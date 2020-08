Huracán Laura: qué esperar en las ciudades que serían afectadas

Noticias CNN

(CNN Español) — Vientos con fuerza de tormenta tropical están comenzando a llegar en el sur de Louisiana y el extremo sureste de Texas, mientras el huracán Laura se acerca a tierra.

Las fuertes lluvias también comenzarán en las ciudades costeras dentro de las próximas dos horas a medida que las condiciones comienzan a empeorar rápidamente.

Se espera que Laura toque tierra entre las 2 a.m. y las 4 a.m., hora de Miami.

Aquí hay un pronóstico ciudad por ciudad de lo que se puede esperar en cuanto al momento y la forma de impacto del huracán. Estas estimaciones son elaboradas por CNN Weather utilizando la información de pronóstico actual disponible el martes por la tarde. Los cálculos toman como referencia la hora del este.

Beaumont / Port Arthur

Vientos de tormenta tropical (62 km/h +) = 9 p.m. del miércoles a 9 a.m. del jueves

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h +) = 12 a.m. a 5 a.m. del jueves

Ráfagas de vientos máximos: 170+ km/h

Lluvia total esperada = 15-20 centímetros

Máxima marejada ciclónica = 3 -4 metros

Marea alta = 3 a.m. a 4 a.m. del jueves jueves

Lake Charles, Louisiana

Vientos de tormenta tropical (62 km/h +) = 9 p.m. del miércoles a 10 a.m. del jueves

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h +) = jueves de 12 a.m. a 7 a.m. (pico entre las 2 a.m. y 5 a.m.)

Ráfagas de vientos máximos: 170+ km/h

Lluvia total esperada = 17-25,4 centímetros

Marejada ciclónica máxima = 4-6 metros

Marea alta = 6 a.m. del jueves

Galveston

Vientos de tormenta tropical (62 km/h +) = 8 p.m. miércoles a 4 a.m. Jueves

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h +) = No se esperan, pero vientos máximos entre las 11 p.m. y las 3 a.m.

Ráfagas de vientos máximos: 72-88 km/h

Lluvia total esperada = 2-7,6 centímetros

Marejada ciclónica máxima = 60-121 centímetros

Marea alta = 2 a.m. a 3 a.m. del jueves

Houston

Vientos de tormenta tropical (62 km/h +) = 8 p.m. miércoles a jueves 4 a.m.

Vientos con fuerza de huracán (120 km/h +) = No se esperan

Ráfagas de vientos máximos: 56-72 km/h

Precipitación total esperada = menos de 5 centímetros

Marejada ciclónica máxima = 91 a 152 centímetros (a lo largo de la costa de Harris / Galveston Bay)

Marea alta = 7 a.m. del jueves