El tuit con más ‘me gusta’ en la historia de Twitter ahora le pertenece a Chadwick Boseman

Noticias CNN

(CNN) — El tuit que anunció la muerte de Chadwick Boseman es ahora el mensaje con más ‘me gusta’ de todos los tiempos en esta plataforma.

Así lo confirmó Twitter en su cuenta verificada el sábado: «El tuit con más me gusta. Un tributo digno de un rey». #WakandaForever

Most liked Tweet ever.

A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

— Twitter (@Twitter) August 29, 2020

La cuenta de Boseman compartió una imagen en blanco y negro de él con una declaración que confirmaba que había perdido una batalla de cuatro años contra el cáncer de colon el viernes. Tenía 43 años.

El mensaje se volvió viral y ahora se encuentra en la cima del tablero de métricas de Twitter con más de 5,7 millones de ‘me gusta’.

MIRA: Muere Chadwick Boseman, actor de «Black Panther»: repasamos su carrera y su discurso a estudiantes universitarios

A este tuit le sigue uno de Barack Obama en 2017, que incluía una cita de Nelson Mandela. La frase y la imagen ha recibido más de 4,3 millones de ‘me gusta’.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017