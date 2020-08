Laura es ahora un huracán categoría 4: ¿qué significa eso exactamente?

Noticias CNN

(CNN) –– El huracán Laura pronto golpeará el suroeste de Louisiana y las costas superiores de Texas.

El fenómeno se ha intensificado rápidamente, con vientos que aumentaron 104 kilómetros por horas de velocidad en solo 24 horas. Además, tocará tierra como un huracán de categoría 4 extremadamente poderoso y peligroso.

Laura es ahora el huracán de agosto más poderoso en el Golfo de México desde que Katrina arrasó hace 15 años.

Lugares desde Port Arthur, en Texas, hasta Lake Charles, Louisiana, sufrirán un huracán de 240 kilómetros por hora directamente de frente.

Esto es lo que se puede esperar de un huracán categoría 4

Habrá «daño catastrófico» cuando un huracán categoría 4 llegue a tierra, indica el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). «Las casas bien construidas pueden sufrir daños severos con pérdida de la mayor parte de la estructura del techo y/o algunas paredes exteriores. La mayoría de los árboles se romperán o serán arrancados de raíz, y los postes de energía caerán. Los árboles caídos y los postes de energía aislarán las áreas residenciales. Los cortes de energía durarán de semanas a posiblemente meses. La mayor parte del área será inhabitable durante semanas o meses», añade la entidad.

Además de los vientos, los impactos incluyen más de 30 centímetros de lluvia en algunos lugares, tornados aislados para otros y, como dijo este miércoles el NHC, una «marejada ciclónica insuperable» para muchos.

Unsurvivable storm surge with large and destructive waves will cause catastrophic damage from Sea Rim State Park, Texas, to Intracoastal City, Louisiana, including Calcasieu and Sabine Lakes. This surge could penetrate up to 30 miles inland from the immediate coastline. #Laura pic.twitter.com/bV4jzT3Chd

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

Se han emitido evacuaciones obligatorias para los residentes en las costas que se encuentran en el camino de Laura, debido a ese escenario extremo de marejada ciclónica.

Louisiana y Texas, por supuesto, no son ajenos a los huracanes. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica afirma que Louisiana ha sido golpeada directamente por 54 huracanes, 17 de estos importantes, y Texas por 64 huracanes, 19 de los cuales fueron importantes, desde que comenzaron los registros a mediados del siglo XIX.

Sin embargo, ninguno de categoría 4 o 5 ha afectado esta parte de los dos estados.

Map showing continental US Category 4-5 #hurricane landfalls. No Category 4-5 hurricanes have made landfall in extreme eastern Texas or southwest Louisiana on record (since 1851). #Laura #HurricaneLaura pic.twitter.com/jaRAq82DfB

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) August 26, 2020

El huracán Laura cambiará eso cuando llegue a tierra durante las primeras horas de este jueves.

Seguro que dejará una marca indeleble en la región.

El sistema será para la zona lo que el huracán Andrew significó para Miami, el huracán Rita para Houston y el huracán Katrina para Nueva Orleans.