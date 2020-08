OPINIÓN | Exfuncionarios de Trump, si vieron algo díganlo

Noticias CNN

Nota del editor: Juleanna Glover es asesora de presidentes ejecutivos corporativos y ha trabajado como asesora de muchos políticos republicanos, incluido el exvicepresidente Dick Cheney, el alcalde Rudy Guiliani y el difunto senador John McCain. Es miembro del Consejo Asesor de Políticas del Instituto Biden, un centro de investigación y políticas de la Universidad de Delaware. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opinión en cnne.com/opinion

(CNN) — De alguna manera, Miles Taylor estaba siendo sumamente desleal cuando anunció esta semana que estaba formando un grupo de funcionarios actuales y anteriores de Trump que se unirán a él para declarar públicamente que 4 años más del presidente Donald Trump serían catastróficos para el país.

Pero Taylor, quien se desempeñó en el Departamento de Seguridad Nacional como jefe de gabinete, debería ser un modelo para los funcionarios actuales y anteriores de Trump. La mayoría debería decir lo que sabe en su corazón antes de las elecciones.

Taylor dijo que fue testigo de que el presidente Trump anteponía repetidamente sus propios intereses políticos a la seguridad nacional del pueblo estadounidense. Describió 4 años más de Trump como «impensables«. Hay otros altos funcionarios actuales y anteriores de Trump que piensan lo mismo. Los años de Trump están llenos de informes de empleados que susurran de forma anónima sus preocupaciones a los medios y aliados externos.

Algunos pueden decir que compartir secretos del santuario interior de la Casa Blanca es deshonroso, incluso despreciable. Eso es cierto, en un nivel. Pero hay un valor más alto e importante en juego aquí que la lealtad a su jefe: la lealtad a su país.

Para los funcionarios anteriores y actuales que han presenciado un comportamiento presidencial que les asegura que un segundo mandato de Trump sería devastador para Estados Unidos, la indiscreción palidece como un vicio en comparación con el silencio y la complicidad en dañar a su país.

MIRA: OPINIÓN | De repente, el equipo de Trump se preocupa por la diversidad

Algunos de estos funcionarios probablemente nunca pensaron que era una buena idea que Trump fuera presidente en primer lugar. Estos durmientes silenciosos se presentaron en Trump Tower durante la transición como tecnócratas discretos, aunque con vínculos de larga data con el movimiento conservador.

Deben compartir ejemplos específicos de comportamiento presidencial que sustentan sus creencias. Taylor habló de un presidente convencido de que tiene «poderes mágicos» que reemplazan el estado de derecho, un hombre que quería retener la ayuda de emergencia a los ciudadanos que viven en California como castigo político, usar la separación de familias como disuasivo para quienes buscan refugio y que entrará en un segundo mandato más envalentonado para usar el poder para «conmoción y asombro».

Siguiendo su ejemplo, los funcionarios deben proporcionar tantos detalles como sea posible, incluso decir los nombres de otras personas en la sala a quienes se les pedirá que corroboren las cuentas.

Algunos exfuncionarios de Trump que ya están fuera de su cargo pueden pensar que morderse la lengua tiene sus ventajas. No hay. Nuestra pregunta a estos exfuncionarios es: ¿cree que cuatro años más de Trump serían devastadores para este país? Si la respuesta es sí, hable pronto.

Diga lo que vio y lo que sabe. No es más seguro sentarse tranquilamente al margen, no a largo plazo para las carreras de estos exfuncionarios y, ciertamente, no para Estados Unidos. Los exfuncionarios de alta jerarquía que se sientan en silencio enfrentan la condena de la mayoría de los estadounidenses y la pluralidad de liderazgo empresarial, cultural y académico. Se puede argumentar que adoptar una posición moral ahora mejora enormemente sus perspectivas profesionales a largo plazo en todos los lugares habituales del servicio posgubernamental. Es un cálculo egoísta, pero cada uno lo pesará, inevitablemente.

Guardar silencio también relega para siempre a estos funcionarios actuales y anteriores al ala Trump del partido. ¿Realmente quieren formar parte del personal de las campañas electorales de Donald Jr., Jared o Ivanka? Al ponerse de pie ahora, pueden ser los arquitectos del futuro republicano pos (y tal vez anti) Trump.

MÁS: Michael Cohen: no crean ni una sola de las palabras que Trump murmura

Cada nuevo relato del libertinaje de Trump del sagrado oficio de la presidencia puede ser solo otra gota en el balde ya rebosante de informes escandalosos. Pero los informes de los medios sobre estos miembros actuales y anteriores que comparten lo que saben, día tras día, pueden marcar la diferencia.

Si parece que Trump podría lograr otra victoria, cada funcionario actual debe sopesar si continuará en un segundo mandato. Si pueden soportar el servicio continuo y la elección parece demasiado cercana para convocar, la historia debería darles un salvoconducto a estos servidores públicos si permanecen en silencio. Todos nos beneficiamos de su sacrificio.

Si lo duda, considere qué daño se podría hacer si otro matón de Trump no calificado asumiera sus responsabilidades en puestos clave para nuestra defensa y economía. Para estos pocos que comprenden el peligro que representa Trump, el mandato moral de continuar sirviendo puede ser más valioso para nuestro bien colectivo que la liberación redentora de decir lo que saben que es verdad: el hombre no es apto para la oficina oval.

Algún día podrán contar sus historias, pero tal vez no a tiempo para hacer una diferencia significativa al detener lo que sin duda temen: 4 años más.

Más allá de estos pocos tecnócratas cruciales, todos los funcionarios actuales y anteriores de Trump que saben en su corazón que otros cuatro años bajo Trump son una amenaza irreconciliable para la nación deberían hablar pronto. Si vieron algo, deberían decirlo.