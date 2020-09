Anuncio de una boda se vuelve viral después de que la exesposa del novio revelara que él la engañó cuando conoció a la novia

Noticias CNN

(CNN) –– Cuando Nikyta Moreno vio a su exesposo en la sección de bodas del diario The New York Times, se dio cuenta de que él la había engañado. Ahora, después de publicar su versión de los hechos, la redes sociales la han respaldado.

«Según el artículo (de The New York Times), la pareja, Rob y Lauren, comenzó su relación en enero de 2017. También decía que él nunca había estado casado antes. Eso fue una novedad para mí, porque yo era su esposa en enero de 2017″, escribió Moreno en un artículo para The New York Post.

«Nos separamos a finales de marzo de ese año, divorciándonos oficialmente en enero de 2018, y nunca entendí exactamente por qué. Hasta que lo leí en el Times«, añadió.

El anuncio de la boda en The New York Times, publicado originalmente el 7 de agosto, relata el encuentro de Lauren Maillian y Robert Palmer.

Comienza con un tierno encuentro en un gimnasio («Ella era una de las pocas mujeres que levantaba pesas y era deslumbrante», dijo Palmer al periódico), narra su noviazgo (eran del mismo tipo de personalidad Meyers-Briggs) y termina con su compromiso final y la boda en un museo de arte en Connecticut.

En la cita final de la historia, Palmer llama a Maillian «la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Esta es la conexión más profunda y significativa que he tenido».

Moreno dijo que ella y Palmer se casaron en una ceremonia civil en 2015, y estaban en medio de planear una gran boda para agosto de 2017. Pero él terminó la relación en marzo, lo que fue un cuchillo en la espalda para Moreno.

«Era mi mejor amigo y toda mi vida quedó destruida», dijo en el The New York Post. «Pero sabía que algo más estaba mal. Sospechaba que me había engañado, pero cuando lo confronté, nunca me respondió del todo».

A medida que las historias se difundían internet, la gente respondió de varias maneras, desde la conmoción hasta el desdén general por el novio.

«Me estoy DEVORANDO esto», escribió Ira Madison III, presentador del podcast «Keep It». «Necesito una entrevista con la nueva esposa ahora… ¿cuándo se enteró ella… fue también después de esto?»

CNN contactó a Palmer para que hiciera comentarios sobre esta historia, pero no recibió una respuesta de inmediato.

En respuesta a The New York Post, Palmer dijo: «Nikyta y yo nos separamos y ambos accedimos a un divorcio mutuo y amistoso. Todo esto es muy sorprendente para mí y no sabía que alguna vez hubo un problema. Estoy feliz con mi familia y le deseo a Nikyta lo mejor».

Desde entonces, The New York Times añadió una corrección a la historia: «Una versión anterior de este artículo indicaba erróneamente el estado civil anterior del novio, Robert Palmer. El señor Palmer había estado casado anteriormente».