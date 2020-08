Fauci dice que estaba en cirugía cuando se discutieron las nuevas pautas de los CDC sobre pruebas de coronavirus

Noticias CNN

(CNN) –– El Dr. Anthony Fauci, miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca y principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., informó que estaba en medio de una cirugía el pasado 20 de agosto, por lo que no hizo parte de la reunión del grupo en la que se discutieron las pautas actualizadas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las cuales sugieren que las personas asintomáticas con coronavirus no necesitan hacerse la prueba de detección, incluso si han estado en contacto cercano con una persona contagiada.

«Estaba bajo anestesia general en el quirófano y no participé en ninguna discusión o deliberación sobre las nuevas recomendaciones de pruebas de detección» en esa reunión, le dijo Fauci al Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico en jefe de CNN.

«Me preocupa la interpretación de estas recomendaciones y me preocupa que le dé a la gente la suposición incorrecta de que la propagación asintomática no es una gran inquietud. De hecho lo es», señaló Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Los comentarios de Fauci socavan las afirmaciones del almirante Brett Giroir, el funcionario designado por la administración para las pruebas de coronavirus, quien aseguró a los periodistas este miércoles que las nuevas pautas de los CDC tenían el sello de aprobación del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca. Cuando se le preguntó a Giroir si Fauci había autorizado las directrices, Giroir repondió: «Sí, todos los documentos aprobaron esto antes de que llegara al nivel del grupo de trabajo».

«Trabajamos en esto todos juntos para asegurarnos de que hubiera un consenso absoluto que reflejara la mejor evidencia posible y la mejor salud pública para el pueblo estadounidense», señaló Giroir momentos antes, y también rechazó la noción de que las nuevas pautas son el resultado de una presión política. “Yo trabajé en ellos, el Dr. Fauci trabajó en ellos, la Dra. (Deborah) Birx trabajó en ellos. El Dr. (Stephen) Hahn trabajó en ellos», insistió.

Los antecedentes de las nuevas pautas

Las nuevas directrices de los CDC parecieron resultar de una idea planteada al grupo de trabajo por parte del director de la agencia, Robert Redfield, un mes antes, cuando un aumento en los casos de coronavirus estaba agotando los recursos de pruebas de EE.UU. y algunos miembros buscaban nuevos mensajes sobre cómo detener el exceso de exámenes.

En lugar de continuar impulsando a cualquier persona que haya tenido contacto cercano con alguien contagiado a hacerse la prueba, Redfield sugirió que los CDC podrían flexibilizar la pauta, al considerar que un examen resulta innecesario para quienes por lo demás están sanos y no experimentan ningún síntoma, según dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto. A los expertos les preocupa que esto disuada las pruebas generalizadas para individuos asintomáticos, las cuales podrían ayudar a controlar la pandemia.

La propuesta provocó la resistencia inmediata de varios miembros del grupo de trabajo de coronavirus. Durante una reunión de dicho cuerpo este el jueves, los integrantes debatieron las pautas en profundidad y de manera presencial, cuando Fauci se encontraba ausente.

Las nuevas directrices se publicaron silenciosamente en el sitio web de los CDC este lunes, pero captaron la atención de los medios en la noche del martes, lo que su vez generó una avalancha de críticas por parte la comunidad de salud pública.

Las pautas actualizadas sorprendieron a algunos funcionarios federales de salud que generalmente están informados sobre asuntos del coronavirus. Además, muchos funcionarios de salud estatales tampoco estaban al tanto del cambio. Múltiples funcionarios de salud federales luchaban este miércoles por comprender el impacto de las nuevas directrices y quién impulsó la modificación.

Lo que dicen los funcionarios

El presidente Donald Trump ha criticado repetidamente las pruebas generalizadas en EE.UU., al afirmar falsamente que son la causa de los aumentos de casos de covid-19 en el país. Incluso, ha sugerido que EE.UU. debería disminuir la velocidad de las pruebas. Esos comentarios y las sorprendentes directrices de los CDC llevaron a acusaciones de que las nuevas medidas tenían origen político y no científico.

«Viene de arriba hacia abajo», le aseguró un funcionario de salud federal a CNN acerca de las nuevas directivas.

Giroir insistió en que la decisión se basó en la ciencia y la evidencia, además de asegurar que «no hubo instrucciones del presidente Trump, el vicepresidente o el secretario [del Departamento de Salud] sobre lo que debemos hacer y cuándo».

