntos’

El coronavirus sigue siendo una seria amenaza en EE.UU., pero el conocimiento adquirido sobre el virus durante los últimos seis meses significa que los estadounidenses tienen poder contra él, dijo Birx.

«Vemos las cifras en la televisión y en las noticias todos los días del número de estadounidenses que han perdido la vida a causa de este virus. No perdemos a tantos estadounidenses por un virus como el de la gripe todos los años», dijo Birx durante una aparición en los medios en Minnesota. «Entonces, esta es una seria amenaza».

Pero, dijo, Estados Unidos sabe cómo detener la transmisión.

Los últimos seis meses de la pandemia han brindado una idea de por qué son importantes las máscaras, que las máscaras caseras de dos capas son efectivas y el distanciamiento físico es importante, dijo Birx.

«No solo el virus es real, las consecuencias del virus son reales. Las hospitalizaciones que todavía tenemos cada semana son reales. La cantidad de estadounidenses que hemos perdido por este virus es real», dijo Birx. «Pero lo que también es real es que tenemos una manera de prevenir su propagación, y creo que esto realmente debe ser un mensaje equilibrado de ‘tenemos poder contra este virus, pero requiere que todos ejerzamos nuestro poder juntos’».

