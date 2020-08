Se postergan juegos de la NBA tras el caso de Jacob Blake

Noticias CNN

(CNN Español) — Los Bucks de Milwaukee no se presentaron este miércoles a su partido de postemporada de la NBA frente al Magic de Orlando, y otros dos juegos tampoco se disputarán este noche, según información de que obtuvo CNN. Es un hecho ocurre en medio de protestas por el caso de Jacob Blake, un hombre baleado varias veces por la policía en Kenosha, Wisconsin, que quedó paralizado y su familia espera «un milagro», dijeron sus abogados.

El Departamento de Policía de Kenosha investiga estos hechos que desencadenaron violentas protestas en la ciudad, que amaneció los últimos tres días con toque de queda.

En la NBA, los Bucks de Milwaukee, el mejor equipo de la Conferencia Este, no salieron a disputar el quinto juego de su serie de postemporada, frente al Magic de Orlando. Los Bucks lideran la serie 3-1 y esta misma noche podrían haber logrado la cuarta victoria que les permitiera alcanzar la próxima fase en los playoffs.

Sin embargo, el equipo decidió boicotear el juego y no disputarlo, según la transmisión de NBATV.

En las horas previas al partido, el equipo tuiteó imágenes de miembros de su plantel manifestándose por varias causas.

También este miércoles, los Rockets de Houston tienen un juego frente al Thunder del Oklahoma City, al igual que los Lakers de Los Ángeles ante los Trail Blazers de Portland. Esos partidos también se postergarán.

Estas son algunas de las imágenes que compartieron los Bucks desde su cuenta de Twitter:

“It is a great challenge to have an appreciation and a desire to want change. To want something different and better in Kenosha, Milwaukee and Wisconsin and then to go out and play a game.” pic.twitter.com/BCmHZdFf1P

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020

SAY IT LOUDER FOR THOSE IN THE BACK. pic.twitter.com/3UeI9OdU7I

— Bucks In Six (@BucksInSix) August 26, 2020