«Se trata de decisiones basadas en la evidencia que son impulsadas por los científicos y médicos, tanto dentro de los CDC con mi oficina en el laboratorio del grupo de trabajo, como ciertamente entre los miembros del grupo de trabajo», sostuvo Giroir.

Por su parte, Redfield indicó en un comunicado enviado a CNN este miércoles que las «pautas actualizadas, coordinadas en conjunto con el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, recibieron la atención, consulta y aportes adecuados de los expertos del grupo de trabajo».

«Estamos poniendo el énfasis en realizar pruebas a personas con enfermedades sintomáticas, personas con una exposición significativa, poblaciones vulnerables que incluyen hogares de ancianos o centros de atención a largo plazo, trabajadores críticos de infraestructura, trabajadores de la salud y socorristas, o aquellas personas que pueden estar asintomáticas cuando los funcionarios médicos y de salud pública les dan prioridad», añadió.

Las pautas anteriores de los CDC sobre las pruebas de detección decían que cualquier persona que haya tenido contacto cercano con alguien contagiado de coronavirus debe hacerse la prueba, tenga o no síntomas.

El sitio web fue modificado y ahora se lee: «Si usted ha estado en contacto cercano (a menos de 2 metros) de una persona con una infección por covid-19 durante al menos 15 minutos, pero no tiene síntomas, no es necesaria una prueba a menos que sea una persona vulnerable o su proveedor de atención médica o funcionarios de salud pública estatales o locales le recomiendan que se haga una».

Redfield sostuvo en su declaración que cualquier persona que haya estado en contacto cercano con un paciente confirmado o probable de covid-19 debe monitorear sus síntomas, usar una máscara, mantenerse al menos a 2 metros de distancia de los demás, lavarse las manos y hablar con un médico. proveedor o de salud pública «para determinar si (una) prueba es necesaria».

«Las pruebas están destinadas a impulsar acciones y lograr objetivos específicos de salud pública. Todas las personas que necesitan una prueba de covid-19 pueden hacérsela. Todos los que quieran una prueba no necesariamente requieren una prueba; la clave es involucrar a la comunidad de salud pública necesaria en la decisión con la acción de seguimiento apropiada», dijo Redfield. Luego agregó: «Se pueden considerar pruebas para todos los contactos cercanos de pacientes confirmados o probables de covid-19».

Preguntas por la evidencia que respalda los cambios

El Dr. Carlos del Río, especialista en enfermedades infecciosas y decano asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, dijo en el programa «CNN Newsroom» este miércoles que los CDC no han proporcionado evidencia para explicar los cambios. «Quiero decir, la evidencia de la que tengo conocimiento al día de hoy es que cerca del 40% de los casos son asintomáticos y las personas asintomáticas transmiten la infección», señaló del Río.

«Entonces, no hacer pruebas, quiero decir, si has estado en contacto con alguien durante unos minutos, está bien. Pero si has estado en contacto durante 15 minutos y esa persona no tiene una máscara, creo que necesitas hacerte la prueba sin importar si tienes síntomas o no», agregó.

La presidenta de la Asociación Médica Estadounidense, Dra. Susan Bailey, pidió a los CDC y al Departamento de Salud que «divulguen la justificación científica» de los cambios.

«Después de meses de esta pandemia, sabemos que el covid-19 se transmite por personas asintomáticas. Sugerir que las personas sin síntomas, que han estado expuestas a personas positivas covid-19, no necesitan pruebas es una receta para la propagación comunitaria y para más picos de coronavirus», destacó Bailey dijo en un comunicado.

Según la Dra. Rochelle Walensky, jefa de la División de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Massachusetts, las pruebas son una piedra angular para controlar los brotes de cualquier enfermedad infecciosas. En conversación con el programa «CNN Newsroom», Walensky dijo: «Creo que necesitamos entender completamente que una de las mejores intervenciones que tenemos contra covid-19 en este momento, además de las máscaras y el distanciamiento, es probar, es la tríada, son las cosas que tenemos que hacer. Entonces, cualquier cosa que defienda para menos pruebas en lugar de más es probablemente la decisión equivocada».

También insistió en que «cuando tenemos tantas enfermedades asintomáticas que propagan nuevas infecciones, necesitamos hacer pruebas de vigilancia».

Por su parte, California, no acatará las nuevas pautas, dijo el gobernador Gavin Newsom en una conferencia de prensa.

«No estoy de acuerdo con las nuevas pautas de los CDC, punto final, y no es la política del estado de California», señaló Newsom, un demócrata. «No seremos influenciados por ese cambio. Estamos influenciados por aquellos que son expertos en el campo que piensan muy diferente al respecto».